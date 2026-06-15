佔全球八成市場！阿布扎比高官被中國新能源震驚：須加快引進步伐

近年來，中國先進的新能源技術，正為世界能源轉型作出積極貢獻。據香港《南華早報》6月15日報道，阿聯酋阿布扎比能源局主席阿卜杜拉．胡邁德．賈爾萬近日訪問中國，在上海與多家中國企業進行了會談。他表示，中國的新能源技術發展令人驚歎，阿布扎比準備加快引進中國技術。



阿布扎比能源局成立於2018年，負責阿聯酋阿布扎比酋長國能源行業的規劃和發展，以確保能源轉型得到有效推進，從而支撐阿布扎比酋長國的可持續發展。

阿布扎比能源局成立於2018年，負責阿聯酋阿布扎比酋長國能源行業的規劃和發展。（阿布扎比能源局官網）

上周，賈爾萬率領阿布扎比能源局代表團訪問中國，參加了第十八屆上海國際水展。賈爾萬告訴《南華早報》，代表團在上海與22家中國企業會面，希望與中國新能源行業的領軍企業深化合作，促進阿布扎比的基礎設施發展。

阿布扎比欲引入中國綠能技術▼▼▼

賈爾萬表示：

我們在這裏看到的景象令人驚歎。他們已經準備好為阿布扎比制定合適的解決方案，這正是我們想要實現的。

他指出，阿布扎比計劃每年新增至少300萬千瓦的太陽能發電裝機容量，這將為中國企業的技術和服務帶來強勁的需求。

「中國在『雙碳』目標下的產業轉型，與阿布扎比面臨的許多機遇和挑戰不謀而合，」賈爾萬說，

我們面前有着巨大的機遇，變革的步伐要求我們有緊迫感。我們應當加快腳步，深化合作，共同擴大規模。

他補充說，隨着人工智能（AI）產業的蓬勃發展，對可再生能源的需求不斷增長，阿布扎比方面將為中國企業提供高效的物流和政策支持，從而加快建設速度。他舉例說，在阿布扎比建設一座電動汽車超充站僅需六周，這體現了阿聯酋的效率和中國生產速度的協同。

在阿布扎比建設一座電動汽車超充站僅需六周。（阿布扎比能源局官網）

此外，賈爾萬透露，阿布扎比方面正在研究中國最新的AI和機器人技術，以提高生產力。

阿聯酋正在大力推進「2050能源戰略」，目標是大幅提升清潔能源佔比，在新能源領域佔據主導地位的中國已成為阿聯酋能源發展的重要合作伙伴。

《南華早報》指出，中國企業在綠色能源、電動汽車和機器人領域保持領先，中國龐大的工業供應鏈可以為中東地區帶來巨大的利益。近年來，中企持續擴大在中東的業務，助力當地的綠色能源產業發展。

阿聯酋正在大力推進「2050能源戰略」，目標是大幅提升清潔能源佔比。（迪拜政府官網）

澳洲格里菲斯亞洲研究所估計，2018年至2023年間，中國企業在中東地區的綠色能源項目總額達到95億美元。其中，阿聯酋一直被視為中國新能源企業投資中東的首選目的地，涵蓋基礎設施、電動汽車、電池以及AI等多個領域。

AI算力和數據中心的熱潮導致用電量激增，進一步拉動了市場對電池管理系統、功率轉換系統、電力儲存等儲能系統（ESS）技術的需求。韓國市場研究機構SNE Research稱，中國在全球儲能系統行業擁有主導地位，中企佔據了超過80%的市場份額。

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【本文獲《觀察者網》授權轉載。】