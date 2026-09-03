河北家長群聊自稱是｢紀委書記｣冀老師關照　網：職位不低情商低

近日，有網民指保定某所高中家長群中，有家長稱自己是保定市人民醫院紀委書記，孩子媽媽是保定學院人事處副處長，希望老師多關照孩子。事件引發廣泛關注，登上微博熱搜。有網民認為家長「錯把群聊當私信」。9月3日，保定市衛健委發佈通報稱，經初步核實，網傳情況屬實，將依規依紀嚴肅處理。



內媒《澎湃新聞》報道，聊天記錄顯示，一名家長在家長群介紹孩子在初中的排名和擔任班幹部的情況，希望老師多關照孩子，隨後稱自己在保定市人民醫院任紀委書記，孩子媽媽在保定學院任人事處副處長，並向老師表達「如有需要，您直接與我們聯繫」。

一家長在群聊裏稱「自己是保定市人民醫院紀委書記，孩子媽媽是保定學院人事處副處長」。（澎湃新聞）

此事引發網民關注。有網民認為該名家長想私發，但「不小心」發到了群組，也有人認為「有的人就是想炫耀」。更多網民嘲諷，「竟然不避嫌，還那麼高調」「職位不低，情商是真低」「曝出身份除了能讓老師照顧，還能『威懾』其他家長」「家校對孩子的關愛，不應建立在職務高低之上，而應源於對教育本心的共同尊重」。

此事引發網民關注。（微博）

此事引發網民關注。（騰訊網）

保定一中工作人員表示，學校已關注此事，「學校會對學生一視同仁，不會對某一個學生特殊照顧」。保定市人民醫院工作人員證實，該名家長確實為醫院的紀委書記，院方已了解該情況，正在處理。

9月3日，保定市衛健委發佈通報稱，針對網上反映的該委所屬醫院職員在微信群不當言論相關問題，該委第一時間成立專項工作組。經初步核實，網傳情況屬實，該委將依規依紀嚴肅處理。