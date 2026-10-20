泡沫破裂？首批人形機械人獨角獸掀破產潮　行業迎殘酷大洗牌

223億獨角獸倒下，宇樹卻在賺錢：人形機械人的淘汰賽已經不講情面了。



先看一組對比。2026年上半年，全球人形機械人出貨量接近2.5萬台，同比增長432.1%，市場規模7.4億美元，同比增長322.7%。



同一個時間段，估值一度衝到223億元的達闥機械人被裁定受理破產清算，矽谷的K-Scale Labs燒光625萬美元後關停，背靠吉利的一星機械人成立不到半年團隊解散。



出貨量在翻倍，獨角獸在倒下。這兩件事同時發生，說明的只有一個問題：人形機械人不是沒有需求，是需求落地的速度和公司燒錢的速度對不上。



2026年8月26日，在北京國家速滑館舉行的第二屆世界人形機器人運動會上，宇樹科技H2型人形機器人參加了80公斤級自由搏擊比賽的季軍爭奪戰。（Reuters）

倒下的，死因高度相似

達闥不是小角色。累計融資超過50億元，軟銀願景、阿里、華登國際都進過股東名單，估值最高到223億元。

但它被申請破產審查時，司法口徑下的被執行總金額只有3530萬元。

一個估值兩百多億的公司，被三千萬的債務壓垮，聽起來荒誕，實際上是現金流斷裂的典型樣本：估值掛在半空，收入撐不住運營，下一輪融資一卡，整條鏈就斷了。

達闥累計融資超過50億元，軟銀願景、阿里、華登國際都進過股東名單，估值最高到223億元。（21世紀經濟報道）

K-Scale更輕量。成立一年，靠「低成本人形機械人」的概念拿過融資，但新一輪1000萬到1500萬美元的錢沒到位，賬面只剩40萬美元，CEO直接宣佈解散團隊、全額退款。

一星機械人的問題則出在另一頭：有吉利做靠山，有錢有人，但產品定義和商業路徑沒跑通，團隊在極短時間內被收縮。

具身智能創業公司一星機械人宣佈解散。（一星機械人）

三家公司體量不同，死法卻指向同一個病灶：在真實收入成為主業之前，把融資當成了主業。

這個行業最扭曲的地方，不在技術，在收入結構。

出貨量漲得確實猛，但把出貨拆開看，真正在「幹活」的機械人少得刺眼。

2025年度，宇樹科技公司純人形機械人（不含輪式雙臂機械人）的出貨量已超過5500台，位居全球第一。（上海證券報）

中國信通院2026年10月發佈的《具身智能發展報告》給出了一個很直白的結構：2026年上半年，文娛商演和科教數采合計佔全球出貨量的60%以上，導覽導購約19%，智能製造約13%，倉儲物流只有5%。

弗若斯特沙利文的口徑更尖銳：2025年全年，全球用於「生產作業」的人形機械人銷量只有0.07萬台，收入0.47億美元；2026年上半年是0.12萬台，收入0.78億美元。

0.12萬台是什麼概念？同一時期全球人形機械人總出貨量是2.2萬到2.5萬台。也就是說，真正被放到產線或倉庫里創造直接經濟價值的，佔比不到6%。

剩下的九成多，賣給了商演、科研、數據採集和導覽。這些是真實需求，不是造假，但它們撐不起「萬億勞動力替代」的估值敘事。

朱嘯虎2025年說過一句讓行業很不舒服的話，原話是：「現在是個人形機械人就會翻跟頭，但商業化在哪裏？」這句話在當時被很多人反駁。

一年之後再回頭看，達闥和K-Scale的結局，至少證明他指出的裂縫是真實存在的。

優必選機械人。（香港01）

靈巧手是一個被低估的結構性麻煩

如果只是「場景還沒起來」，這個行業的問題倒簡單了：等就行。麻煩在於，人形機械人身上有一個核心部件的成本邏輯，和過去十年中國製造業熟悉的「量產降本」路徑不太一樣。

摩根士丹利拆解特斯拉Optimus的數據顯示，靈巧手佔整機BOM成本的17.2%，是最貴的單一組件。

行業內的普遍估算在14%到18%之間，單只靈巧手的價格已經從早期的十萬元級降到了萬元以內，但降價的代價是配置和自由度的取捨。

更關鍵的是良率和裝配。

靈巧手要在極小的空間裏塞進電機、減速器、觸覺傳感器和精密佈線，裝配工時和標定複雜度決定了它的成本曲線不會像電池、光伏那樣隨着產量翻倍就自動往下走。

有產業研究直接指出，這個品類的規模化攤薄效應比大多數人預期的要平緩得多。

這意味着，靠「先虧錢搶量、再靠量產把毛利拉回來」的互聯網式打法，在靈巧手這個環節未必成立。整機廠如果按這個邏輯做產品定義，規模越大，虧損可能越深。

中國機械人企業宇樹科技（Unitree Robotics）創辦人兼行政總裁王興興登上《時代》雜誌最新一期封面。

活下來的頭部用財報劃出了分界線

宇樹、優必選、智元三家，2025年的財務數據放在一起，幾乎是三種商業原型的對照。

宇樹2025年營收16.99億元，扣非歸母淨利潤5.91億元，主營業務毛利率60.13%，人形機械人出貨超過5500台，全球第一。

它的底子不是人形機械人，是四足機器狗先跑出了現金流，再把運動控制、關節模組和供應鏈能力遷移到人形上。

2025年人形機械人收入8.67億元，首次超過四足，但四足仍然貢獻了超過四成的收入底盤。宇樹賺錢的方式很「老派」：賣硬件，控成本，留利潤。

優必選2025年營收20.01億元，全尺寸人形機械人收入8.2億元，同比增長超過22倍，銷量1079台，毛利率54.6%。但同期歸母淨虧損7.03億元，經營現金流仍然是負的。

優必選機械人。（香港01）

優必選賭的是工業場景的入口，用虧損換交付經驗和客戶關係。這條路的戰略邏輯沒有問題，但它對融資節奏的依賴比宇樹高出一個量級。

智元2025年營收10.5億元，估值已經摸到500億元，市銷率大約48倍。宇樹上市時的PS大約24倍，智元是它的兩倍。高PS本身不是罪，問題在於智元的收入結構和生態夥伴高度綁定，獨立性和可持續性需要後續財報持續回答。

三種路徑都能走。但宇樹的容錯空間最大，因為它的利潤是自己掙出來的，不是融資賬戶里轉過來的。

機械人演示畫面。（智元機器人公眾號）

機械人演示畫面。（智元機器人公眾號）

冰火兩重天

行業還有沒有空間？有。

IDC把2030年全球人形機械人出貨量預測上調到了75萬台以上，比之前的估計高了50%。從2.5萬台到75萬台，三十倍的量級，中國供應鏈在電機、減速器、關節模組上的迭代速度也是全球最快的。

但「行業有空間」和「這家公司有空間」之間，隔着一道越來越窄的篩子。2025年全球超過20家機械人企業遭遇破產、裁員或業務剝離，這個數字只會繼續增加。

接下來能留在牌桌上的本體公司，至少要同時做到三件事：有正毛利的量產交付，有不依賴下一輪融資的現金流入，有一個場景的客戶在持續復購。三樣缺兩樣，故事講得再完整，也只是在等錢到賬。

達闥倒下之前，沒有人覺得它會倒。

這才是這個行業眼下最真實的風險：淘汰賽不看估值，看賬單。

本文獲公衆號《投行圈子》授權刊載。

