緬北四大家族最大誤判是賭中方「槍裏沒子彈」

10月5日，央視播出的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》中，緬北白家犯罪集團首要分子白應蒼出鏡。這個曾經在果敢擔任過民兵大隊隊長、財政局副局長的人，如今已經伏法。這個四大家族之一「白家」主犯白應蒼在死刑前親口說：緬北「四大家族」最大的誤判，是想賭一把，賭中方的槍裏沒有子彈。



白應蒼死前剖白表示：中方曾到緬北開會，2023年9月開始知道動真格。

他回頭復盤當年那一幕，特別值得琢磨。他說，2023年9月，他們才真正意識到，「中國動真格了」。可在此之前，中方已經多次要求他們自行清除電詐，雙方還開了三次會。他們當時怎麼想？四個字：先看別人。其他家交，他們就交；其他家不交，他們也不交。說白了，緬北「四大家族」當時不是不知道中方在警告，而是在賭——中方會不會真的下狠手。

他們賭了三件事。第一，賭中方會繼續克制。既然前面一直在談、一直在勸，他們就覺得事情還有迴旋餘地。

第二，賭四大家族可以抱團觀望。誰都不先動，誰都不用先承擔損失，於是形成「你不交、我也不交」的局面。

第三，賭電詐已經成了當地的利益支柱。他們覺得牽一髮而動全身，中方真要徹底清除，勢必會碰到當地武裝、經濟和利益格局，所以未必會一路追到底。可問題恰恰就出在這裏。

白家電詐園區。（央視新聞）

中方給機會，是因為犯罪團夥在境外活動，希望犯罪問題能夠通過執法合作解決；他們卻把這個機會理解成了「可以繼續試探」的空間。紀錄片披露，2023年中方工作組曾三次約見果敢「四大家族」代表，要求「無條件清除詐騙」。這三次約見，從措辭到場合都不是外交協商，而是中緬執法合作框架下的正式告知。「無條件」三個字，意味著沒有談判空間、沒有過渡期、沒有討價還價的餘地。

但四大家族把最後通牒當成了開局要價。白應蒼親口承認，他們開了三次會，明學昌當場說「不做沒得吃」，各家互相觀望——「其他家交我們也交，其他家不交我們也不交」。這不是聽不懂，而是不願放棄電詐這條「經濟支柱」。在他們看來，中方還在談，就說明還有拖延空間；沒有立即動武，就說明拿他們沒辦法。於是一次警告沒當回事，兩次警告繼續觀望，直到2023年9月，他們才意識到，這次不是說說而已。

白應蒼臨刑前剖白表示，各家一直互相觀望，「其他家交我們也交，其他家不交我們也不交」。（央視）

中方要一談再談，是因為當時的事態已經嚴重到，早就不是幾個詐騙園區的問題了，而是一整套犯罪生態。從後來的案件偵辦看，白家並非是單純「出租場地給詐騙團夥」，而是自己搭台、提供武裝保護，再從中抽成。白家先後控制、參與建設了41個賭詐園區，還成立所謂「娛樂管理委員會」，統一給園區發推廣證，收取租金、人頭費、安保費。除此之外，白家長期「以詐養兵、以兵護詐」，用武裝力量控制園區。長此以往形成這樣一條利益鏈：園區負責賺錢，武裝負責護園，家族勢力負責兜底。中方前期反覆溝通，實際上是在給這套犯罪體系留出一個自行退出的「窗口」。能通過警務合作解決，就沒必要把事情推向更複雜的局面。於是，中方的打擊目標也不再止步於幾個詐騙園區，而是把這個盤踞當地多年的犯罪網絡連根拆開。

中國對這件事情是深惡痛絕的，所以開始行動處處帶著一股狠勁，中國是唯一一個國家如此下狠解決電騙鏈條。說中國「狠」，不是情緒化的報復，而是體系化的國家能力。

官方宣布涉及詐騙犯罪的緬北果敢四大家族已經進入司法程序，圖為2024年1月30日，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回中國大陸的飛機上。（新華社）

這場行動有幾個層面值得注意：首先，情報與證據先行：警方5次赴境外勘查現場120多處，運回14000多份證據，甚至從緬北挖回兩噸多泥土篩洗關鍵物證。沒有紮實的證據鏈，跨境執法就缺乏法理基礎。其次，司法程序完整：明家、白家兩案卷宗均超1000卷，16人被判處並執行死刑，全部經過完整司法程序。這不是「抓了就辦」，而是讓每一樁罪行都在法庭上落地。另外就是國際合作制度化：2026年9月，中國發起成立46國參與的國際打擊電信網絡詐騙聯盟，將單邊行動升級為多邊機制。這意味著緬北模式不會被簡單複製到下一個「法外之地」。

所以，回頭再看那句「賭中方槍裏沒有子彈」，「四大家族」真正致命的誤判。白應蒼說「2023年9月才知道中國動真格了」，這句話其實說反了——中國早就動真格了，是他一直把中國的規勸當成耳邊風。四大家族的認知框架是地方軍閥式的：有槍、有地盤、有利益鏈條，就能長期割據。但他們面對的不是一個可以討價還價的地方政權，而是一個將保護公民安全視為核心責任的大國。