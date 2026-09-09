China GT上海站賽車炒車後起火　中國承辦國際賽事應急措施短板

剛過去的周末，在上海舉辦的中國超級跑車錦標賽發生驚險一幕。比賽進行到第七圈，兩輛賽車纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車，致後者瞬間起火，英國車手奧利·米爾羅伊（Ollie Millroy）被困車內。



危急關頭，駕駛賽車經過的23歲荷蘭車手洛克·哈托格（Loek Hartog）果斷棄賽，衝向91號賽車，冒險將米爾羅伊從火海中拖出。後者雖然身上多處骨折、肺部挫傷，但所幸撿回一命。

米爾羅伊星期天（6日）在社媒發文說，他還活著，全部歸功於哈托格一人。這句話的言外之意，是本應負責救援的團隊，卻未盡職責。

China GT上海站賽車炒車後起火 車隊怒斥救援不力宣佈退賽｜有片

FIST AUTO車隊星期天（9月6日）晚公佈米爾羅伊的最新傷情，稱其手術已順利完成。圖為哈托格（左）前去探望病床上的米爾羅伊。（小紅書＠FIST AUTO車隊）

現場直播畫面顯示，哈托格下車後衝向91號賽車，徒手卸下一側車門後發現火勢太太、無法接近。他這時主動跑向救援人員索要滅火器，才有人上前遞交；另一名拿著滅火器的工作人員甚至打不開滅火器。

作為涉事車手之一，駕駛33號賽車的中國車手楊百傑星期天凌晨在社媒發文，證實上述情況。

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（小紅書截圖）

楊百傑透露，他距離米爾羅伊的車很近，當時賽道工作人員因為恐慌而扔下滅火器逃跑。他補充，救護車15分鐘後才趕到，因為司機在睡覺，「有人拍他窗戶都沒拍醒」。

這起事故現場救援過程令人錯愕，尤其考慮到這並非一場小型地方賽事，而是中國最高級別的超跑賽事之一。

據中國超跑錦標賽（簡稱中國GT）官網介紹，中國GT是中國國內唯一一項由中國汽車摩托車運動聯合會認證的最高國家級超跑賽事。比賽自2016年起舉辦，先後在上海、珠海、寧波等成熟賽車場舉行，並吸引國際品牌、海外車手和車隊參與。

香港01此前引述網民披露，中國超跑賽事很多工作人員是臨時招聘，缺乏系統培訓和實戰經驗。也有人爆料，現場工作人員是層層外包的保安，薪資60元（人民幣）一天，「難道指望人家為了幾十塊錢拼命麼」。也有人質疑：「他會不會用滅火筒都要打個問號，歸根結底還是主辦方的問題。」

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（抖音截圖）

車隊痛批主辦方「嚴重失職」

一名長期跟蹤報道全球賽車運動的媒體人士依據比賽視頻計算，營救米爾羅伊的時長超過了一分鐘。其中，從事發到哈托格進行滅火前，時間也超過了30秒。

這名媒體人接受澎湃新聞採訪時，以2020年F1巴林站車手格羅斯讓（Romain Grosjean）的撞車起火事故作為對比。當時格羅斯讓從撞車到被救出車艙，僅用了28秒。相比之下，米爾羅伊被困超過一分鐘，已十分凶險。若非哈托格挺身而出，後果將不堪設想。

報道稱，賽車起火後，火焰中心溫度可高達800至1000攝氏度，每多一秒鐘，都是對被困車手的生死考驗。

此外，相比楊百傑透露的救護車在事故15分鐘後才抵達現場，格羅斯讓事故中，救護車僅用11秒便趕到。

事故發生在第7圈。37號與33號賽車在纏鬥中衝出賽道，撞上91號賽車的側身油箱位，91號賽車瞬間燃起大火。（抖音截圖）

米爾羅伊所在的FIST AUTO車隊事發當晚發佈聲明，指「尤其令人憤慨的是」，直播期間，工作人員未覈實現場情況，草率播報車手自行離開賽車，而真實情況是米爾羅伊被從起火的賽車中救出。

