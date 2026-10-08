湖南永州商務局女局長遭舉報出軌8人　前夫追討170萬被告敲詐勒索

湖南一宗離婚糾紛演變成刑事案件後，又引發實名舉報，情節一波三折。據內媒《奔流新聞》報道，湖南永州市商務局長周曉芬被前夫張小軍的兄長實名舉報，指控其婚內出軌多人。周曉芬與丈夫離婚時，原定由女方支付330萬元人民幣（下同）精神損失費，惟前夫後續因討要「答應賠償500萬元」的剩餘170萬元款項時，遭到周曉芬報警，最終涉嫌敲詐勒索罪被提起公訴。目前，永州市紀委監委已證實收到相關舉報並正按程序處理。



湖南永州商務局女局長遭舉報出軌9人。

據報道，周曉芬與前夫張小軍均為二婚，兩人於2015年11月登記結婚。至2025年初，雙方因感情問題發生離婚糾紛，並在同年2月簽署《離婚協議書》，協議明確約定雙方「夫妻感情完全破裂、自願離婚，女方給予男方330萬元精神損害賠償」。

張小軍的哥哥張先生表示，弟弟張小軍是在發現周曉芬出軌後才決定離婚。他引述弟弟說法稱，起初周曉芬曾答應離婚賠償500萬元精神損失費，但最終簽署的《離婚協議書》僅寫明賠償330萬元。離婚後，周曉芬支付了協議上的330萬元，然而當張小軍進一步討要剩餘的170萬元餘款時，卻遭周曉芬報警。

張先生展示疑似周曉芬寫給前夫的保證書。

今年4月，周曉芬報稱遭前夫敲詐勒索；5月，張先生的弟弟張小軍即被刑事拘留並隨後批准逮捕，至今已被羈押5個月。至9月4日，該案已被永州市冷水灘區人民檢察院以涉嫌敲詐勒索罪向法院提起公訴。張先生同時質疑案件在短短五個月內便走完立案、偵查及公訴流程，懷疑有人利用身份干預司法。

除了追討賠償引發的法律爭議外，張先生亦向媒體公開了大量舉報材料。張先生整理了一份《周某某出軌情況表》，上面顯示在2005年至2026年間，周曉芬至少與9名男子存在「不正當男女關係」，其中有8人屬於婚內出軌，對象包括當地多名公職人員及商人。

張先生同時提供大量親密聊天記錄與照片，以及一份落款日期為2018年12月23日、署名「周某某」的《保證書》，內容提及「從此斷絕和魏某某的任何聯繫……不准和其他異性有曖昧關係」。他指，弟弟張小軍被捕後他曾向有關部門反映周曉芬的生活作風問題，但截至目前尚未收到任何調查處理結果。

對於事件，內媒向永州市商務局進行核實時，該局工作人員證實局長確為周曉芬，但對於被舉報婚內出軌一事則表示「不清楚」，並稱若有舉報，相關部門自會展開調查。同日下午，永州市紀委監委工作人員向媒體證實，確實已收到反映永州市商務局局長周曉芬相關問題的材料，惟對於具體的調查處理情況，工作人員回應指目前處於保密階段，暫無法透露。

周曉芬在接受內地媒體電話查詢時否認指控，表示自己並無「婚內出軌」，更不可能「干預司法」，並稱330萬元款項是因遭受男方威脅恐嚇、為息事寧人而向親友舉債支付；永州市紀委監委則表示已按程序處理。