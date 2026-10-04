湖南31歲｢最美副教授｣網絡爆紅！上課畫面流出 網讚簡直小說女主
撰文：TVBS新聞網
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湖南第一師範學院的31歲副教授黃藍紫，因學生將她上課的影片上傳至社交平台，才開學不久就在網絡上迅速走紅，許多網友稱讚她「課講得好還很溫柔」，是顏值與學識兼備的「最美老師」。
副教授黃藍紫爆紅：感謝被看見
根據《瀟湘晨報》報導，她表示自己的走紅是「被動」的，目前也沒有經營任何社交平台，對於這次爆紅感到幸運與感恩。
面對爆紅，黃藍紫老師表示自己是「幸運的」▼▼▼
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黃藍紫談到，拍攝者拍到的只是我們作為教師的一幀畫面，但其實在這背後，承載著我們為了能夠走到講台，所付出的努力。黃藍紫說：
還有很多老師在講台上默默耕耘著，只不過我很幸運能夠被大家看見。
對於黃藍紫的走紅，網友們在社交平台上也展開熱烈討論，紛紛留言「連名字都像打翻調色盤一樣美」、「在她身上找不到年齡的痕跡」、「簡直是小說女主的模板」，引發熱議。
湖南第一師範學院官網顯示，黃藍紫在湖南師範大學先後取得教育學士學位、教育碩士學位與教育博士學位，並在2020年進入該校教育科學學院就職，研究方向為教師教育、比較教育和英國教育史。
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