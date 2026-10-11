慘過做豬仔！央視紀錄片揭緬北電詐地獄　割腎槍殺出逃者內幕曝光

提起緬北，曾有人以為那裡是遍地黃金的淘金天堂。但實際上，那是一個連魔鬼看見都要退避三舍的無間地獄。最近，央視推出紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，公開了緬北電詐園區的犯罪細節。



偷渡。（央視新聞）

白家電詐園區。（央視新聞）

電詐園區。（央視新聞）

豬仔的絕望 鋸手鋸腳都想走

2021年，偷渡到緬北佤邦的唐某豐，因為做詐騙業績差，被迫簽下七萬元欠條，之後像貨物一樣在不同園區被轉賣。在新公司，每天迎接他的不是提成，而是毒打，打到傷口潰爛、走不了路。他說：「他們說我們是豬仔，我覺得是高看我們了。不要說當人，完全不把你當成一個東西。特別是在園區裡，沒有賺錢一說。在那裡過的是人不人、鬼不鬼的日子，你才真正知道什麼叫地獄。」

「豬仔」業績差被逼割腎。（央視新聞）

「豬仔」業績差被逼割腎。（央視新聞）

最令人髮指的是，公司看他已經沒有利用價值，竟然提出賣腎抵債。唐某豐當時的心態是，別說一個腎，為了離開，鋸條腿、鋸條手他都願意。最後，老闆把他帶到一個農家小院，拿走了他一個腎。

還有另一位受害者王某某，因為不會用電腦、做不出業績，被關在滿是垃圾、老鼠和蟲子的小黑屋。絕望之中，他找到一把舊剃鬚刀割腕自殺。鮮血噴涌而出，他把那隻滿是血的手印在牆上。

佤邦電詐園區。（央視新聞）

罪惡的電詐頭目 錢多到發黴 屋頂曬現金

緬北果敢，長期由四個家族掌控——白所成家族、魏超仁家族、劉正祥家族和明學昌家族。他們長期大規模組織詐騙窩點，針對中國公民實施電信網絡詐騙，還發展黃、賭、毒產業，涉及嚴重暴力犯罪。

當底層受害者流血流淚的時候，背後的電詐頭目過著什麼生活？

鮑岩板。（央視新聞）

家中現金。（央視新聞）

佤邦的鮑岩板官匪一體，為電詐集團提供武裝庇護。鮑岩板家裡的錢，多到要專門用一個大庫房來裝。因為現金太多容易發霉，他居然要在屋頂和院子曬錢，成為當地一景。甚至保安偷了他一千萬，他連知道都不知道。他的妻子在中國境內買豪宅豪車，子女讀名校，配齊保鏢、司機和保姆。

家中現金。（央視新聞）

在果敢，四大家族更是把電詐做成了產業鏈。白家掌門人白所成和他兒子白應蒼，手握千人私兵，公開發放推廣證、收保護費，幾年內就搞了41個電詐園區。

而劉家更加極端，直接開賭場娛樂場所，目標是詐騙金主：要他們在緬北賺錢、緬北花，一分錢都別想帶回家。

佤邦有很多電詐園區。（央視新聞）

人性的泯滅 「殺人祭天」與AK47掃射

更加令人不寒而慄的，是魏家的二代接班人陳大衛。陳大衛為了和園區金主結拜兄弟，竟然說要立投名狀，搞一個殺人祭天的儀式。當被問到對象怎麼找，他竟然回答：「隨便在小黑屋找個陌生人囉。」

陳大衛稱，受害者是隨機找的「陌生人」。（央視新聞）

陳大衛稱殺人之後「沒什麼感覺」。（央視新聞）

不幸被選中的「陌生人」，當時因為不服園區管教，正在小黑屋裏關禁閉，最終被陳大衛隨機推向了所謂的「祭天台」。（央視新聞）

開槍打死無辜的人之後，專案組問他有什麼感受，他竟然回答：「那需要有什麼感受嗎？」法醫後來檢查受害者屍體，頭骨有七個彈孔，雙手被反綁，是被亂槍打死的。

2023年8月，在金鑫園區，二十多名中國籍人員實在受不了虐待，集體出逃。金主林劍竟然下令武裝人員用AK47近距離掃射，槍聲持續了十秒，現場六死八傷。警方接手時發現，有人頭部留有被子彈擦過、在高溫灼燒下形成的凹陷傷痕。這夥罪犯，根本沒有把中國人當人看。

2023年10月19日，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區，期間開槍射擊試圖逃跑的涉詐人員。（央視）

中國雷霆出擊——冒戰火取證

紀錄片披露了一個關鍵內幕：中方工作組曾經三次約見果敢四大家族的代表，要求他們無條件清除詐騙。「無條件」三個字，就是沒有談判空間、沒有過渡期、沒有討價還價的餘地。但是四大家族，把這個最後通牒當成耳邊風。

令人心寒的是臥虎山莊案。2023年10月19日晚上，明家為了逃避中國警方清查，夥同電詐金主，安排武裝人員押運電詐人員，由臥虎山莊轉移去明珍珍管理的承德公館和東湖山莊。途中許多人發現自己根本無法回國，於是趁機逃跑，結果遭到開槍射擊，四死四傷。

