當台北不安審視習特會　北京已把兩岸問題翻到下一章

台灣前國安會秘書長蘇起近日談到台海局勢，判斷美國對台灣已經「無力保台」，甚至「無心保台」，同時警告北京對兩岸統一的緊迫感正急劇加深。顯而易見的，台灣側看「習特二會」已提前惴惴不安，按蘇起的見解，無論習特會前後，美國只要宣布對台軍售，北京就可能翻臉，至於真正的關口，則可能落在2028年——如果賴清德連任，民進黨完成第四次執政，北京屆時回應兩岸問題的力道只會更重。



跨足台灣政學界的蘇起，其分析向來有一套完整框架，從美國軍力、特朗普意志到北京決心，再一路推演到台灣內部政治是他的路數，他的結論當然未必人人同意，有些判斷甚至很容易引起爭議，但他幾乎每次都會點出一個台灣長年迴避不了的問題，即當中美力量與意志都在變化，台灣熟悉的安全假設還剩多少？（延伸閱讀：習特二會前台海風向受關注 蘇起：美對台軍售可能性非常低）

不過，幾乎同一時間，海峽另一端討論的已經不是美國會不會保台，也不只是解放軍何時攻台，兩廂對照，就會發現兩岸就兩岸關係問題的解決之道在本質上難以共量。

特朗普訪華：2026年5月15日，美國總統特朗普與中國國家主席習近平於中南海茶聚。（Getty）

一場由中、港多個研究機構舉辦的座談會，9月12日在香港大學北京中心舉行，與會學者直接列出「統一後」治理台灣的12點共識，綜觀內容包括解放軍駐台、解散台灣武裝力量、刑事追責台獨人士、改組政黨及選舉制度、調整行政區劃、改革教科書等等，並盡快制定《台灣特別行政區基本法》，關注範圍可謂相當詳盡。與會學者甚至進一步斷言，若兩岸以非和平方式完成統一，還可以先實施三至五年的「準軍事管治」。（延伸閱讀：內地學者提「兩制台灣方案」12共識 解放軍駐台、台獨刑事追責）

這當然不是北京正式公布的政策文件，社會閱聽當然也不能輕易把二十多位學者的座談共識，就直接等同中共中央的最終方案，但若只把這些論點當成學術圈內的自說自話，亦太過輕忽。細究這些內容未必會照單全收，卻反映部分大陸涉台研究者已把討論從「如何促統」推進到「如何治台」，甚至開始處理駐軍、司法、選舉、教育及地方制度等具體問題。就此而論，兩岸對所謂「未來」的著眼點，出現相當刺眼的落差。

一方面的台灣仍在反覆追問，台海現狀能否維持、特朗普是否會拿台灣交易、美國會不會出兵，以及哪一個攻台年份比較可信等「操之不在己的老問題」，反觀北京的部分論述則已跳過這些問題，不再糾結台海是否終有一戰，而是直接假定統一必然發生，再研究統一後哪些人要追責、哪些制度要拆掉、軍隊怎麼進駐、教科書怎麼改寫。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

換句話說，台灣談的是風險，北京談的已是治理，對台灣而言，戰爭是最需要避免的結局，但對北京而言，和平或非和平只是兩條不同路徑，是兩岸如何統一的方法問題而已，無礙其要邁向的政治終點。簡言之，如何統一台灣是手段，統一台灣後能不能管得住，才是問題。

更值得注意的是，該座談會12點共識的方案與1980年代北京對台承諾的內容，已出現明顯距離。例如葉劍英當年提出，統一後台灣可保留軍隊，又鄧小平也曾說，中國大陸不派軍隊及行政人員赴台，但如今大陸學者提出的，已是解散台灣軍隊、中央駐軍、重整政黨與選舉，必要時先行軍事管治。可以說，隨著兩岸實力對比的消長，北京底氣足夠厚實，台灣早已錯失最好的議價時間點，曾經的「高度自治」，現必須歸心於「中央授權」，而所謂的「兩制」，真正的要義則必然是「一國」，尤其香港經驗必然程度改變北京對「一國兩制」的最初理解，可以想見若這套經驗移植到台灣，「兩制台灣方案」恐怕不會比香港寬鬆，只會更加重視國家安全、政治忠誠與全面管治。

一國兩制是鄧小平在1980年代為實現統一目標所提出之憲法原則；最早是為了解決海峽兩岸關係，後來適用於香港及澳門。（資料圖片）

回到「習特二會」前夕的當下，蘇起把台灣的命運歸結到特朗普與習近平兩人身上，感嘆「台灣民主30年，結果命運完全操之於一兩個外人」。這話固然尖銳刺耳，卻也說出某種現實：台灣每天猜測特朗普會不會保台，也猜測習近平準備何時動手，彷彿把兩人的想法猜準，台灣自身的安全問題便能得到答案似的，既鴕鳥又鄉愿。

是以，真正令人不安的，或許不是北京已經有一份成熟的治台藍圖，而是兩岸連問題都問得不一樣。台灣還在設法延長現在，北京部分政策圈卻已開始安排「以後」。當台灣一方還在相信現狀仍可管理，另一方卻把現狀視為早晚要結束的過渡期，兩岸雙方之間欠缺的就不只是互信，還有對時間本身已沒有共同理解。