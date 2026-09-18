HYROX澳洲選手失禁風波：中國辦國際賽事應急處理再惹議

9月12日在中國北京舉行的HYROX體能賽現場，出現了「屎」無前例的一幕。澳大利亞籍女選手、世界紀錄保持者喬安娜（Joanna Wietrzyk）賽中腹瀉失禁，排泄物沾滿腿部，但依然完成比賽並奪冠。



9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

由於很多觀眾專門買票入場觀摩喬安娜所在的精英組賽事，大量現場的照片和影片流出，包括比賽現場被排泄物污染的設備、賽道。

也有影片顯示，在喬安娜身邊監督她動作的站點裁判對她的狀況視若無睹，令人瞠目結舌。

現場影片顯示，在喬安娜身邊監督她動作的站點裁判（最右）對她的狀況視若無睹，仍正常監督她完成比賽。（網絡圖片）

據悉，因被允許完成整個賽程，喬安娜的排泄物污染了賽道、雪橇墊、地膠和工站區域，導致後續超過1000名參賽者在同一片被污染的室內場地上繼續比賽。

社媒上很快出現「嗨落屎」（HYROX）「自由飛翔」「糞發圖強」「屎滯不移」等諧音梗，網民調侃運動員「戰勝自己戰勝到大便失禁」，也有人直言：「又不是奧運會，想拉屎就下去拉吧，這叫啥事。」

喬安娜本人賽後在社媒上發了一張躺在床上打點滴的照片，並配文：「要麼拼到底，要麼回家……贏了就是贏了。」但這則貼文現已刪除，她也關閉了最近幾則貼文的評論區。

賽後Joanna Wietrzyk在社交平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」。（取自喬安娜Instagram）

事情發生數日後，喬安娜星期四（9月17日）傍晚再度發聲，她在社媒稱自己在比賽開始時感到身體狀況良好，沒有預料到賽中會出現不適，並表示很後悔沒有選擇離開賽道。

HYROX失禁風波 澳洲女選手：向中國人民、選手和主辦方誠摯道歉

她向受到影響的人致歉，並宣佈將取消此次比賽成績，並放棄獲得的積分。她接下來也將暫時遠離輿論，給自己和家人一些時間，好好休整和反思。

事實上，網民調侃喬安娜為了一己之私而不顧他人感受、繼續比賽的同時，也理解她挑戰身體極限，因此並未過多責怪她，而是更多在陰陽賽事主辦方沒有及時干預。

因此，讓輿論從最初的調侃驟然升溫的，不是選手本人，而是主辦方賽後發出的一紙聲明。

HYROX全球星期一（9月14日）凌晨發布聲明，重點不是承認賽事處理失誤，而是強調運動員遭到了網絡攻擊和威脅。

聲明稱，絕不允許存在暴力威脅或煽動傷害運動員的行為，並警告任何通過評論、私信或社媒攻擊運動員的人，都將被永久禁止參加全球HYROX賽事。

上述聲明影射網民網暴了喬安娜，卻未提及現場應對的缺陷，因此被批傲慢、避重就輕，引起輿論反彈。

+ 1

有網民說：「沒有道歉，沒有常識，沒有責任感，還威脅要封禁用戶，太搞笑了！自大的品牌養出自大的運動員。」

據《紐約時報》報道，HYROX比賽使用划船機和負重雪橇等共享設備，選手距離很近，比賽通常有嚴格規則，包括不准吐痰、不准往頭上倒水等。

因此也有人抗議：「賽事規定吐痰都要罰，怎麼滿場排泄卻沒人管？」

參加同場比賽的中國HYROX選手「燕姐」星期三（9月16日）在社媒發文說，裁判沒有告知選手相關區域有生物污染、僅說「繞行」。她視力不好，跑過時不知道地上是糞便，被熏得在第一公里多跑了一圈，還有其他選手當場嘔吐。

極目新聞9月15日發表評論文章說，一場標榜專業、高端、國際化的賽事，最終以一種荒誕、刺眼、有味道的方式全網刷屏，實在是有些諷刺。「HYROX在中國18個月內參賽人數從1700人衝到一萬人，正處於急速增長期，把自己名聲搞得滂臭，到底有什麼好處？」

澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁。（互聯網圖片）

隨著抗議聲浪不斷擴大，賽事方星期一接連兩次發聲開始補救。HYROX中國發佈情況補充說明與整改公告，承認裁判團隊未能在第一時間介入處理，顯示出賽事競賽規則設置上存在的不足。

主辦方也承諾將更新競賽規則，增補「極端身體不適、賽場公共衛生風險」場景下的相關細則，並落實賽前和賽中的消殺。

同日，HYROX聯合創始人菲爾斯特（Moritz Fürste）也在社媒致歉，明確說比賽過程中沒有及時反應，是主辦方的錯誤。「歸根結底，預見並防範這類潛在狀況是我的職責，而我沒有做到。」

期間她拖著排泄物污染賽道及多項器材完成賽事。（互聯網圖片）

隨著話題熱度上升，中國官媒央視旗下《體壇晨報》也下場評論，稱真正的體育拼搏不是罔顧公共衛生與他人權益的硬撐到底，而應是以尊重規則、恪守公平、量力而行為前提的挑戰自我。

HYROX中國團隊星期三向9月12日參賽選手發電郵通知，將對受影響的運動員支付的參賽票款進行全額退費。主辦方也承認，因未能及時安排涉事運動員離開賽道，影響了其他選手的賽事體驗。

HYROX官方信息顯示，單人組報名費是799元（人民幣，151.8新元），雙人組為1499元，四人接力組為1999元，觀眾票則是80元。

然而，爭議並未隨著主辦方認錯和退費落幕。圍繞這個標榜「精英賽事」翻車的討論仍在發酵，10月底將在上海舉行的比賽，也已有參賽者在社媒喊話退票。

一名已經報名10月31日至11月1日HYROX上海站的選手曬出他申請退票退款的頁面。（網絡圖片）

當一場主打專業、規範和體驗的國際賽事，連最基本的賽場處置都引發質疑，爭議就不會是僅關於一名選手或一場比賽，而是整個商業賽事行業的管理和規範。

央視《體壇晨報》在評論中指出，這一事件折射出行業高速擴張下，效益與規範的突出矛盾，暴露出部分商業賽事規則體系不健全。

因此，央視敦促主辦方要切實履行主體責任，構建科學的全流程管理鏈條，做好風險防範與應急處置。

HYROX室內體能耐力賽事北京站。（小紅書）

與此同時，行業主管部門也應加快制定此類新興賽事行業標準，屬地則應加強體育應急、消防衛健等各有關部門聯動，確保賽事安全有序。

事實上，短短半個月內，這已不是中國第一次因為大型賽事中應對不足而引發外界關注。

9月5日在上海舉辦的中國超跑錦標賽上發生碰撞起火事故，車手米爾羅伊被困車內，多虧對手哈托格棄賽將他救下，而現場救援團隊據稱出現不敢上前、不會使用滅火器、救護車許久才來等嚴重失職行為，主辦方據報事後也試圖推卸責任，整個救援過程令人錯愕。

這次HYROX風波後，就有網民評論道，「一場賽車比賽，一場體育比賽，讓大家看到了（中國）國內主辦方的應急管理水平。」

未來，隨著越來越多國際商業賽事進入中國，主辦方的表現只會經受越來越嚴格的審視。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

