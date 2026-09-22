習特會舉行在即　美國重申對日韓防務承諾　推動三方經濟安全磋商

在中國國家主席習近平即將訪問美國之際，特朗普政府重申對日本和韓國這兩個關鍵亞洲盟友的防務承諾。



分析人士指出，美國在亞洲的盟友感到焦慮，擔心特朗普在白宮接待習近平時，可能在台灣和貿易等問題上向中方讓步，以換取與北京達成經濟成果。

官方消息稱，日本首相高市早苗與韓國總統李在明均有意借赴紐約出席聯合國大會之機，與特朗普舉行會談。這三位領導人周二（9月22日）都會在聯大發表講話。

美韓軍演：圖為2023年10月16日，在韓國城南舉行的2023年韓國首爾國際航太防務展（ADEX），韓國直升機飛越一架美國F-22戰機。（Reuters）

路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一與韓國外長趙顯及日本外相茂木敏充在紐約會晤。三方在聯合聲明中誓言，堅定「反對經濟脅迫與非市場政策及行為」，並反對「擾亂供應鏈的任意出口限制」。此舉顯然意指中國。

此外，三方也歡迎啟動美日韓經濟安全三方磋商機制，以進一步推動三方在強化供應鏈和關鍵技術領域的合作。

聲明指出，美方「重申了對日本和韓國防務堅如磐石的承諾，這一承諾以美國無可匹敵的軍事實力（包括核能力）為後盾，並再次確認了對日韓的延伸威懾承諾」。

2026年8月5日，美國國務卿魯比奧在華盛頓特區國務院會見英國外交大臣文立彬。（Reuters）

聲明也說，三國外長強調了他們致力於強有力安全合作的承諾，以及維護台海和平與穩定的重要性。聲明還「對台灣有意義地參與相關國際組織表示支持」。

針對朝鮮問題，三方「重申致力於朝鮮實現完全無核化的堅定決心」，並呼籲朝方恢復對話。

分析人士說，除了關切台海局勢，日韓也將密切審視習特會可能發佈的貿易聲明，評估聲明對自身競爭力的潛在影響。即使美國只是小幅降低對華貿易壁壘，也可能削弱日韓的競爭優勢。

中國外交部21日證實，習近平應特朗普（Donald Trump，又譯川普）邀請，將於9月23日至25日對美國進行國事訪問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

