中國衝擊德國工業　默茨訪華考驗對中強硬與經濟利益「平衡力」

中國產業實力不斷崛起，着實令老牌工業強國德國的危機感與日俱增。就在德國總理默茨（Friedrich Merz）即將訪華之際，港媒《南華早報》2月23日刊文聚焦了本次訪問的複雜背景。



文章指出，德國機械、汽車等支柱產業正感受到來自中國企業的激烈競爭，技術優勢被快速追趕，以至於德國工業界對中國的態度正在以前所未有的速度轉變。部分企業呼籲歐盟緩和對華貿易政策，另一部分則主張採取更強硬立場，默茨不得不在這兩者之間取得平衡。一名德國機械行業人士這樣感嘆，「從未遇到過中國這樣的挑戰，他們直戳我們痛處，暴露我們的短板」。

2月14日，德國聯邦總理默茨在慕尼黑巴伐利亞宮酒店舉行的第62屆慕尼黑安全會議期間，與中國外交部長王毅舉行雙邊會晤並握手。（GettyImages）

「我們正處於『中國衝擊』的開端」

在德國工業經常被批評轉型遲緩、抗拒變革之際，有一個領域卻讓工業界人士感受到了迅速而深刻的變化。德國機械製造行業協會（VDMA）外貿部門主管里希特貝格（Oliver Richtberg）表示：「我們對華立場的轉變速度、協會成員對華認知的轉變速度，堪稱『中國速度』。」

里希特貝格所在的協會代表着德國3000多家「隱形冠軍」企業——這些製造商生產的零部件和機械設備支撐着眾多知名品牌，數十年來一直是歐洲最大經濟體的基石。然而如今，這些製造商陷入困境，里希特貝格希望默茨在本週以德國總理身份首次訪華時，能對此採取行動。

機械行業從未遭遇過像中國這樣的挑戰。他們直戳我們的痛處，暴露了我們的短板。 里希特貝格

里希特貝格補充道，來自中國的殘酷競爭，將導致今年德國機械行業就業總人數跌破具有象徵意義的100萬大關。

除北京外，默茨此行還計劃前往科技中心杭州。他將率領一支由30多家企業組成的商務代表團，這是自前總理默克爾（Angela Merkel）首個任期以來，陪同德國領導人訪華規模最大的代表團。

2026年2月20日於德國斯圖加特舉行的第38屆基民盟聯邦黨代會上，德國總理默茨（左）與前總理默克爾（右二）握手致意。（Getty Images）

但與默克爾時期不同，隨團企業如今對中國心態複雜。默茨必須在兩派之間尋求平衡：一派希望他緩和歐盟更為強硬的對華貿易政策，另一派則支持對華採取更強硬行動，因為他們如今主要將中國視為所謂的「經濟威脅」。

比如去年12月，德國最大工會「金屬行業工會」（IG Metall）主席本納（Christiane Benner）的一番言論，再次凸顯了這種焦慮。

她警告稱，德國工業正面臨前所未有的嚴峻挑戰，出口導向型經濟已然「岌岌可危」，德國產業界、員工和政界只有攜手合作，方能走出這場危機。她不忘老調重彈拋出那套「中國不公平競爭」說辭，為自身競爭力下滑的現實開脱。

里希特貝格坦言：

中國正在走向全球，我們感同身受。我們的員工數量在減少，出口在下滑，真切感受到了來自中國的壓力。我們正處於『中國衝擊』的開端。

榮鼎集團研究顯示，德國對華出口自2022年峰值已下滑23%，其中2022年至2025年德國汽車對華出口暴跌66%，是主要拖累因素。還有德國官員拿所謂的「產業補貼」「產能過剩」說事，在他們看來，中國製造業向價值鏈高端攀升，也是推動這一趨勢的關鍵所在。

儘管存在種種雜音和憂慮，但更多的德國企業選擇用腳投票，將中國視作機遇之地。

與此同時，德國經濟研究所數據顯示，去年德國企業對華投資創下四年新高，部分大型企業在全球動盪中加大了對華佈局規模。越來越多的汽車和化工巨頭開始「在中國，為中國」，試圖將在華業務與貿易衝突隔離開來，這讓許多人質疑，數十年來「福士（Volkswagen，又譯大眾）汽車好則德國好」的老話是否依然成立。

