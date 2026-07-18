內地年輕人興起「共享小狗」風潮　一小時收費？寵物安全誰把關？

居住在內地城市中的打工仔，上班通勤離不開環保便捷的共享單車，下班後的放鬆治癒時刻，則把目光投向了一隻只呆萌的「共享小狗」。



在內地，並不是每個愛寵物的人都有條件養寵。同時，養寵人士有時也希望有人多陪伴愛寵。寵物共享平台正是洞察這一需求，推出一種新的寵物交互方式，在優先考慮寵物感受的前提下，讓愛寵人體驗責任與陪伴的雙重美好。



6月24日，「汪步」寵客與提前預約好的小狗一同玩耍。（中新社）

花費約10至60元（人民幣，下同），就可獲得一至兩小時的專屬萌寵陪伴體驗，這一服務於今年3月底在小程序「汪步」正式上線，吸引了內地諸多「毛孩子」家長及躍躍欲試的愛寵者。

「平日裏上班翻看家中監控，總覺得小狗獨自在家百無聊賴，索性帶著它出來『接單』了。」居住在北京，家有一隻1歲西高地的鐘喧，較早嘗試這一寵物共享模式，「它特別喜歡和人玩，因為有我陪著，所以不用擔心安全問題，一小時陪伴的收費，剛好夠給它買一包零食。」

對於精力過於旺盛的狗狗，有些主人更是巴不得「倒貼」找人來陪玩。在上海，「共享小狗」價格貴的一小時要300元，便宜的多為幾十元。一隻身價僅5元的白色小柴犬，在一眾寵物裏顯得格外特別。和主人余清了解後才知道，這隻小狗過於活潑，狗喜歡玩但人是真的玩不動了，她說：「要不是平台限制，我恨不得給對方錢讓大家陪著小狗出門玩一會兒。」

「原來和別人的狗玩這麼爽！」家住上海的薩蒙最近喜歡上了西高地（梗犬的一種），想養一隻奈何條件不允許，通過寵物共享平台，她的願望得到了滿足，「我提前和主人了解了它的習慣，所以見面的時候超級順利。這是一隻愛轉圈、精力也超好的小狗，一個小時下來，我的運動目標也超額完成。」

4月5日，北京市民在朝陽區「TwoPuppies 兩只小狗日咖夜酒」門店，和小狗共度治癒午後。（中新社）

「體驗感很好，願更多人能通過這樣有愛的方式，感受『毛孩子』帶來的治癒與美好。」上海市民金妮和自己特別喜歡的異瞳邊牧約定好時間，順利線下「面基（線上認識的網友線下碰面）」。聊起和小狗相處的感受，她說：「小狗特別活潑親人，會主動跳起來和我貼貼、抱抱，它力氣很大，可以說我是被它‘遛’了一個小時。」

但社交媒體平台上，也不乏擔憂的聲音。比如，寵物的安全誰來負責？寵物跑丟了怎麼辦？寵物咬人了誰來擔責？

目前，內地「共享小狗」的模式主要分為「有寵物主人陪同」和「無寵物主人陪同」兩種，考慮到各種安全因素，諸多寵物主都會選擇陪同模式。在主人陪伴下，預約者既可以安心享受「毛孩子」陪伴，也不必擔憂突發情況，還能獲得專屬一對一寵物交互指導。

既然還是需要陪同，寵物主人不僅沒有節省遛狗時間，反而需要花費工夫和預約者溝通、提供指導，有人不禁會問：這圖什麼？鐘喧表示，自己將小狗上傳至共享平台，並非為了獲利。作為E人（外向且擅長交友的性格）的她，樂於和同樣喜歡接觸小狗的人交往，分享小狗日常，也希望愛狗可以結識更多的人類朋友。

「下次再來找小狗玩，直接來找我，我有空就帶它出來，不收你錢。」這是鐘喧和預約者分別時說的話。上一個預約者，是一對有養狗意向的情侶，在遛狗期間，她向對方傳授了小狗養護常識，分享了家有一寵的喜悅，並鼓勵他們大膽嘗試。她表示：「我也在‘共享小狗’的過程中感受到了幸福和治癒。」

北京市「TwoPuppies 兩只小狗日咖夜酒」門店內的小狗。（中新社）

除了特定的平台，內地年輕人還有辦法在線下找到更適合自己的「共享寵物」，其中不少人偏愛那些在咖啡店裡「上班」的貓貓狗狗。店鋪內氛圍鬆弛自在，寵物精神更加飽滿靈動，處處充滿治癒感。

廣州「一隻鵝」咖啡館，金毛包包稱得上是「金牌營業員」和「心理咨詢師」。目前，在社交平台上，包包的「個狗賬號」有1.5萬粉絲。有週末在店內小坐的顧客發現，很多人一進門，目光便開始搜尋這只大金毛的身影。 「建議急需治癒的‘患者’在此‘掛號’，包包穩定的性格和滿分的顏值，可以幫你快速清掃心靈陰霾。」社交媒體平台上，有網友這樣描述與小狗相處的感受。 北京朝陽區「TwoPuppies兩只小狗日咖夜酒」門店，常駐的小狗店員現已有十餘只，即便數量不少，熟客也總能準確叫出每一隻小狗的名字，說起小狗的長相、習性，真像是在描述自家「毛孩子」。

今年四月，米菲打卡這家收藏了很久的店鋪，在一眾毛茸茸狗狗的環繞下，度過了一個幸福的下午。她回憶道：「老闆下午經常帶著大家一起出門遛狗，一天有兩次，一人發一狗，氛圍超級好，特別治癒！」「店裡光線暖暖的，門口貼著狗狗們的頭像和名字，可以把小紅花投給心儀小狗，店員還會根據小紅花數量給冠軍狗狗獎勵。」

市民楊廬和男友專程前往，體驗完全超出預期，「遛狗環節我分到的是金色的邊牧，去了還想去，世界真的不能沒有小狗！」