甘肅奪命馬拉松｜7名主辦機構人員及官員入獄　意外導致21人死亡

2021年5月導致21名越野跑手死亡的甘肅白銀市黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，今日（15日）當地法院就賽事的公共責任一審公開宣判，5名主辦機構的相關員工被判入獄3年至5年半。另外，兩名對賽事負有監督責任的公職人員分別判監3年半及4年10個月。



從微博照片可見，當時跑手因失溫而瑟縮。（微博）

《央視新聞》報道，甘肅省白銀市白銀區人民法院今天對2021年（第四屆）黃河石林山地馬拉松百公里越野賽公共安全責任事件案一審公開宣判。負責運營賽事的甘肅晟景體育文化發展有限公司工作人員張小燕、吳世淵、張正吉、鄭世榮及上海市賽客信息科技有限公司員工王耀祥5名被告人，被控大型群眾性活動重大安全事故罪，分別判處3年至5年6個月的有期徒刑。

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此外，蘭州市城關區人民法院同步對該事件涉及的職務犯罪案件一審公開宣判，負有賽事監督管理職責的景泰黃河石林大景區管理委員會原主任丁柯涯，被控怠忽職守罪、受賄罪，判處有期徒刑4年10個月，並處罰金；而景泰黃河石林大景區管理委員會原副主任羅文濤，被控怠忽職守罪，判處有期徒刑3年6個月。

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在2021年5月22日，黃河石林山地馬拉松百公里越野賽舉行期間，氣溫急降，天氣驟變，狂風暴雨，甚至還下冰雹，多名跑手出現低溫症狀。最終，這次事故導致21名跑手死亡，包括國內的頂尖越野跑手梁晶。