優必選工廠每10分鐘落線一台機械人　深圳衝刺｢人形機械人｣第一城

廣東省先進製造業大會10月9日在廣州召開，提出要堅持智能化、綠色化、融合化方向，推動人工智能全方位賦能先進製造業。作為人工智能連接物理世界的重要載體，深圳正以機械人為突破口，全速衝刺「人形機械人第一城」。



深圳機械人產業已經躍起優必選、樂聚智慧、榮耀等8家標誌性的人形機械人企業，稱爲 「八大金剛」。（深政觀察）

優必選工廠每10分鐘落線一台 用機械人造機械人

據《南方日報》，在優必選9月於廣西柳州投產的萬台級工業人形機械人超級智慧工廠裡，機械人不只是產品，還是親手製造「同類」的「打工仔」：拆垛、碼垛、上料、搬運，實打實地幹。憑藉3D視覺與具身大腦，箱子歪了、垛型亂了，它們照樣穩得住，一幹就是一整天。

從10年前540台機械人首登央視春晚舞台，到近年一批批「人形機械人工友」上崗，深圳機械人產業快速迭代。背靠大灣區完備的產業配套生態，深圳科創企業實現上午畫圖、下午打樣、次日迭代，把研發周期從「月級」壓縮到「日級」。

2026年9月12日，優必選科技萬台級工業人形機器人超級智慧工廠在廣西柳州正式投產。（優必選科技）

樂聚智能銷量增18倍 深圳機械人出口飆10.5倍

效率優勢最終轉化為產量與銷量的雙重上揚。幾年前，樂聚智能的人形機械人年產量還以「台」計，如今其單一系列產品年銷售收入已突破1.78億元（人民幣，下同），銷量同比增長約18倍。深圳市統計局數據顯示，今年前8個月，全市工業機械人產量同比增長44.8%。

出海同樣勢頭如虹。深圳海關統計顯示，今年前7個月，深圳各類單獨列名機械人出口額達85.8億元，同比大幅增長10.5倍；前4個月，深圳各類單獨列名機械人合計出口額已佔全國同類產品出口總額的25.5%。

樂聚智能的人形機械人年產量還以「台」計，如今其單一系列產品年銷售收入已突破1.78億元（人民幣，下同），銷量同比增長約18倍。（樂聚智能官網）

產能建設蹄疾步穩。今年3月，樂聚智能在佛山建成萬台級產線；5月，眾擎智能製造（深圳紅花嶺）基地投產，T800人形機械人實現每15分鐘下線一台；9月，優必選工業人形機械人超級智慧工廠更進一步，每10分鐘即可產出一台人形機械人，年規劃產能超萬台。

弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）《2026全球人形機械人市場研究報告》指出，按收入口徑統計，2025年全年到2026年上半年，全球人形機械人榜單前五全部是中國企業，合計拿下超五成份額，其中深圳「機械人谷」的優必選、樂聚兩家企業榜上有名。

優必選更拿下人形機械人整體市場、全尺寸具身智能人形機械人市場兩大賽道全球收入第一，2025年全尺寸賽道市佔率達到45.1%。

2027年產業規模破千億 開放50個十億級場景

深圳理工大學校長樊建平表示，深圳呈現出服務機械人主導、工業機械人加速追趕、人形機械人快速發展的鮮明結構特徵。與其他城市相比，深圳最突出的優勢在於能夠快速把算法轉化為裝備樣機、把樣機迭代為市場化商品、把創新產品推向全球市場。

優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍認為，人形機械人產業尚處於發展早中期，需要耐心、定力和生態合力。深圳等城市在人工智能、機械人產業上的集群優勢和政策支持，是優必選加快突破的重要依託。

2026年9月12日，優必選科技萬台級工業人形機器人超級智慧工廠在廣西柳州正式投產。（優必選科技）

不靠資金補貼搞大水漫灌，而是注重搭建應用場景，這是深圳發展人形機械人產業的妙招。深圳印發《深圳市具身智能機械人技術創新與產業發展行動計劃（2025—2027年）》，明確到2027年關聯產業規模達到1000億元以上，新增培育估值過百億元企業10家以上，實現十億級應用場景落地50個以上。

深圳按「全域全時全行業」原則滾動開放應用場景，把整座城市當作機械人的「練兵場」，並發揮百億級人工智能和具身機械人產業基金作用，讓機械人在真實場景中作業、迭代。

40多年前，深圳用「三天一層樓」驚艷世界；如今，這座城市又用「半小時配套圈」的產業森林，讓「深圳速度」生長出「深圳生態」。