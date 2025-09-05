閱兵式上三款洲際導彈一覽：東風-31BJ、東風-61、東風-5C

各位讀者老爺們不出意外，最感興趣的還是在閱兵方隊最後出場的戰略打擊群，尤其是以東風-31BJ，東風-61和東風-5C為代表的三型陸基洲際彈道導彈。所以，咱今天就來說說這些戰略大殺器，講講它們的研發考量，裝備定位，以及在核戰略中的地位。



東風-31BJ

首先是東風-31BJ型新型戰略核導彈，「新型戰略核導彈」是現場解說詞，也是關於該型洲際彈道導彈的標準描述。

而從字面意義上看，東風-31B，意味著該彈是東風-31系列的第二個改進型號，而J則對應的是「發射井」，也就是井下發射型，這從該彈的發射筒結構上可見一斑。（網上照片）

該彈的運載車系統，在發射筒上沒有見到類似於其它戰略導彈的軟質抗衝擊大底，而是採用了剛性大底，兩側則安裝有捲揚機和滑軌，還有在發射井內固定的支撐設備等。這些都是用於將導彈起豎之後填裝進入發射井的特徵。

所以，東風-31BJ型和東風-5系列一樣，是中國的井射洲際彈道導彈，也是中國第一款使用固體火箭發動機的井射洲際彈道導彈。至於為何井射固體火箭發動機洲際彈道導彈還是以東風-31為基礎改進，可能有這兩個原因：

一方面，隨著解放軍東風-41、東風-61乃至新一代用於替代東風-31的洲際彈道導彈先後出現，東風-31已經到了該退場的時刻。然而如果就這樣退場的話，毫無疑問會帶來嚴重的資源浪費，那麼將機動彈改井彈就成為了一個可選的改進項。

二方面，以東風-31的彈體來說，該彈彈體總體設計不錯，完全可以以此為基礎，深度改進乃至重新設計出一個全新型號用於井下發射。這個型號和東風-31A的關係，大概跟圖-22M3和圖-22的關係差不多，但是老東風-31經過改進後，也可以部分達到東風-31BJ的性能用於井下發射。

總之，中國的新井射彈，從研發考量上，充分利用東風-31系列的研發和裝備成果，實現裝備效益最大化。

東風-61

其次是東風-61型洲際彈道導彈，該彈讓幾乎所有軍事博主都翻了大車，沒公布型號前，所有人都以為這是東風-41，而把東風-31BJ當成了東風-61。

結果等到幕布揭開的時候，大家都傻眼了。不過這也怨不得誰，東風-61和東風-41的外形特徵著實太像，二者都使用泰安特車的HTF-5980A底盤。

底盤外形，駕駛樓特徵，特車車廂外形，車廂上的輔助動力系統，通風空調管路等等幾乎完全一致。發射筒尺寸，外形特徵，通風管道和電纜集線盒外觀完全一樣，連發射筒上的爆炸螺栓的數量都完全一致。要不是寫了這是東風-61，咱們還真分不出來它有啥不一樣的。

短短的幾年時間，東風-41怎麼變成了東風-61？其實這才是冷戰的常態嘛。冷戰時期，美蘇兩國5年左右一換代洲際彈道導彈，最慢的大約7到10年換代一次洲際彈道導彈純屬正常。現在美國拿著自己的民兵-3改來改去，弄個下一代洲際彈「哨兵」十來年都搞不利索，那是它自己研發和基建能力徹底完蛋的表現，並不是正常的洲際彈道導彈換代特徵。

而中國的東風-41呢？立項比較早，995工程的產物，弄到2019年才搞定，技術凍結的時間太早，研發週期比較長，面臨著剛剛研發成功就有更好選項的問題。

中國的技術水準在2010年到2020年出現了一次大飛躍，更是讓這些2000年左右出來的裝備，顯得完全不夠看了。空軍在這方面體現的尤為明顯，其實同樣的問題對火箭軍來講也是存在的。

這就是為什麼東風-61以極快的速度取代了東風-41的根本因素，新裝備出來的太快，老裝備一晃眼就過去了。

既然是新裝備，那麼相比老裝備的優勢還是明顯的。這麼說吧，東風-61可以算作是東風-41的plus、pro、Max版本，尤其是在機動發射能力和設備可靠性上，還有部分關鍵彈上分系統的設計上，二者不可同日而語。

