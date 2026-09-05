外媒參訪深圳比亞迪全球總部　感嘆「美國難以和中國電動車競爭」

9月4日上午，亞太媒體高端論壇的中外媒體團直奔位於坪山的比亞迪全球總部，零距離感受中國深圳新能源汽車產業的強勁創新動能。



本次參訪隊伍包含美國、加拿大、澳洲、俄羅斯、泰國、印尼等多個經濟體的媒體嘉賓以及中國記協網絡名人團、央省市各級媒體記者等，他們實地觀摩「低溫閃充」技術、仰望U8原地掉頭、仰望U9「汽車芭蕾」.....

亞太媒體高端論壇的中外媒體團（深視新聞）

外媒記者對中國國產汽車興趣濃厚，讚歎不已：

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外媒記者對車輛極寒實驗表現出濃厚興趣。眼前的零下30度極寒閃充低温艙，工作人員現場演示「潑水成冰」實驗，直觀模擬極寒工況下，車輛依舊可以正常充電。針刺實驗現場，電池被刺穿仍安然無恙。外媒記者紛紛拍攝記錄，不時地與工作人員採訪交流。

「極寒狀況下，12分鐘就能充滿電」，加拿大「每日新聞」首席執行官兼總編輯多諾萬．馬丁對此驚歎不已，他說：

這項性能在加拿大當地非常受歡迎。中國與加拿大在技術交流方面有很多合作潛力，這有利於經濟發展、有利於提高人民的生活質量。

中美研究中心高級研究員索拉布．古普塔告訴記者，最令人印象深刻的是一體化製造流程，包括電池測試、汽車設計以及生產過程等各個環節的整合。

索拉布．古普塔還表示，美國一直專注於內燃機技術，而中國則直接跳過了這一階段，邁向了新能源汽車：

美國很難與比亞迪以及中國的其他電動車製造商競爭，因為他們首先需要真正致力於轉型為電動車製造商。

「我之前也參觀過其他汽車製造商，但從未見過這種場景，一切都是自動化的。」印度尼西亞《雅加達環球報》總編輯赫魯．安德里揚託現場說，比亞迪印尼工廠剛剛揭幕，當我有機會來深圳、來比亞迪參觀，我的同事都很羨慕。

外媒記者對車輛極寒實驗表現出濃厚興趣。（深視新聞）

如果用一個詞來形容這趟參訪的感受，赫魯．安德里揚託選擇「合作」一詞，他認為亞太地區需要合作並攜手共進。

參訪後泰中記者協會會長甘鵬．瑪哈努坤錶示新能源汽車引發我們對環境保護的思考。

從深圳走向世界的比亞迪，亞太業務已覆蓋20餘個經濟體，持續將綠色技術與製造能力帶向區域各地。在創造商業價值的同時，企業還同步推進科普教育、技能培訓等公益項目，助力綠色發展成果惠及當地民眾。

據悉，亞太媒體高端論壇將於9月5日在深圳正式開幕。讓我們一起在深圳，看中國。

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【本文轉載自微信公眾號「深圳發布」。】