「臥虎山莊」地下靶場。（央視）

面對這夥喪心病狂的犯罪分子，中國警方決定以打開路、連根拔起。

槍擊案發生後，警方獲准進入果敢地下靶場以及埋屍點勘查。當時果敢爆發戰事，戰火紛飛，辦案民警冒著生命危險，挖出三具高度腐敗的屍體。民警立下誓言：就算屍體拉不回去，也要把生物檢材帶回來。連夜交涉後，終於將屍體和彈頭帶回國，鎖定了明家的鐵證。

明家犯罪集團，涉及12起命案、16條人命，全案涵蓋14項罪名。浙江警方跨國追查，最終只能夠尋回五具屍體和一份骨灰。溫州市公安局刑偵支隊民警張政說：「16條人命，但是只有5具屍體和一份骨灰……希望受害者落葉歸根、魂歸故里。」

浙江省溫州市民警表示，16條人命，但是只有5具屍體跟1份骨灰。（央視新聞）

1110本卷宗、重達兩噸的證據，將明家11名主犯送上了死刑台。審判長宣讀判決書，長達二點五小時。明家犯罪集團案件，是第一個進入審判程序的緬北四大家族犯罪案件。同時，白所成、白應蒼等四大家族核心成員，也被全數包機押解回國，無一倖免。

白家金主楊立強的電詐園區，緊鄰著一個溶洞。為了逃避打擊，園區將關鍵電腦設備和保險櫃，全部轉移入洞。舟山市公安局刑偵大隊大隊長齊靈舟回憶：那個溶洞深六七十米、長三四百米。他們第一次下洞，走到五六十米的時候，已經呼吸困難，連打火機都點不著。第二天，四名警察配備專業設備，在上面同伴用繩索拉緊保障之下，才第二次潛入洞底，成功獲取證據。

中國警方不惜冒險深入深達70米的溶洞，搶救出關鍵電子物證。（央視新聞）

紀錄片也交代了白家的整體罪狀：白家先後控制、參與建設41個賭詐園區，涉詐案件3.1萬起、涉詐資金超106億元人民幣，製毒約11噸，並導致6名中國公民死亡。

打擊緬北涉中國電信網絡詐騙絕不手軟

緬北果敢覆滅之後，部分殘餘勢力轉移到木姐以及泰緬邊境的妙瓦底。因為木姐地緣複雜、以及武裝勢力包庇，變成了詐騙集團的隱身之所。中國警方表示，在地圖上看，木姐密密麻麻的紅點，全部都是電詐據點。

在地圖上看木姐密密麻麻的紅點全是電詐據點。（央視新聞）

木姐位於緬甸東北，因複雜的地形與特殊的地緣格局，一直都是電詐據點的「隱身之地」。（央視新聞）

2025年初，中國男演員王星被假劇組騙到泰國，一落地就被挾持，偷渡到妙瓦底，短短四天被轉賣三次。公安部刑事偵查局處長陳琛說：王星事件，等於揭開了妙瓦底的蓋子。王星也試過自救，想用錢換一條生路，但是人口販賣集團的答覆是：在妙瓦底，最缺的是人，而不是錢。

涉案超27億元的「亞太新城」主犯佘智江於2025年11月被引渡回國。（央視）

在妙瓦底打造亞太新城的幕後黑手佘智江，包裝成科技新城，背地裡搞賭詐產業。中國警方透過國際刑警發出紅通，經過多輪法律博弈，他於2022年8月在泰國被捕，最終在2025年11月12日被正式引渡回中國。面對中國警方，佘智江竟然放言：憑著他的人脈關係和灰黑產利益，可以完全擺平這些事。但事實是，他最終還是要被引渡回中國受審。

天網恢恢，疏而不漏。中國警方耗時兩年，抓獲5.7萬嫌疑人。果敢四大家族中，39人被判無期以上，16人被判處死刑。

官方宣布涉及詐騙犯罪的緬北果敢四大家族已經進入司法程序，圖為2024年1月30日，白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發等10名緬北重大犯罪嫌疑人在被押解回中國大陸的飛機上。（新華社）

緬甸電詐又死灰復燃 為什麼無法斷根？

雖然紀錄片彰顯出，中國政府對緬甸涉華電詐零容忍的態度，但現實是，緬甸電騙卻有死灰復燃之勢。

今年1月10日，緬甸政府宣布，截至1月9日，妙瓦底KK園區所有用於網路詐騙與賭博活動的違章建築，已全面拆除。然而，妙瓦底一個疑似詐騙新據點的區域Thitkate，今年6月還是一片空地，8月已開始出現建築群，詐騙集團更公然在社交平台招兵買馬。

為何電騙屢禁不絕？聯合國2025年報告指，東南亞電騙年利潤近400億美元。龐大的「經濟效益」，讓集團能輕易支付武裝保護費。加上緬甸政局四分五裂，缺乏統一的中央管治，地方武裝與灰產利益交織，令當地淪為犯罪溫床。

2023年10月19日，明家假稱將涉詐人員送回國，實際轉移他們至另一園區。（央視）

面對嚴打，電詐集團不斷進化：資金轉向地下錢莊，招聘包裝成「海外拍攝」，據點更分散、並向中東等地轉移。跨境執法雖能壓縮其生存空間，但只要軍閥割據及暴利的底層條件不變，電騙鏈只會陷入「打擊、遷移、重組」的無限輪迴，難以徹底斷根。

有學者指出，面對不斷跨境轉移、迭代升級的電詐犯罪。唯有靠持續執法、司法追責與國際合作，才能持續壓縮犯罪空間，斬斷黑色產業鏈，並增強全社會參與反詐的底氣與信心。