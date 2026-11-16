德國前總理朔爾茨感嘆：中國這樣的舉措，德國無法想像

一大早，看到朔爾茨最新的訪談，對中國不乏敬佩和羡慕。我的第一反應：這位德國前總理，倒是說了幾句大實話，儘管細節上串了門。

德國前總理朔爾茨（Olaf Scholz）。（Reuters）

為什麼這麼說？

因為朔爾茨是這樣談中國的：

「每個人都對中國的進步感到驚歎，說他們領先太多了。好吧，如果你是北京的中國人，會發生什麼呢？

你會立即獲得電動汽車的牌照，但對於燃油車，你得等10年，還要支付一大筆錢。

在這種條件下，推動電動出行就變得非常簡單。

我無法想像德國有哪位政治家願意推行這樣的政策。」

他說得很真誠，但北京人多少有點哭笑不得。

因為很簡單，他說北京買電動車「立即拿到牌照」，燃油車「得等十年，還要支付一大筆錢」。北京的朋友，聽了大概會苦笑並搖頭——電動車牌照如今也要排隊，燃油車搖號靠的是運氣，不是錢，有時不需要10年，但很多人超過10年也搖不上。

真正需要「支付一大筆錢」的，是上海，上海還實行汽車牌照競拍方式，一張燃油車個人牌照，大概9萬多塊錢吧。

朔爾茨把北京和上海的政策揉在了一起。這也是很多外國人的通病，中國很大，他們常常把中國南北混為一談。

鄭州航空港區比亞迪總裝工廠拍攝的新能源汽車生產線。（新華社）

但一碼歸一碼，這點張冠李戴，絲毫不妨礙朔爾茨感歎的分量。

因為他真正想說的，不是中國哪個城市怎麼發牌照，而是：中國願意用一套極其「不討喜」的政策，把一件事硬生生推過臨界點。而這種力度，在德國，他「無法想像」。

「無法想像」四個字，從一個當過總理的人嘴裡說出來，感覺比很多經濟學模型都更有解釋力。它承認的不只是中國做法的特殊性，更是一種能力上的距離：不是不知道該怎麼推，而是知道自己推不動。

看一看歐洲，我們就很清楚了。

曾幾何時，雄心勃勃的歐盟，制定了2035年全面禁售燃油車的目標，讓世界刮目相看。但結果呢？2025年12月，歐盟委員會正式撤回這個政策，把「100%零排放」降格為「減排90%」。

德國總理默茨對此的評價是：「內燃機禁令已成歷史」。

曾經被當作歐盟綠色轉型核心支柱的禁燃令，在行業壓力、市場疲軟和選舉政治面前，被一步一步拆掉了骨架。有學者把話說得很重：這等於在汽車技術創新的賽道上，自己給自己踩了一腳刹車。

當初有多雄心勃勃，退堂鼓就打得有多響亮——目標從來不是被對手打敗的，是被自己一點一點打折的。

這或許就是朔爾茨感歎的地方。中國人有辦法，有魄力，能持之以恆做成一件事情，但歐洲卻恰恰相反，目標很漂亮，但真動了真格，就妥協就變通，最後，好政策也不了了之。

改革最怕的不是反對聲大，而是所有人都說重要，卻沒有人願意承擔代價。

但改革哪有容易的？

2025年5月14日，德國德累斯頓（Dresden），德國汽車製造商福士電動ID. 3汽車裝配線工作人員正在工作。（REUTERS/Matthias Rietschel/File Photo）

2025年5月21日，德國柏林，中國汽車品牌比亞迪舉辦汽車發布會現場，停放着比亞迪旗下海豚衝浪（Dolphin Surf，內地稱為海鷗）電動車。（Reuters）

政策可以撤回，賬本卻不會配合演出。汽車產業的賬本，最近就攤在了平治（Benz）面前。

就在前幾天，平治宣佈，凍結在德國境內生產設施的所有投資，並開始考慮關停工廠。

為什麼？

平治領導層的原話是：「鑒於當前的成本結構，在德國投資已不可行。」

很簡單，德國光勞動力成本，在某些情況下就是東歐工廠的五倍。大眾汽車也承認，在中國生產電動車，成本比德國低一半。

這還怎麼比？

當一個國家最引以為傲的工業旗艦，在自己「老家」都算不過帳來的時候，再多的綠色宣言都顯得蒼白。成本不會說謊，投資流向也不會說謊。

這都需要痛苦的改革啊！

廣西柳州市上汽通用五菱寶駿基地生產車間。（新華社）

所以，回到朔爾茨的感歎，最後粗淺三點吧。

第一，外國人對中國產業政策的佩服，是真的。

一個做過總理的人，不需要替中國的產業政策說好話。作為德國前總理，朔爾茨公開承認「每個人都對中國的進步感到驚歎」，並具體點出政策力度的差距，這本身就比許多隻會重複「不公平競爭」的歐洲政客要誠實得多。

承認對方的成功，而不是各種污蔑妖魔化，對現在的西方政客來說，也需要勇氣。

唉，承認別人做對，不丟人；不敢承認當鴕鳥，才容易把問題越拖越大。

第二，西方「做不到」，看來也是真的。

所以，朔爾茨很感歎，中國這樣的舉措，德國無法想像。

德國做不到，德國前總理很痛心。痛心之處，不在差距本身，而在知道差距卻邁不開步。

哦，此前也是朔爾茨，還感歎中國建造的速度，他說：「如果你看看中國城市建設的速度，我們還沒有完成一棟排屋的審批（中國人就建設出城市了）。」

當然，我們更不能驕傲。這個世界，從來都是你追我趕，沒有永遠的領先者。

第三，最關鍵的，是自己努力去做啊。

這個世界，沒有人能隨隨便便成功。

歐洲需要更強的競爭力，這話人人會說。但必須正視自己的不足，並努力改革克服，而不是各種潑髒水，揮舞保護主義大棒。

坦率地說，歐洲在汽車領域的競爭力，不是指責別人「不公平」就能獲得的，也不是靠把禁燃令往後推幾年就能換來的。它需要直面那個朔爾茨隱約觸到了、卻沒有說透的事實：當一個社會不再願意為它聲稱珍視的目標付出代價時，目標就只剩下修辭的功能。

中國有中國的特點，其他國家沒法學可能也學不會。但至少有一點是共通的：一個國家的產業政策，最誠實的部分從來不在口號裡，而在它願不願意化為行動，說到更要做到。

朔爾茨看到了這一點，並且說了出來。這本身，就比很多還在裝睡的人清醒。清醒不一定能改變現實，但裝睡一定不能。

本文獲新華網副總編輯劉洪創辦的微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

