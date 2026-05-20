能源轉型潮：中國將人類最大危機化作契機　徹底終結鴉片戰爭恥辱

在能源轉型浪潮席捲世界的當下，國際輿論場對新舊能源發展走向討論愈發熱烈。



5月17日，英國《衛報》發表長篇評論文章，聚焦全球能源格局百年變局，點明世界能源權力重心正加速向東方遷移。文章稱讚中國牢牢把握住清潔能源轉型時代機遇，取得了驚人成就，將氣候危機轉化為徹底擺脫鴉片戰爭恥辱的契機，給世界能源轉型帶來希望。而美國的化石燃料擁護者卻試圖開歷史倒車，阻撓中國崛起。



文章寫道，全球權力平衡正在發生轉移，從西方日漸衰落的「石油國家」，轉向東方崛起的「電氣國家」。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

作者措辭十分犀利：特朗普結束中國訪問回到美國，迎接他的是一片混亂——伊朗戰爭、油價飆升、慘澹的支持率、與昔日盟友的摩擦，以及一項試圖開歷史倒車、利用關稅和軍事威脅打開市場、並讓其化石燃料行業的擁護者中飽私囊的「能源主導」政策。美國這個長期佔據主導地位的超級大國，如今卻日益成為一股邪惡力量，將世界推向更加動盪的深淵。

反觀大洋彼岸的中國，在可再生能源領域的投資額超過其他任何國家，不僅幫助本國經濟抵禦了中東衝突引發的能源價格衝擊，還為太陽能電池板、風力渦輪機、智能電網和電動汽車開闢了巨大的新出口市場。當美國政府在國內鎮壓抗議者 、在海外轟炸學生時，中國的軟實力劣勢似乎已不再那麼明顯。

2024年5月16日，中國安徽省合肥市協鑫集成科技股份有限公司一家工廠內，一名員工在太陽能電池板生產線上工作。（China Daily via REUTERS）

文章接著寫道，歷史已經證明，當主導能源形式發生變化時，全球權力格局往往也會隨之改變。如今，人們正處於這樣一次轉型之中：由美國、俄羅斯和海灣國家主導的石油時代，開始讓位於一個由中國主導製造的可再生能源時代。

新的能源秩序正在贏得經濟與技術之戰。甚至在伊朗戰爭推高天然氣和燃油發電成本之前，風電和太陽能發電就已創下歷史最低電價紀錄。但舊有石油利益集團仍掌握着政治、軍事和金融力量，並試圖藉此讓能源發展進程倒轉。

比亞迪旗下豪華品牌騰勢（Denza）新發布的Z Convertible EV敞篷電動車。（Reuters）

文章提出了這樣的觀點：全球如今面臨一種可稱為「化石燃料法西斯主義」的威脅。這是一種極端政治運動，為了維持石油、天然氣和煤炭市場，不惜違法、散播謊言、威脅使用暴力，而這些能源原本會被更便宜的可再生能源取代。

短期來看，中東衝突最大的受益者是美國石油行業的企業、高管和股東，他們都特朗普競選資金的重要來源。但這並非戰爭的最終結果，這場戰爭強化了可再生能源的重要性，同時也預示着地緣政治格局的轉變。其他國家正在尋找替代能源。例如，電動汽車的需求從未像現在這樣旺盛。

「最大的受益者是中國。」文章直言，相對來說，如今的中國突然宛若一片務實、具有國際視野外交風範及能源獨立的「綠洲」。

深圳新能源汽車相關企業數量超過2.4萬家，位居全球首位。（澎湃新聞）

過去二十年，北京押注可再生能源和電動車，如今正收穫巨大紅利。這不僅降低了中國對燃料進口的依賴，還打造出了一個風電、太陽能和電池出口產業，看起來將在未來數十年主導全球市場。

