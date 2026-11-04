共享單車十年燒光500億、70多家企業倒閉　美團阿里為何仍死守？

內地共享單車行業已經發展十年。據早年行業統計，內地共享單車用戶從2016年的0.28億暴漲到2020年的2.53億，出行需求肉眼可見地上漲。巔峰時期，全國湧入七十多家共享單車企業，摩拜、ofo曾被稱為行業雙子星，還有小藍、小鳴、優拜等一大批選手紮堆入場。但沒過多久，行業內逐漸變成哈囉（阿里旗下）、青桔（滴滴旗下）、美團（美團旗下）三足鼎立，全年投資金額也從2017年的193.62億（人民幣，下同）斷崖式下跌到2020年的23.71億。內地財經類新媒體帳號「頭條早知道」發文分析指出，共享單車發展十年，給風口創業者留下了3條教訓。



文章介紹，2017年是共享單車賽道的融資頂峰，一年一共140起投資，總金額達到193.62億。各企業家瘋狂鋪車、砸補貼搶地盤。短短幾年，整個行業燒掉的資金合計超過500億。然而，海量投資並未換來穩定生意，沒過多久，共享單車行業內變成哈囉、青桔、美團單車「三國殺」，到2020年，全年投資只剩40起，總額縮水到23.71億，熱度斷崖式下跌。

共享單車行業內變成哈囉、青桔、美團單車「三國殺」。（頭條早知道）

文章分析，共享單車行業難賺錢，核心在於收入和成本難以平衡。平台最初靠超低價吸引用戶，並靠用戶沉澱下來的押金「吃利息」，隨後，受到行業監管及ofo、酷騎等企業爆雷，大量用戶退押金，平台只能「漲價求生」。

據共享單車小程序顯示，不少車型調價之後，15分鐘起步就要1.5元，超時每15分鐘加收1元（或按階梯累計），騎行一小時費用高達4.5至6.5元不等。文章指出，共享單車定位是短途代步，一旦價格太高，步行、巴士就會變成代替選項，客單價很難往上抬。而比起收入瓶頸，成本才是「真正吞錢的無底洞」。一輛單車硬件成本約一千元，後續調度、投放、維修、倉儲每一項都要持續砸錢。

文章指出，比起收入瓶頸，成本才是「真正吞錢的無底洞」。（頭條早知道）

單車本身很難賺錢，為什麼美團、阿里仍死守賽道？文章指出，共享單車是一個巨大的線下流量入口，用戶打開小程序掃碼，就會順理成章看到外賣、打車、到店消費的入口。騎行業務不賺錢，但它能給集團其他業務輸送客戶。除此之外，騎行軌跡還能沉澱用戶的出行數據，判斷用戶的居住地、消費商圈，給精準營銷提供支撐。文章表明，這種數據變現的紅利，只有生態完整的大廠才能吃到。

青桔單車。（海峽導報）

哈囉單車。（深圳特區報）

文章進一步說明共享單車市場的博弈邏輯：短途出行是本地生活的關鍵一環，如果別家獨佔單車賽道，就會持續搶佔線下用戶。所以，哪怕單車業務持續虧損，美團、阿里這些「巨頭」也要守住這條防線，防止對手形成壟斷優勢。

文章最後分析了3條共享單車發展十年給風口創業者留下的教訓。第一，「大家都知道的剛需」並不等於能賺錢的好生意。第二，巨頭的虧本打法，中小企業不能盲目跟風，「大廠靠生態回血，小公司燒完融資就只能退場。」第三，要仔細甄別打着「共享」旗號的項目，不是所有租賃生意，都配叫「共享經濟」。