雖然兩家並不是一個地方出來的，但是裝備的通用性很強，用東風-41的單位可以無縫銜接東風-61，最後所有單位都通用東風-61，所以東風-41就這樣一晃眼就過去了。

各界本來以為，井射彈會賦予一個全新的型號，而東風-41的改進型號會賦予一個比如東風-41A一樣的編號……結果，嘿！誰也沒想到，軍方這不按套路出牌啊！

東風-5C

最後則是東風-5C型，額，這麼一型導彈說意外也意外，說不意外也不意外。

說它不意外，東風-5系列一直在持續改進這個大家都知道，東風-5A提高可靠性、基本具備實戰能力和洲際打擊能力，東風-5B使用多彈頭分導式載具。但是到了東風-5C，一開始很多人認為可能是個東風-5B的進一步改進型，甚至可能是東風-5B的HGV版。

結果誰也沒想到，嘿，東風-5C一出現，解說詞說的一清二楚，說該彈具備全球打擊能力！都具備全球打擊能力了，那還用說，這就是傳說中的FOBS——軌道轟炸系統沒得跑了。

所謂的軌道轟炸系統，也就是先把彈頭送入地球軌道繞地球運行，然後從軌道上往下扔，那可不具備全球打擊能力嗎？同時，也要求用於發射的洲際彈道導彈速度增量要滿足衛星發射入軌的要求。不過考慮到東風-5本身就是長征2號運載火箭的研發基礎，弄個軌道轟炸系統也沒什麼好意外。

中國為什麼要弄個軌道轟炸系統？其實就和冷戰的時候，蘇聯設想的一模一樣，美國的主要反導攔截系統都對著北方、北冰洋的天空，尤其是可以攔截洲際彈道導彈的GBI陸基攔截彈，更是有44枚都在阿拉斯加的格里利堡基地。因此，在美國南部就有一個防禦空白區。

畢竟，拉美國家也不可能像美國和加拿大一樣簽署北美防空協定，讓美國把北美防空司令部的經驗再複製到拉美去……這就給了中國從拉美方向對美國的導彈預警系統實施突防的機會，這就是軌道轟炸系統的研發意義。

當然了，中國的軌道轟炸系統不會採用長期在軌部署這種不可靠的手段，而是部分軌道轟炸，等到接到核反擊指令後再發射入軌，本質上跟發射衛星沒有區別。

如何看待三型洲際彈

所以，這次出現的三種洲際戰略核導彈，東風-31BJ，東風-61，東風-5C，來龍去脈都說清楚了。

東風-31BJ，咱們稱之為東風-31風味的井射洲際戰略導彈；東風-61可稱之為東風-41 pro、plus、MAX版；東風-5C則是東風-5改進過程中的一個可選方向，在改進火箭發動機提高投擲能力和改進載荷提高打擊面目標能力之間選擇了劍走偏鋒改進軌道轟炸能力以提高突防效果。當然，以中國目前的技術水準，它也絕對不會只有這一個改進方向應用就是了。

那麼這三種洲際戰略核導彈，具備怎樣的戰略地位呢？大約符合一般的核戰略原則吧。

比如井射洲際彈道導彈，由於其發射井陣位固定，且經過長期航太偵察監視，也可以基本搞清楚這些發射井的裝填情況，因此井射洲際戰略核導彈，有那麼兩重戰略宣示：

其一是在核威懾態勢下，宣示出比較低的核絆線。畢竟發射井相比機動式發射車和彈道導彈核潛艇要容易摧毀，因此擁有大量發射井的一方往往會選擇進攻性較強、核絆線較低的核戰略。比如在空反擊戰略，只要判斷出敵方發射出來的可能是核武器，不等核武器落地就啟動核反擊程式開打，以此來懾止對手的核突擊冒險。

其二是在核實戰態勢下，大量的發射井具備雙重意義。首先是可以做到快速通訊，快速接令，快速發射，發射井的有線通訊相比發射車、彈道導彈核潛艇等是最可靠的，也是反擊速度最快的第一波反擊。其次是可以作為彈頭磁鐵，吸引對手使用大量寶貴的彈頭來打擊導彈發射井，以此來降低中方人員財富密集區域受到的打擊。

這兩點在中國選擇大量裝備以東風-31BJ為代表的井射固體火箭發動機洲際彈道導彈，以及東風-5系列導彈安瓿化的情況下，會表現得尤其明顯。

而機動式導彈發射車，長遠來看中國會逐漸放棄蘇聯式的衝刺式發射模式，而是採用俄羅斯現在採用的，以及美國之前曾經試圖採用的長距離巡航，機動發射的模式。

相比容易被偵察的衝刺式發射，長距離機動式發射的隱蔽性更好，但是相應的也對通訊系統的可靠性等提出了更高的要求，對導彈發射車本身的隱蔽性要求也更高，適合作為第二波次、第三波次核突擊的後手打擊力量存在。

總之，從2025年九三大閱兵體現出中國戰略核力量建設的情況看，只能說中國的戰略核力量建設思路已經完全明晰，相信在2029年國慶八十周年大閱兵上，會有完全不同的體現。

