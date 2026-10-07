央視揭王星綁架案細節：4天遭轉賣3次　圖用錢換生路獲絕望回覆

由公安部與中央廣播電視總台聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》於10月5日至7日在央視播出。片中披露了內地演員王星被綁案細節。公安部調查後發現，王星在短短4天裏被轉賣了3次，從妙瓦底的阿波羅園區轉賣到環亞園區旁邊的黑園區，最後轉移到妙瓦底的凱旋園區。王星獲救後表示，曾試圖用錢換一條生路，但得到的答覆是「在妙瓦底，最缺的是人，而不是錢。」



王星（微博@演員_王星）

王星（微博@演員_王星）

王星被救回時神情依然恍惚。（微博圖片）

疑犯為王星訂好往返機票 落地即安排車將其拉走

據報道，2024年底，內地演員王星在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區。王星稱，他在微信聊天群裏看到一則赴泰國曼谷拍攝影片的通告，遂根據通告內容添加副導演顏某磊（「顏十六」）微信，溝通拍戲事宜。

紀錄片透露，顏某磊為了進一步打消王星的疑慮，提前為他買好了從上海到曼谷的往返機票，並預訂了當地酒店。王星落地後就被顏某磊預先安排的一輛私家車接走‌。然而，司機並未按預訂的酒店信息把他送往布吉島，而是以更換酒店為由，調轉方向一路駛向泰國北部的達府湄索縣。

犯罪嫌疑人顏某磊曾對王星說「具體拍攝內容保密」。（央視新聞）

王星落地後就被顏某磊預先安排的一輛私家車接走‌。（央視新聞）

在一家超市附近，王星被要求換乘另一輛汽車，繼續開往緬泰邊境。此時，他已經察覺到了危險，偷偷給女朋友發了一句微信留言「貓餵了沒有」，此為他出發前與女友約定好的求救暗號。王星女友收到留言後迅速報警。隨後，王星被多名武裝人員挾持，徹底失聯。

女友嘉嘉發現王星失聯後，立即聯絡上海警方、中國駐泰國大使館等相關方面尋求協助。（微博圖片）

2025年1月8日，泰國警方確認，王星被騙出國參與選角，經泰國前往鄰國，但到達鄰國後發現被騙。同年1月11日，王星所乘回國航班抵達上海浦東國際機場。

王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

警方：短短4天王星已經被轉賣3次

公安部刑事偵查局電信網絡詐騙犯罪偵查處處長陳琛介紹，公安部門在2023年就對妙瓦底開展了專項調研和情況搜集工作，但因妙瓦底與中國並不直接接壤，打擊治理的難度很大。王星的事件相當於揭開了妙瓦底的蓋子。

緬甸政府2026年1月9日公布拆除KK詐騙園區非法建築的前後對比圖，圖為拆毀前（左）及後（右）（緬甸政府網站）

江蘇省公安廳反詐騙和新型犯罪總隊民警袁禕表示，他們第一時間發現了王星被轉賣的園區，從妙瓦底的阿波羅園區轉賣到環亞園區旁邊的黑園區，最後轉移到妙瓦底的凱旋園區。公安部立即啟動國際執法協作機制，請求泰國、緬甸警方協助核實並實施營救。很快，聯合營救小組便找到王星。短短4天，他已經被轉賣3次。

據悉，在失去最後一絲希望之前，王星也曾努力自救。他嘗試與人口販賣團夥成員談判，試圖用錢換一條生路，但得到的答覆是，「在妙瓦底，最缺的是人，而不是錢。」

王星腿部紅斑被猜測是遭到毆打。

疑犯顏某磊稱，他以前是做跑龍套的，有一些關於這方面的影視群。通過高度專業化的虛假包裝，從過去「撒網打撈」的模式，轉向對標特定人群的訂製話術，緊跟社會熱點、個人喜好，為各個年齡段、不同職業背景和學歷層次的人，量身訂製詐騙劇本，讓被害人防不勝防。

今年8月，上海檢察院對王星事件中的17名跨境人口販賣集團成員以涉嫌拐賣婦女罪、非法拘禁罪、搶劫罪、綁架罪等向上海市第二中級人民法院提起公訴。