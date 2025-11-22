廣州車展・直擊｜飛行背包和飛行汽車　還有會跳舞的汽車機械人？

11月21日，2025年廣州國際汽車展覽會（簡稱2025廣州車展）正式開幕。長安汽車現場展出飛行背包、飛行汽車和會跳舞的機械人，格外亮眼，吸引不少人圍觀。



記者在現場了解到，飛行背包的最大飛行速度超過每小時60公里，最高可飛至1000米高空，續航大約20分鐘，計劃 2026 年推出商用版本，主打城市內部短途飛行。



長安汽車集團在2025世界智能產業博覽會上進行了飛行背包表演。（大河網）

此前，長安汽車工程師雷亮接受內媒採訪時表示，國外的「飛行背包」主要用於軍事領域，操作難度大。而長安研發的全球首款三航道穿戴式「飛行背包」，大幅簡化了操作。

飛行背包可以和汽車配套使用，輕鬆收納在車的後備箱中，直接在汽車上充電，適合車主短途旅遊和自駕遊。

現場的觀眾在觸碰飛行背包。（唐雪艷攝）

除此之外，長安汽車在2025年年初發布規劃，新一代飛行汽車將在2025年年底完成試飛，並計劃在2026年前推出產品。

長安汽車集團研發的飛行汽車可以在低空領域飛行。（唐雪艷攝）

現場工程師介紹道，長安飛行汽車配備8個懸臂和16個旋翼，能夠實現原地垂直起降，最大航程為30公里，最高飛行速度可達130公里/小時。同時，飛行汽車接入AI技術，支持自動駕駛功能。

長安汽車計劃在未來5年投入超過200億元，推動飛行汽車產業的發展，全面拓展低空經濟領域。

現場觀眾在飛行汽車上探索駕駛艙。（唐雪艷攝）

值得一提的是，長安汽車的車展會現場，人形汽車機械人和大眾的互動讓大家看到了未來汽車的無限可能。

人形汽車機械人將汽車與機械人技術深度融合，具備更強的智能交互能力和自主決策能力。在完成駕駛任務的同時，還會與乘客進行自然深入的交流。

人形汽車機械人在跳舞。（唐雪艷攝）

例如，在長途旅行中，可以輔助疲勞的駕駛人開車。在現場可以看到，現在的人形汽車機械人已經可以做到「比耶」，打招呼和跳舞。

人形汽車機械人在給大家打招呼（唐雪艷攝）

當前人形汽車機械人已從實驗室走向初步商業化應用，正處於專用場景落地加速探索突破的階段，為了實現這一目標，長安汽車除了公開尋源，還在加快人才吸入。

據悉，中國長安汽車集團將在2028年量產下線人形汽車機械人。