京東中東狂買地！阿布扎比落子15萬平米智能倉　劉強東下什麼棋？

本文轉載自《南風窗》旗下財經新媒體「鹽財經」。



劉強東在中東大量買地？京東的中東佈局，又落在了倉庫上。

2026年9月底，京東產發宣布與阿布扎比哈利法經濟區（KEZAD）集團簽署協議，計劃建設約15萬平方米倉儲設施，預計2028年交付。項目計劃採用自動化設備和數碼化管理系統，為當地及國際企業提供倉儲服務。

在此之前，京東產發已經在杜拜買下倉儲設施，並與阿布扎比機場合作開發物流項目。在沙特，京東物流則推出了自營快遞服務，把業務延伸到送貨上門。

這些一系列動作，讓劉強東此前談到的國際化方向有了更清晰的輪廓。

京東倉儲。（京東產發）

回想當年，京東在國內自建倉儲和配送網絡，因投入大、成本高，曾受到大量質疑。多年投入後，這套網絡逐漸成為京東的競爭優勢，也有了向其他企業提供服務的能力。

如今，京東正把這些經驗帶到中東，嘗試在海外做出新的生意。

而現在幾家大電商之間的較量，正在從搶訂單延伸到更多環節。京東在中東建倉，又能打開多大的生意空間？

把生意做到阿布扎比

2025年6月17日，在一場面向媒體的分享會上，劉強東把「國際業務」列為京東未來最重要的方向之一。他強調，本地建團隊、本地採購、本地發貨，只賣有品牌的商品。

2025年6月17日，在一場面向媒體的分享會上，劉強東把「國際業務」列為京東未來最重要的方向之一。（界面新聞）

劉強東也談到了京東準備賣什麼。如果銷售的商品與亞馬遜一樣，京東就缺少優勢。按照他當時的介紹，京東國際業務初期簽訂了1000個中國品牌，希望逐步幫助它們完成合規和當地認證，進入海外市場。

把商品帶出去，只是這門生意的開始。

消費者下了單，貨要送到手上。商品賣完了，要及時補貨，退換或維修，也得有人接手。品牌要在海外長久經營，就需要把這些事情在當地安排好。

劉強東當時主要談的是國際零售思路及歐洲業務。到了中東，京東正在尋找的機會，還包括為其他企業解決這些經營中的具體問題。

京東物流在利雅得送出首批快遞。（京東物流）

為什麼選擇阿布扎比？

鹽財經記者從京東方面了解到，選擇哈利法港周邊的KEZAD，看中的是港口、產業園區和物流設施相互連接的條件。貨物經由港口進入，企業在周邊開展生產和經營，倉庫則可以承擔儲存、周轉和分撥的工作。

從當地媒體的報道來看，京東看中當地企業的需求，當地則看中京東帶來的基礎設施、業務和就業。

京東看中的客戶，也不只有電商賣家。鹽財經記者了解到，工業製造、汽車及汽車零部件、消費品、跨境電商和第三方物流，都是它重點關注的領域。

京東MALL深圳南山店開業。（京東）

這些企業需要倉庫的原因，各不相同。比如，汽車品牌要為售後網點準備配件，商家要為下一批訂單備貨，製造企業需要儲存物料和產品。貨物什麼時候進來、放在哪裏、怎樣送出去，都是生意運轉中的日常問題。

在京東看來，阿聯酋推動經濟多元化和製造業發展，以及國際企業進入中東市場，將帶來更多倉儲和供應鏈服務需求。它希望服務的，既有中國出海企業，也有當地及其他國際企業。

劉強東談到的國際化，包括海外零售。京東在中東已經公布的這些項目，則更多落在企業需要的倉儲和物流服務上。

換句話說，即使商品沒有在京東平台上出售，存貨、補貨和配送，也可能成為京東的生意。

一座倉庫，多種生意

同樣是需要一座海外倉，不同企業想買的服務，可能很不一樣。

有的企業剛進入中東，運輸、倉儲和配送都要從頭安排。

有的已經有自己的物流團隊，但缺少一處存貨的地方。

京東準備在中東接下的，正是這兩種需求。

中國車企出海浪潮中，京東物流的「超級供應鏈實踐」。（觀察者網）

鹽財經記者從京東方面了解到，企業可以直接租用京東產發的海外倉，繼續使用原有物流服務商，也可以根據需要，與京東物流合作，把跨境運輸、倉儲管理和當地配送交給它。

這背後，是京東產發與京東物流的分工。

京東產發是做什麼的？它負責基礎設施的投資、開發和資產管理，提供倉儲及產業空間。京東物流則提供貨物運輸、庫存管理和配送等服務。此次KEZAD項目，由京東產發牽頭推進。

在此之前，京東產發已開始積累當地的倉儲資源。

京東地產將在KEZAD建立先進的物流設施。（京東企業博客）

2025年7月，它宣布與阿布扎比機場合作，在機場自由區共同開發和運營物流設施，規劃建築面積約7萬平方米，計劃支持區域航空貨運和分撥業務。同年9月，它又收購了杜拜傑貝阿裏自由區的一處物流設施，公告稱收購完成後即投入運營，後續計劃升級為智能物流園。

