PUMA網站移走澳洲HYROX選手聯名系列　網民以Poo-ma揶揄失禁事件

外媒報道，運動品牌PUMA將澳洲HYROX運動Joanna Wietrzyk的聯名運動系列，在PUMA全球網店消失。事緣她9月12日在北京一場HYROX賽事期間失禁，仍堅持完賽並奪冠，網民以諧音Poo-ma（poo即排泄物）揶揄。



英國《每日郵報》9月16日及澳洲七號新聞台（7NEWS）17日報道，Joanna Wietrzyk在失禁風波後，賽後仍發文「贏就是贏」慶祝，帖文其後刪除。PUMA從其全球線上商店中刪除名為「Joanna Wietrzyk x PUMA」的服裝系列，報道談到在風波後，該品牌有關與Joanna Wietrzyk合作的社交媒體帖子遭到諸如「Poo-ma 褲子」之類的評論嘲諷。

HYROX聯合創辦人Moritz Fürste周二（9月15日）致歉，承認賽事未即時處理是失誤，並宣布新規則——若血、嘔吐物、尿液或排泄物構成健康或污染風險，總監可令選手退賽。教練Chris Bayens其後發文，呼籲大眾停止對該選手的仇恨與人身攻擊。

PUMA至今未回應是否終止贊助，Joanna Wietrzyk事發後亦拒絕公開回應。新規則容許賽事總監在發現污染風險時讓選手退賽，意味同類事件日後將不再容許選手繼續作賽；教練重申會繼續支持她。