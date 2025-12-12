小鵬汽車董事長何小鵬公開打賭：明年追不上FSD　智駕負責人裸奔

在12月11日的公開場合，小鵬汽車創始人兼董事長何小鵬宣布了一項與小鵬智駕團隊的驚人賭約。若明年8月小鵬汽車的Vision-Language-Action Model（VLA）未能達到特斯拉（Tesla）最新版本FSD V14.2在矽谷的整體效果，負責人劉先明將在金門大橋裸跑。相反，如果成功，他將在矽谷建立一個中國風味的食堂，參考小鵬當前的總部餐廳。這一賭約隨即引發網友的熱烈反響，有人評論道：「已轉，不許刪。」



賭約的背景來自何小鵬近期在矽谷的測試歷程。他在12月10日進行了對比試駕，認為特斯拉的FSD系統已從一年前的L2高級輔助駕駛水準進步至準L4的安心駕駛階段。他表示，在約5小時的試駕中，標準車輛與Robotaxi展現了相似的性能，儘管仍存在一定瑕疵，卻顯著超過了去年的表現。

VLA是一種融合視覺、語言和動作的多模態大模型，據悉，這是下一代智慧駕駛解決方案的關鍵。目前，小鵬汽車、長城汽車、理想汽車、吉利和華為等公司均在相關領域進行佈局。

小鵬汽車自今年8月開始了VLA的首批推送，並在11月正式宣布第二代VLA。計劃在明年一季度推出VLA2.0，Ultra車型將全面推送。

何小鵬公開打賭。（微博）

何小鵬預測，未來汽車將實現共享（Robotaxi）與私享（Robo）兩種模式。基於此，他表示明年將推出三款Robotaxi，同時還將發布全新的智駕版本Robo，兩者擁有相同的硬件配置和智能駕駛能力。

這是何小鵬第三次公開發起賭約。首次賭約是在2018年，當時他與蔚來的李斌賭博若蔚來未在年底前交付1萬輛ES8，李斌需賠付一輛ES8。最終，蔚來交付了超過1萬輛，何小鵬承認賭輸。

第二次賭約則是今年3月，涉及其個人薪酬的股權激勵方案。如果小鵬汽車在2035年3月前股價連續30個交易日超過250港元、500港元和750港元，何小鵬將分階段解鎖相應的股權激勵，合計2851萬股限制性股份。

小鵬汽車的股價目前在75港元左右，市場關注其未來表現及何小鵬的下一步行動。