聲明還指出，事故發生後賽事方未能及時調配充足醫療資源，至今未就事故暴露的疏漏向車隊及當事人正式致歉。

車隊也怒斥賽事方漠視生命風險，放任直播信息失實、淡化事故嚴重性的系列行為「極不負責任，踐踏行業准則，重創了車隊、車手家屬及廣大賽車從業者的信任」。

FIST AUTO對此予以「最嚴厲的譴責」，並宣佈退出今後所有中國GT賽事，直至組委會完成完整獨立公開調查並給出正式答復。

魅影車隊79號車手哈托格四處尋找滅火器，先對座艙火勢進行壓制，再徒手將被困的米爾羅伊從起火的座艙中拖出。（抖音截圖）

除了救援響應存在明顯漏洞，主辦方據報事後也試圖推卸責任。

楊百傑發文披露，賽後仲裁傳喚車手到仲裁室，對方第一反應是嘗試把責任推給車手。「我很震驚仲裁的第一反應是嘗試把責任推卸給我們，他們和我們溝通，能否將輿論推向我們而去減輕他們的負面影響。」

楊百傑表示，他將永久退出中國GT以示抗議，直到整個賽會成員認真對待生命和安全。

主辦方通報被批漏洞百出

輿情持續發酵之際，賽事組委會事發36小時後才發佈情況通報。這份通報也被批漏洞百出、避重就輕。

中國GT主辦方星期天下午發佈的情況說明稱，這場事故是賽事組委會和所有人都不想看到的意外，並對此意外和後續對大家帶來的衝擊和影響深表歉意。

聲明稱，經初步核查，「整個賽事的配置是符合國家級賽事配置的」，但在細緻管理方面有待提高。

主辦方也說：「賽後我們會針對此次事故我們將進一步復盤和調查」，並制定更完善的方案。

車隊尤其不滿的是，賽事直播期間，賽會工作人員未核實現場情況，草率播報車手「自行離開賽車」。（小紅書@FlST AUTO）

有網民指出，上述回應不僅出現兩個「我們」這類低級語法問題，也存在避重就輕之嫌。

新媒體「三言財經」指出，通報將人為失責輕描淡寫為「意外」，並稱賽事配置符合國家級標準，僅「在細緻管理方面有待提高」，急著撇清「硬件沒問題」，實則是在嚴重淡化主辦方的失職行為。

「不過也能肯定這封信不是AI寫的，AI寫不出這麼爛的。」

資深媒體人張豐在微信公眾號發表題為《都怪這火是真的》的評論，形容主辦方的通報內容「是我們這個時代的代表性文本」。

在他看來，器材、文件、人員甚至演習或許都按要求到位，但真正出事時，相關工作人員卻未必具備實際處置能力——「著火後他們甚至打不開滅火器 」。

文章認為，主辦方的通報揭示了一個問題：人們生產大量文件、標準和預案，卻沒有付諸行動，彷彿活在一個「文件世界」里。在這個世界里，演習、彙報可以出色完成，但那些需要時間和耐心去訓練、實操的環節，卻無法應付、好像也不需要應付。

張豐進一步指出，在上海舉行的這場賽事中，主辦方很可能已經代表中國承辦大型賽事機構的普遍水平，甚至是「標準水平」。

換言之，這次事故暴露出中國在承辦大型賽事時的短板，而類似問題並非首次出現。

2021年甘肅白銀山地馬拉松遭遇極端天氣、造成21人死亡，官方調查發現體育賽事管理存在「薄弱環節和漏洞」，並由此推動風險評估、應急預案和「熔斷」等機制建設。

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五年過去，中國承辦國際賽事的規模和影響力都在擴大，但人們依然要追問：舉辦大賽的「硬實力」不斷升級的同時，風險識別、專業執行和應急處置這些「軟實力」，是否也真正跟上了？