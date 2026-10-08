緬北木姐電詐地圖曝光！密麻紅點全是據點　團夥藏身酒店公寓別墅

由公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》近日播出，揭開中緬警方聯手清剿緬北電詐集團的幕後細節。其中，位於緬甸東北部、與雲南瑞麗隔江相望的木姐，因複雜地緣及武裝勢力包庇，成為詐騙集團的「隱身之地」。中國警方表示，在地圖上看木姐密密麻麻的紅點全是電詐據點。



2024年3月底至4月初，中緬警方展開聯合行動，成功拘捕807名電詐涉案人員，包括中國籍涉詐人員352名、緬甸籍涉案人員455名。

在地圖上看木姐密密麻麻的紅點全是電詐據點。（央視新聞）

木姐的詐騙團夥分散隱匿於酒店、公寓及私人別墅等民用建築中。（央視新聞）

據央視新聞報道，木姐位於緬甸東北，隸屬於「撣邦」，與雲南瑞麗隔江相望，因複雜的地形與特殊的地緣格局，一直都是電詐據點的「隱身之地」。與傳統電詐園區集中封閉營運不同，木姐的詐騙團夥分散隱匿於酒店、公寓及私人別墅等民用建築中。

雲南省公安廳刑偵總隊副總隊長耿幫坦言，木姐比緬北果敢更加棘手，多方武裝勢力犬牙交錯，長期形成治理真空，很多時候要透過技術反制手段以遏制犯罪蔓延。

木姐位於緬甸東北，因複雜的地形與特殊的地緣格局，一直都是電詐據點的「隱身之地」。（央視新聞）

為打擊犯罪勢力，中緬警方依託執法安全合作機制，將物理坐標、通信信號、行為證據等碎片化資訊串連起來，逐步繪出木姐電詐據點分佈圖。雲南省德宏州公安局刑偵支隊新型網絡犯罪偵查大隊隊長徐文翔形容：「如果你把地圖拉大，就是密密麻麻的紅點。當你把它撥開，就感覺整個地圖上面，這也是一個，那也是一個。」

經過周密部署，中緬警方於2024年3月底至4月初在木姐開展首次聯合行動，拘捕807名電詐人員。這次行動被紀錄片稱為「拔掉了最後一顆釘子」，意味緬北四個方向——撣邦第四特區、佤邦、果敢、木姐的電詐據點被全面清剿。