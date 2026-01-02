比亞迪電動汽車銷量有望超越特斯拉成全球第一

2025年，比亞迪全球銷量一路高歌猛進，而其主要競爭對手特斯拉則步履維艱。2026年1月1日，中國汽車製造商比亞迪公布2025年銷售數據。數據顯示，比亞迪2025年交付了460萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中，電動汽車銷量增長28%，達225萬輛。



日媒《日經亞洲》表示，特斯拉尚未公布全年電動汽車銷量，但12月29日發佈的市場估計顯示，其銷量在2025年下降8%，至164萬輛。這意味著，比亞迪有望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。2024年，特斯拉以僅僅2萬輛銷量，勉強保住全球第一的位置。

彭博社也稱，2025年，比亞迪實現全年銷售目標，很可能超過特斯拉，成為全球最大電動汽車製造商。

2025年，比亞迪新能源汽車即將發往巴西。（深圳發布）

《日經亞洲》指出，比亞迪2024年累計銷量超過日本車企本田和日產，2025年似乎已大幅超越特斯拉，連續第五年實現增長。2025年，在佔比亞迪累計銷量90%以上的乘用車中，電動汽車銷量為225萬輛，插電式混合動力汽車銷量下降8%，至228萬輛。

目前，比亞迪正利用其龐大的國內市場，同時積極拓展海外銷售市場。比亞迪公布數據顯示，該公司海外銷量顯著增長，主要得益於在歐洲國家的強勁表現以及在拉美和東南亞的持續擴張。該公司正在積極進軍海外，在多國佈局本地化生產戰略。

儘管銷量持續增長，比亞迪仍面臨挑戰。月度數據顯示，9月銷量19個月來首次同比下降。12月銷量同比下降18%，至42萬輛，連續第四個月交付量下降。

在國內市場，競爭日益激烈，吉利、小米等競爭對手對比亞迪銷量造成壓力。但彭博社指出，市場觀察人士認為，比亞迪比其他汽車品牌更能應對競爭挑戰。分析師估計，比亞迪2026年總銷量有望增長至530萬輛。德意志銀行分析師預計，該公司將推出新產品，並推出技術平台，進一步提升公司的競爭力。這可能使比亞迪擴大對特斯拉的領先優勢。

2025年4月，比亞迪在歐洲純電動汽車銷量首次超過特斯拉。（美媒製圖）

2025年年中，比亞迪的領先優勢已經顯現。英國《金融時報》5月份報道稱，報告顯示，比亞迪在歐洲的電動汽車月銷量首次超過特斯拉，標誌著這家中國車企拓展海外市場的努力取得了突破。

汽車數據情報公司Jato Dynamics的數據顯示，2025年4月份，比亞迪在歐洲註冊了7231輛純電動汽車，同比增長了169%；而特斯拉的註冊量為7165輛，同比下降了49%。同月，比亞迪包括插電式混合動力汽車在內的汽車註冊量飆升了359%。

Jato Dynamics全球分析師費利佩·穆諾茲表示：「這是歐洲汽車市場的分水嶺，尤其是考慮到特斯拉多年來一直引領歐洲電動汽車市場，而比亞迪直到2022年底才正式開始在挪威和荷蘭以外的地區開展業務。」

「在英國，中國汽車正在道路上飛馳。」12月17日，美國《紐約時報》以此為題刊文稱，近兩年，比亞迪、奇瑞及其他中國車企正贏得英國車主的支持。在那裡，進口關稅較低，且買家對新品牌持開放態度。

根據英國汽車製造商和貿易商協會的數據，11月份，大約十幾個中國汽車製造商，如比亞迪、奇瑞和吉利，在英國新車註冊量中佔13%，大約是去年市場份額的兩倍。

「這種增長速度是市場前所未見的」英國最大在線汽車交易平台Autotrader的首席商務官伊恩·普盧默指出，相比10年前的特斯拉、20世紀90年代的韓國起亞等品牌進入英國市場時，比亞迪和奇瑞在英國的市場份額增長速度是前者的五到六倍。