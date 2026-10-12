優必選工廠每10分鐘落線一台機械人 深圳衝刺｢人形機械人｣第一城
廣東省先進製造業大會10月9日在廣州召開，提出要堅持智能化、綠色化、融合化方向，推動人工智能全方位賦能先進製造業。作為人工智能連接物理世界的重要載體，深圳正以機械人為突破口，全速衝刺「人形機械人第一城」。
優必選工廠每10分鐘落線一台 用機械人造機械人
據《南方日報》，在優必選9月於廣西柳州投產的萬台級工業人形機械人超級智慧工廠裡，機械人不只是產品，還是親手製造「同類」的「打工仔」：拆垛、碼垛、上料、搬運，實打實地幹。憑藉3D視覺與具身大腦，箱子歪了、垛型亂了，它們照樣穩得住，一幹就是一整天。
從10年前540台機械人首登央視春晚舞台，到近年一批批「人形機械人工友」上崗，深圳機械人產業快速迭代。背靠大灣區完備的產業配套生態，深圳科創企業實現上午畫圖、下午打樣、次日迭代，把研發周期從「月級」壓縮到「日級」。
樂聚智能銷量增18倍 深圳機械人出口飆10.5倍
效率優勢最終轉化為產量與銷量的雙重上揚。幾年前，樂聚智能的人形機械人年產量還以「台」計，如今其單一系列產品年銷售收入已突破1.78億元（人民幣，下同），銷量同比增長約18倍。深圳市統計局數據顯示，今年前8個月，全市工業機械人產量同比增長44.8%。
出海同樣勢頭如虹。深圳海關統計顯示，今年前7個月，深圳各類單獨列名機械人出口額達85.8億元，同比大幅增長10.5倍；前4個月，深圳各類單獨列名機械人合計出口額已佔全國同類產品出口總額的25.5%。
產能建設蹄疾步穩。今年3月，樂聚智能在佛山建成萬台級產線；5月，眾擎智能製造（深圳紅花嶺）基地投產，T800人形機械人實現每15分鐘下線一台；9月，優必選工業人形機械人超級智慧工廠更進一步，每10分鐘即可產出一台人形機械人，年規劃產能超萬台。
弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）《2026全球人形機械人市場研究報告》指出，按收入口徑統計，2025年全年到2026年上半年，全球人形機械人榜單前五全部是中國企業，合計拿下超五成份額，其中深圳「機械人谷」的優必選、樂聚兩家企業榜上有名。
優必選更拿下人形機械人整體市場、全尺寸具身智能人形機械人市場兩大賽道全球收入第一，2025年全尺寸賽道市佔率達到45.1%。
2027年產業規模破千億 開放50個十億級場景
深圳理工大學校長樊建平表示，深圳呈現出服務機械人主導、工業機械人加速追趕、人形機械人快速發展的鮮明結構特徵。與其他城市相比，深圳最突出的優勢在於能夠快速把算法轉化為裝備樣機、把樣機迭代為市場化商品、把創新產品推向全球市場。
優必選創始人、董事會主席兼CEO周劍認為，人形機械人產業尚處於發展早中期，需要耐心、定力和生態合力。深圳等城市在人工智能、機械人產業上的集群優勢和政策支持，是優必選加快突破的重要依託。
不靠資金補貼搞大水漫灌，而是注重搭建應用場景，這是深圳發展人形機械人產業的妙招。深圳印發《深圳市具身智能機械人技術創新與產業發展行動計劃（2025—2027年）》，明確到2027年關聯產業規模達到1000億元以上，新增培育估值過百億元企業10家以上，實現十億級應用場景落地50個以上。
深圳按「全域全時全行業」原則滾動開放應用場景，把整座城市當作機械人的「練兵場」，並發揮百億級人工智能和具身機械人產業基金作用，讓機械人在真實場景中作業、迭代。
40多年前，深圳用「三天一層樓」驚艷世界；如今，這座城市又用「半小時配套圈」的產業森林，讓「深圳速度」生長出「深圳生態」。