柏林智庫墨卡托中國研究所（MERICS）執行董事胡謐空（Mikko Huotari）認為，挑戰「相當明顯」。

談及默茨此行，胡謐空說：

這是很長一段時間以來規模最大的商務代表團。此舉顯然存在『再風險化』而非『去風險化』的風險。這次訪問在『去風險』議程的未來方向上，釋放出了一些混亂的信號。

消息稱，在德國及其他歐盟成員國層面，中方仍希望重啟擱置的中歐投資協定。

榮鼎集團（Rhodium Group）研究員巴金（Noah Barkin）上周透露，中國本週還將向默茨提議簽署中歐自貿協定。今年1月，中國在芬蘭總理訪華期間也曾提出類似建議，中國駐歐盟外交官近期同樣在釋放這一信號。

去年末，中方曾就歐盟中國商會發布的《中國企業在歐盟發展報告》答記者問時表示，近年來，歐方鼓譟對華經濟競爭，持續推進對華「去風險」，以維護「經濟安全」「公平競爭」等為名，出台了一系列保護主義措施。有關做法不僅無助於提高歐方自身產業競爭力，還對外釋放了歐盟市場開放程度不斷倒退的消極信號，影響了中國企業赴歐投資信心，最終只會損害歐方自身利益。

默茨迎來「中國考驗」

分析人士指出，地緣政治層面，默茨可能必須謹慎權衡。德國一直炒作所謂的中國「援俄」一事。這幾年來，歐洲一直無端要求中方約束俄羅斯，多次遭到中方駁斥。如今，歐洲幾乎不指望中國會突然改變立場，不過這一議題仍是所有議程的重中之重。

與此同時，在美歐關係趨緊之際，默茨是近幾週訪華的多位歐洲領導人之一。

2026年2月13日，德國慕尼黑，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）期間發表演說。（Reuters）

默茨是本月慕尼黑安全會議（MSC）上最直言不諱批評美國政策轉向的人之一，但他上週又拿所謂的「言論、宗教、新聞自由和人權」說事，藉此表示德國幾乎不可能倒向中國。

消息人士透露，訪華前，這一地緣政治難題令默茨困惑。在閉門會議中，他一直在思考如何將中國帶來的地緣政治挑戰與穩定經濟的努力分離開來。消息人士還稱，專家已向默茨強調中國工業實力可能導致德國「去工業化」的風險，而默茨仍對同時與俄羅斯、美國和中國「三面樹敵」持謹慎態度。

墨卡托中國研究所的胡謐空質疑：「你能否將這些擔憂割裂開來——在關鍵基礎設施、中國投資准入、網絡安全及更廣泛戰略問題上採取強硬立場，同時又儘可能維持良好的經濟關係？」

「我個人認為這不可能。」他補充道。

也有人認為，儘管默茨對華言論比前任默克爾和朔爾茨（Olaf Scholz）更強硬，但不及競選期間尖鋭。有時，默茨似乎在自身鷹派本能與每位德國領導人都需面對的產業訴求之間左右為難。

但事實上，中國問題很少成為默茨的優先事項，他有時似乎深陷國內問題、聯盟分歧以及當下全球格局破裂的困境。如今，他迎來了首次真正的「中國考驗」。

值得一提的是，有德國媒體19日披露，默茨最近特意與數名中國問題專家共進晚餐，收集他們對此次訪華行程的建議。一名專家透露，默茨希望此行能和中國領導層建立聯繫。默茨說，他此行的目標是討論「歐洲和德國與中國之間未來的合作」。

「從戰略上看，我們有興趣在世界上尋找那些與我們志同道合、行事方式相近，尤其是願意與我們共同塑造未來的夥伴，從而使我們國家繼續保持繁榮和高度社會保障。」默茨說。

胡謐空說，德中經濟關係目前存在相當大的摩擦，如果能在對華關係上建立「某種新常態」，為未來三年的合作奠定基礎，那將是一次成功嘗試。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

