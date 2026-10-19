有片｜張家界天門山扶梯遊客迎面擊掌爆紅！網民讚：是世界的｢界｣
撰文：中國新聞網
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上行與下行的扶梯間，來自不同國家和地區的遊客迎面相逢。有人伸出手掌，有人笑着回應。湖南張家界天門山穿山扶梯上的這段視頻在網絡廣泛傳播，「張家界的界，是世界的界」也成為引發網友共鳴的一句熱評。
作為世界自然遺產地，張家界以獨特的石英砂岩峰林地貌吸引海內外遊客。奇峰雲海是大自然的饋贈，而扶梯上一次次主動伸出的手，成為這片山水之中另一種風景。
一段沒有對白的視頻，何以打動人心？它呈現的是不同國家和地區遊客之間自然、不設防的相遇。不同語言、不同文化背景的人們，在短暫交錯時伸出手掌、笑着回應。這種自然發生的互動，比精心設計的「體驗項目」更具說服力。
當地發佈的數據顯示，2026年1月至9月，張家界全市接待入境遊客115.34萬人，同比增長19.21%；1月至8月入境客源已覆蓋196個國家和地區。
中國持續放寬優化過境免簽政策，符合條件的外國遊客可依規享受240小時過境免簽便利，湖南張家界荷花國際機場口岸也被納入相關政策適用口岸名單。
與此同時，張家界不斷完善入境旅遊服務。從機場的境外來賓諮詢服務，到核心景區的多語種標識和導覽，再到旅遊從業人員外語服務能力的提升，便利的出行條件與細緻的服務，讓外國遊客更順暢地了解中國、體驗中國。
隨着扶梯上的擊掌相關畫面在社交媒體傳播，這一場景進入更廣闊的公共視野。不少網友留言：「隔着屏幕，我就想擊掌了。」
一次擊掌當然不能消除所有文化隔閡，也不足以概括一個國家的全部面貌。但它讓人看到，理解可以從相遇開始，信任也可以在細微的互動中萌芽。當這樣的經歷被記錄、分享，個人旅途中的溫暖便有機會成為不同文化相互認識的起點。
天門山扶梯上的一次次擊掌告訴人們，跨越語言與文化的交流，不一定始於宏大的敘事，也可以從一個簡單的動作、一份自然流露的善意開始。
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