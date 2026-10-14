｢長城｣反恐論壇在北京舉行　中國武警實戰訓練引入機械狗｜有片

10月13日至15日，中國武警部隊「長城-2026」反恐國際論壇在北京舉行，吸引來自62個國家及國際組織的320多名代表參與。據中國新聞社發佈的影片顯示，機械狗及VR設備等技術已應用於武警反恐實戰化訓練中。



10月13日至15日，中國武警部隊「長城-2026」反恐國際論壇在北京舉行。（人民網）

10月13日至15日，中國武警部隊「長城-2026」反恐國際論壇在北京舉行。（人民網）

據新華社報道，武警部隊「長城-2026」反恐國際論壇13日至15日在北京舉行，來自62個國家和國際組織的320餘名代表參加。今屆論壇以「推進反恐務實合作，共同守護美好家園」為主題，設有「無人智能條件下恐怖活動趨勢與反恐能力建設」等四大議題。與會代表除參與研討外，亦觀摩訓練課目展示、參觀無人化裝備等。

據中國新聞社發佈的影片顯示，機械狗及VR設備等前沿技術已應用於反恐實戰化訓練中。畫面中可見，四足機械狗走在士兵面前執行任務，預計以戰術偵查與現場確認為主要目標，展現出無人化裝備在反恐作戰中的潛力。

機械狗及VR設備等前沿技術已應用於反恐實戰化訓練中。（中國新聞社）

機械狗及VR設備等前沿技術已應用於反恐實戰化訓練中。（中國新聞社）

自2016年以來，中國武警部隊已舉辦五屆長城論壇，為凝聚國際反恐共識、深化各國軍警交流合作發揮了重要作用。