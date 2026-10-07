KK園區主腦佘智江被捕畫面曝光　曾囂張放言憑人脈能擺平一切

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》第三集《共築天網》10月7日晚播出，該集首度披露妙瓦底地區的整個犯罪生態、亞太新城核心操盤者之一佘智江的犯罪事實和引渡過程。



佘智江所領導的亞太集團，管理控制了數十個園中園。（央視新聞）

佘智江。（央視新聞）

佘智江出生於湖南邵東，早年曾在國內參與搭建網絡賭博和私彩平台，因團夥骨幹相繼落網，為逃避刑事打擊，聞風潛逃的佘智江最終在菲律賓落腳。此後，他在境外糾集團夥成員繼續作案，先後搭建200多個網賭平台，誘騙中國境內民眾參賭。

KK園區。（央視新聞）

2014年，山東煙台經濟開發區法院一份判決書顯示，佘智江（在逃）未經國家批准，自2012年起在菲律賓開設私彩平台，面向中國大陸地區非法銷售彩票，並僱用8人提供幫助。有消息指，這些私彩平台每個日均充值量達30萬元（人民幣，下同）以上，每月盈利約200萬元。

2021年5月，公安部通過國際刑警組織對佘智江發出紅色通報，2022年8月，泰國警方在機場將正在一家日式料理店用餐的佘智江捕獲。江蘇省南京市公安局反詐騙和新型犯罪支隊副大隊長徐樂表示，佘智江所領導的亞太集團，管理控制了數十個園中園。

佘智江所領導的亞太集團，管理控制了數十個園中園。（央視新聞）

江蘇省公安廳國際合作總隊二級高級警長施繼列表示，當時中國警方會同泰國警方出現在佘智江面前時，他先是非常驚訝，隨後立刻就表現得十分囂張，「他對我們曾經放言，認為憑著他的人脈關係和他通過灰黑產獲得的這些利益，能夠完全擺平這些事情。」

佘智江在泰國落網後，2024年9月獄中接受半島電視台訪問（影片截圖）

辦案機關披露，被捕之前，網絡賭博業務都是佘智江黑色產業的重要支柱之一。2025年11月，以佘智江為首的犯罪集團在境外設立的網絡賭博平台，累計吸引國內33萬名賭客參賭，涉案金額高達27億元。泰國最高檢察院則稱，佘智江集團經營的239個非法賭博網站，流動資金超2.77萬億元。

佘智江曾接受卡塔爾半島電視台訪問，自稱是中國間諜，亦聲稱被捕是冤枉。（Al Jazeera）

2023年5月，泰國曼谷刑事法院一審判決，同意將佘智江引渡回中國。但佘智江隨即提出上訴，企圖逃避回國受審。2025年11月10日，泰國上訴法院作出終審裁定，駁回佘智江全部上訴請求、維持一審判決。2025年11月12日，佘智江從泰國引渡回國。

柬埔寨籍華人佘智江2025年11月12日被押送到曼谷機場，準備登機引渡回中國受審（Reuters）