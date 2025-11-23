解放軍發片曬東風-61東風-5C：假如戰爭今天爆發，這就是我的回答

日本首相高市早苗日前在國會宣稱，中國大陸對台灣動武可能構成日本「存亡危機事態」，引起中日關係衝突升溫。解放軍火箭軍今日（23日）發布題為「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答」影片，片段配上軍歌《假如戰爭今天爆發》，東風-61和東風-5C等洲際彈道導彈均在片段中亮相。



解放軍火箭軍發布配上樂曲《假如戰爭今天爆發》的影片。（影片截圖）

「東風-61」、「東風-5C」等陸基洲際導彈均有出場。（影片截圖）

據該段41秒的宣傳片段，一開始有一名軍人大喊：「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！」

影片畫面除展示大量軍備外，還使用多段今年九三閱兵中的片段，其中「東風-61」、「東風-5C」等陸基洲際導彈均有出場。

片段使用的軍歌《假如戰爭今天爆發》被火箭軍政治工作部收錄至《礪劍戰歌》歌曲集，屬於十八大以來「強軍戰歌系列歌曲」之一。

其中歌詞包括：

磨礪意志的鎧甲

壓滿智慧的彈匣

人未出發心已到達意念在廝殺

軍人的魂魄在制高點上挺拔

一切為了面對假如戰爭今天爆發

每一天都全副披掛

每一刻都整裝待發

我用生命向使命承諾

假如戰爭爆發

這就是我的回答



近日解放軍四大戰區（南部戰區、東部戰區、中部戰區、西部戰區）相繼發布影片。

11月19日，南部戰區空軍政治工作部「南部空軍」賬號發佈rap《別太狂》：我和戰機凌空一擊，完美彈道，將它「幹掉」！向前、向前、向前，必須守好祖宗之海！

影片展示了中國解放軍戰機在海上、雪山之間巡航的畫面，亦有實彈演習的投彈畫面。並配上「西南領空，由我捍衛，祖國山河，不容侵犯，空中較量，展露鋒芒，敵人你們都別太狂。 ​​​​苦練精飛鍛造的本領，豈容你們在此囂張，敬酒不吃吃罰酒，你最好乖乖舉手投降。」

11月17日，東部戰區官方賬號發佈歌曲《若一去不回》，表示：為了這個省：致敬東海小組，隨着電視劇《沉默的榮耀》的熱播，吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等無名英雄，血肉豐滿地走進了公眾視野。

《若一去不回》。（微博截圖）

11月15日，中部戰區空軍政治工作部「中部空軍」賬號發佈影片：槍已上膛，劍已出鞘，我們時刻準備打勝仗！戰鬥就在下一秒，打贏才有資格聊！

11月15日，西部戰區賬號發佈由川藏汽車兵原創的歌曲《烽火青春》：雲端之路，鐵流滾滾……英勇的汽車兵以青春赴使命，用熱血護山河！