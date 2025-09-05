東風-61洲際導彈亮相閱兵　台退將：讓五角大樓睡不着覺

「東風-61」陸基洲際導彈在九三閱兵中首次亮相，據悉其射程已成功突破1.4萬公里。對此，台灣退役將領帥化民表示，這讓五角大樓睡不着覺，估計連食Pizza都食不知味。



東風-61型洲際彈道導彈。（新華社）

帥化民說，解放軍的創新能力有目共睹，「前面出來東風-41，現在出來東風-61。」他感歎到，「我的天啊！那從中國境內隨便往哪裏打，全世界都打得到，那嚇死人了，這個武器變成真正的『殺手』。」

帥化民還說，東風-61讓五角大樓的那些人寢食難安，估計連食Pizza都食不知味。

據內媒報道，9月3日閱兵儀式上，東風-61一亮相就瞬間吸引了無數目光。這款被廣大軍迷親切地稱為「真理的終極代言人」的武器，憑借其顛覆性的技術突破和強大的戰略威懾力，如同在大國博弈的棋盤上投下了一枚重磅炸彈。

帥化民。（中國新聞網）

九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

傳統洲際導彈的射程多在1.2萬至1.5萬公里之間，而東風-61的基準型號射程已成功突破1.4萬公里，其改進型東風-61A的射程據推測可達2萬公里以上。

更關鍵的是，東風-61的射程與載荷能力實現了完美的協同效應。其發射重量約60噸，採用先進的三級固體燃料發動機，不僅支持快速發射，僅需15至20分鐘的準備時間，而且其公路機動發射車還具備在無依託野外環境部署的能力，這種「發射即隱蔽」的卓越特性，使得東風-61成為全球唯一具備「隨時待命+全球覆蓋」能力的陸基導彈，讓對手時刻處於緊張的備戰狀態。

另外，面對美軍耗資千億美元精心打造的全球反導系統，東風-61的突防設計堪稱「反導殺手鐧」。它可攜帶6-10枚分導式核彈頭（MIRV），每個彈頭的當量在15-30萬噸TNT之間。同時，它還配備了數百枚誘餌彈和先進的電子干擾裝置，能夠模擬真實彈頭的信號特徵，讓反導系統難以分辨真偽。

九三閱兵，東風-61及巨浪-3。（香港01直播截圖）

在2023年央視曝光的「紅藍對抗」演習中，東風-61在強電磁干擾環境下，依然能夠保持100%的指令接收成功率。

參考航天科工集團的相關專利，東風-61或許能夠搭載18枚高超音速滑翔彈頭，其中1枚主彈頭負責誘騙反導雷達，其餘17枚則以55馬赫的驚人速度分散攻擊目標。

東風-61的驚艷亮相，無疑標誌中國戰略核力量正式邁入「三位一體」的成熟階段。它與巨浪-3潛射導彈、驚雷-1空基導彈攜手並肩，共同構建起了全球最為完整、高效的核反擊體系，具備不可估量的戰略價值。