有了倉儲空間，企業可以把已有的物流體系接進來，也可以購買更多服務。

對於剛進入中東、尚未建立當地物流體系的企業，京東方面介紹，可以根據其需求，推薦與京東物流合作，提供從跨境運輸、海外倉儲到當地配送的服務，減少企業自行搭建物流體系的前期投入。

這種設施與運營服務相結合的做法，已經出現在杜拜倉的客戶合作中。

據京東方面介紹，一家中國科技企業已入駐其杜拜倉，在數萬平方米的倉庫中存儲近80萬件貨物，商品面向阿聯酋、沙特等中東市場。針對客戶多樣的貨物類型，京東物流為其提供倉儲解決方案。

在杜拜中國商業論壇期間，Gargash Prime與京東地產宣佈建立合作夥伴關係，共同開發一個重要的區域分銷和物流中心。（京東企業博客）

除了商品銷售，售後服務也會帶來持續的倉儲需求。

2025年10月，京東物流旗下JoyLogistics與小鵬汽車宣布，在杜拜傑貝阿裏自由區啟用小鵬中東區域汽車配件倉，支持多個車型的維修需求，服務小鵬在中東和北非的售後網絡。

車賣出去了，零部件還得跟上。維修網點需要配件，倉庫裏得有貨，還要有人處理訂單、安排出庫。根據京東當時的介紹，它在這項合作中提供的服務，從集裝箱接收、清關、質檢，一直延伸到訂單處理、包裝和出庫。

對於一個汽車品牌而言，這座倉庫支撐的是車輛賣出之後的服務。對於京東物流來說，配件的接收、儲存和出庫，則是可以持續提供的服務。

送貨上門這一端，京東也已經在當地開展業務。2025年6月，京東物流在沙特推出自營快遞服務JoyExpress。按照發佈時的介紹，其覆蓋沙特多數地區，由自有快遞員完成配送，提供最快當日或次日送達、貨到付款等選項。

企業可以只租京東的倉庫，也可以把管貨、運輸和配送交給京東。京東能賺到的，既有租金，也有提供這些服務的費用。

JoyExpress 紅色配送貨車。（京東物流）

訂單之外，京東還有什麼生意？

如今，幾家巨型的電商平台都在尋找新的增長來源，但各自面對的壓力、選擇的投入方向不同，因此，它們正在把競爭延伸到交易之外。

拼多多進一步往商品供給和生產端走。據其二季度相關業務介紹，部分自營品牌團隊深入產業帶，與供應商合作，通過商品標準、生產標準和品控體系，幫助商家和工廠調整生產。平台參與的環節，從幫助商家賣貨，進一步延伸到商品怎樣生產。

阿裏的投入中，有兩個值得區分的方向。電商內部做即時零售，爭取消費者更高頻的日常需求。集團層面發展雲和AI，為企業提供計算和技術服務。這兩者的客戶、投入和賺錢方式都不同。

京東在中東的這一消息，則讓人看到另一種拓展——把倉儲、配送和供應鏈運營能力，帶向更多外部客戶和海外市場。

京東同樣在做外賣和海外零售。但中東倉儲項目體現出的一點是，商品在哪個平台賣，並不妨礙京東參與它的儲存、運輸和交付。

對京東來說，這樣的商業模式已經有了一定的業務基礎。

沙特工業產權局（MODON）簽約儀式。（京東產發）

2026年上半年，京東物流來自外部客戶的收入約854億元，佔總收入約68.5%。其中，外部一體化供應鏈客戶收入約201億元，同比增長14%，這類客戶的數量接近8萬名。這說明，集團之外的企業已經在為它的服務付費，綜合供應鏈服務的客戶規模也在擴大。

京東方面也向鹽財經記者介紹，目前，京東產發超過60%的營業收入來自外部客戶。倉儲設施和物流服務，已經能夠承接京東自身業務之外的需求。

那麼，把這門生意繼續做到海外，對整個京東來說意味著什麼？

京東的倉儲和配送能力，最初圍繞自身零售業務發展起來，後來逐步向外部客戶開放。它可以為其他企業存貨、管庫存、送貨。企業不必先在京東平台上賣商品，也能成為它的客戶。

京東在中東建倉。（京東物流）

到了中東，京東希望用這套服務承接中國出海品牌、當地企業及其他國際企業的需求。對集團而言，這是在零售之外拓展收入的一種方式。

但已有業務基礎，不意味著海外的路就一定好走。

倉庫建設、設備維護和團隊運營，都需要投入。客戶是否持續入駐，物流訂單是否足夠，租金和服務收入能否覆蓋成本，是這些項目接下來要回答的問題。

京東方面沒有披露KEZAD項目的具體簽約客戶及預租情況，表示相關合作信息將以正式簽約及披露安排為準。

京東在中東建倉，提供了一個觀察電商平台變化的窗口——多年積累的倉儲、配送和供應鏈能力，既能支撐自己的零售業務，也可以成為其他企業購買的服務。

電商平台積累多年之後，除了繼續爭取消費者的訂單，還能把什麼能力做成生意？

從拼多多進一步參與商品供給，到阿裏發展雲和AI，再到京東向海外拓展倉儲和物流服務，幾家企業正在給出不同的答案。它們仍在同一個零售市場競爭，也在尋找不同的收入來源。