伊朗戰爭很可能成為未來歷史學家眼裏，美國無意中將領導權拱手讓給中國的時刻。

自250年前的工業革命以來，地緣戰略思想的核心之一，就是「誰控制了能源供應，誰就控制了世界」。而過去一個世紀，這種能源主要是石油。

普立茲獎得主丹尼爾·耶金（Daniel Yergin）在《石油：金錢、權力與戰爭》一書中寫道：石油意味着統治。

耶金認為，石油是德國在二戰中入侵蘇聯的重要原因，也是日本襲擊珍珠港的動機之一；這解釋了美國為何發動「沙漠風暴」戰爭阻止伊拉克吞併科威特；也解釋了奧巴馬為何稱能源是「頭號優先事項」。

美國財政部3月20日發佈伊朗石油制裁豁免，允許約1億4000萬桶石油流入全球市場。這項豁免將於4月19日到期。 （Reuters）

文章回溯，能源轉型徹底顛覆世界秩序的最顯著例子發生在19世紀中期。當時，英國皇家海軍的燃煤炮艦摧毀了中國南方脆弱的沿海防禦，強行開拓了英國帝國最賺錢也最不道德的商品——鴉片的市場。當時的中國軍隊被工業化對手的強大火力擊潰，開啟了西方霸權的時代，這段時期在中國被稱為「百年屈辱」。

眼下，人們已經進入清潔能源時代。

聯合國秘書長古特雷斯今年2月表示：「誰引領這場轉型，誰就將引領未來全球經濟。」

而這個位置，如今只有一個真正的競爭者：中國。

文章指出，「北京已將人類面臨的最大危機——氣候崩潰——轉化為徹底擺脫鴉片戰爭恥辱的契機。」

2025年11月15日，在巴西貝倫舉行的第30屆聯合國氣候變化大會（COP30）期間，民眾參與示威活動。（Reuters）

過去30年的大部分時間裏，中國一直在效仿西方以煤炭為主導的工業化模式，努力追趕西方。然而，現在中國在清潔能源領域正以驚人的成果超越競爭對手。過去兩年， 中國的碳排放量保持平穩或下降，讓人們燃起了對全球碳排放曲線歷史性轉折點的希望。

去年，中國在建風電和太陽能裝機容量，相當於世界其他國家總和的兩倍，幫助中國提前6年實現政府制定的1200GW裝機目標。

可是，特朗普卻荒謬地聲稱自己「在中國找不到風力發電機」，但事實上，中國擁有的風電機組數量已超過後面18個國家的總和。

位於內蒙古烏蘭察布市的風力與光伏發電場內的風電機組。（GettyImages）

而最大的成功案例是太陽能。目前太陽能發電成本低廉、儲量豐富且效率極高，在中國的裝機容量有望首次超過煤電 。與此同時，由於電動汽車在中國汽車銷量中佔比超過一半， 汽油和柴油的使用量也在下降。

中國還在全球新能源技術出口方面佔據壓倒性優勢。全球前四大風機製造商全部來自中國；光伏電池、電動車製造與出口也同樣由中國佔據多數市場份額。

中國還控制着關鍵礦產供應，而這些礦產對電池、AI數據中心和高科技軍事設備至關重要。

得益於這些趨勢，中國清潔技術如今在許多全球南方國家都變得觸手可及。電池技術也在推動電動車市場向非洲和南美擴展。

2026年3月24日，比亞迪電動車（EV）在泰國曼谷舉行的第47屆曼谷國際車展展出。（Reuters）

文章提到，幾個月來，美國昔日的盟友們紛紛前往北京，尋求與中國建立平衡關係，正如這次接待特朗普一樣，中國以鴉片戰爭以來前所未有的全球影響力接待了他們——加拿大總理卡尼、英國首相斯塔默、德國總理默茨，乃至中國的長期競爭對手印度的總理莫迪去年也訪問了中國，歐盟委員會主席馮德萊恩也曾到訪。

作者最後認為，儘管「化石燃料法西斯主義」的支持者財力雄厚，但他們的抵抗終將徒勞。為了挽回敗局，他們可能會變得更加極端、更加暴力，試圖壓制異議、阻止中國崛起，但最終，「地球會作出最後裁決」。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

