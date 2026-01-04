雷軍：小米汽車今年交付目標55萬輛　回應｢小字營銷｣陋習承諾整改

1月3日晚，小米集團董事長雷軍通過直播拆解第二款車型YU7，以此回應外界對造車用料的質疑。在直播中，雷軍對「小字營銷」、「不讓農民賣小米」等爭議進行回應，並定下小米汽車未來一年交付量要達55萬輛的目標。



被現場拆解的小米YU7 （直播截圖）

小米汽車2025超額收官，2026劍指55萬交付新目標

據《每日經濟新聞》、《極目新聞》綜合報道，在直播中，雷軍分享了小米最新銷售數據：2025年全年小米共計交付41萬輛小米汽車。「2025年年初，我們定的全年任務是30萬輛，後來進展比較順利，目標提高到了35萬輛。今天，我正式公佈一下2025年我們交付的總數量，此前還未宣佈過，我們最終交付量超過了41萬輛。」雷軍稱，這個結果，他非常滿意。

小米YU7圖 （小米）

雷軍透露，今年會將更多的精力放在汽車上，交付目標既不能太高也不能太低，定在了55萬輛，希望2026年底能夠超越這個成績。而在今日（4日）早間發佈的微博中，雷軍稱，「希望今年也能超額完成（目標）。」

雷軍微博發文稱：雷軍稱，「希望今年也能超額完成交付目標。」（微博@雷軍）

雷軍回應「小字營銷」爭議：行業陋習，馬上就改

雷軍在直播中表示，「小字營銷」是行業陋習，小米從現在做起，馬上就改。「我覺得這個毛病確實要改。」雷軍認為，如果把用來合規的一些做法貼上虛假營銷或者過度營銷的標籤，是對小米天大的誤解。

小米手機被指過度營銷 新華社批評「大字吸睛、小字免責」

小米的海報中，出現許多「小字」內容，被大眾質疑是「小字營銷」。（百度資源圖）

小米集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲則補充道，客觀講，長久以來在宣傳物料比如海報上面加小字做標注做注釋，確實是行業常見的慣例。「我們之前更多考慮的是法律合規，因為要符合廣告法，確實當中有一部分是忽略了大家的感受。」徐潔雲稱。

11月廣州車展上，小米汽車AEB（自動緊急刹車）系統海報中清晰地標出「輔助駕駛不是自動駕駛，駕駛仍需保持專注。」（11月21日廣州車展小米汽車廣告）

此外，雷軍在直播中闢謠「小米不讓農民賣小米」。「因為我就是在農村裏長大的，我怎麼可能不讓農民賣小米，出現這種熱搜的時候真的讓我非常的憤怒。」雷軍稱。徐潔雲亦稱，此事完全是被誤導扭曲之後造成的誤解，小米公司跟作為糧食的小米，這完全是無關的兩回事。

山東村支書賣「小米」竟被小米法務投訴？ 網民批：斷農民活路

值得注意的是，雷軍還在直播中表示，「過去大半年裏，撲面而來的各種質疑使我們幾個人都有點懵」。雷軍稱，罵小米確實有流量，但是一定要客觀，不要故意抹黑，故意斷章取義。「如果作為小米車主被攻擊了，我希望你在社區裏舉報，我們會幫助你來維權。」雷軍說。