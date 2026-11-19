韓國總統李在明昨日（11月18日）在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與國家主席習近平舉行雙邊會晤，雙方談及中韓關係、經貿合作及人文交流。隨着兩國關係逐步改善，韓國民眾如何看待中國？對深圳這座科技城市又有甚麼印象？《香港01》記者在深圳APEC新聞中心訪問韓國《國民日報》駐北京特派記者宋世永。他分享首次到訪深圳的見聞，以及對中韓科技、旅遊和文化交流的觀察，更透露自己是香港電影迷，最愛王家衛執導的《花樣年華》，至今已看過10遍，希望有機會到香港尋找電影中的場景。



今年APEC在深圳舉行，吸引世界各地的媒體記者前來採訪。對長期駐北京的宋世永而言，這也是他第一次踏足深圳。不過，首次到訪深圳，他卻沒有太多時間感受這座城市。來到深圳後，宋世永一直忙於採訪APEC，這兩天幾乎都待在新聞中心，很想出去走走，卻沒有機會。

他透露，當天早上曾前往中韓領導人會晤的麒麟山莊，除此之外，還希望有時間逛逛深圳繁華的市中心和商業區，了解當地居民的日常生活，「這兩天一直都在這裏，好像只看到了深圳的高樓大廈和天際線。」

新聞中心直播韓國總統李在明發言畫面。（香港01 鄭寧）

體驗機械人雪糕 感嘆未來或取代人手

雖然未能深入探索深圳，但新聞中心內科技展示，仍讓這位韓國記者留下印象。深圳被視為中國科技創新的重要城市，APEC新聞中心亦設有多項科技體驗，其中機械人製作雪糕吸引不少中外記者嘗試。

宋世永也親自體驗了機械人製作雪糕的過程。他形容這是一次「很有趣的體驗」，並認為隨着相關技術日漸成熟，機械人製作雪糕、咖啡等服務，可能很快便會普及，「我覺得不久之後，機械人在製作雪糕、咖啡這些方面就會普及，甚至可能取代人手。」

《香港01》記者在深圳APEC新聞中心訪問韓國《國民日報》駐北京特派記者宋世永。

在本次APEC，科技合作也是中韓領導人會晤受到關注的議題之一。韓國總統李在明當日下午在APEC工商領導人峰會發表演講，呼籲亞太經濟體加強供應鏈合作，應對保護主義和全球經濟不確定性，並共同確保關鍵礦產及能源的穩定供應。

談到韓國對深圳及中國科技產業的關注，宋世永認為，深圳聚集了大量科技企業，中韓之間存在不少值得交流和合作的領域。他表示，韓國方面希望進一步了解中國的新技術和競爭優勢，探索有哪些值得學習的地方，以及雙方可以攜手合作的機會。

新聞中心內的機器人冰淇淋、咖啡製作。（香港01 楊凱力攝）

新聞中心內的機器人冰淇淋、咖啡製作。（香港01 楊凱力攝）

最愛王家衛《花樣年華》 看過10遍仍想去香港

當記者問及，深圳距離香港不遠，結束APEC採訪後會否順道訪港時，他立即表示：「非常想去！但明天就要返回北京了。」宋世永表示，自己過去曾到訪香港約五次，而且非常喜歡香港。他說，自己是看着香港電影長大的一代，對王家衛和成龍的電影尤其熟悉。

「王家衛的電影我都喜歡，最喜歡的是《花樣年華》。」他透露，自己已經看過《花樣年華》10遍，十分喜歡張曼玉和梁朝偉兩位主演，也一直希望親自走訪電影的拍攝場景，「很想去看看電影裏那些小巷、樓梯，不知道現在還在不在。」可惜這次APEC行程緊湊，結束採訪後便要返回北京工作，未能順道到香港走走。

宋世永亦曾到訪廣州，對廣東地區有不錯的印象。他說，自己喜歡廣東菜，覺得這裏的食物美味、人們友善，也有不少值得遊覽的地方。

（《花樣年華》劇照）

《花樣年華》25周年導演特別版4K。這次於香港首映之「導演特別版」，不僅是史上最長版本，收錄的9分鐘從未曝光珍貴片段。（《花樣年華》電影劇照）

韓國遊客赴華增加 免簽政策帶動兩國往來

隨着中國對韓國旅客實施免簽政策，近年愈來愈多韓國人選擇到中國旅遊。宋世永觀察到，免簽政策令韓國人赴華更加方便，中國亦逐漸成為韓國旅客喜愛的旅遊目的地之一。

他說，不少韓國人喜歡前往青島、大連、威海、煙台等距離韓國較近的中國城市，部分航程只需約一個半小時，即使不特別請假，也可以利用周末兩天到中國吃美食、旅遊。他認為，中國有不少美麗的旅遊景點，也有豐富的地方美食。隨着韓國遊客親自到中國旅行，對中國產生更多正面印象，相信會吸引更多人前來，「如果大家多交流、多來往，對中國產生更好的印象，應該就會有更多人願意來。」

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盼「限韓令」逐步解除 韓流與中國劇集可以雙向交流

在經貿和旅遊以外，中韓文化交流同樣是外界關注的焦點。11月18日，習近平在深圳會見李在明時表示，中方願同韓方繼續便利人員往來，循序漸進開展健康有益的文化交流。

對此，宋世永認為，隨着李在明政府上台後中韓關係逐步修復，兩國領導人保持頻繁會面十分重要。他希望雙方能透過持續溝通，推動雙邊關係進一步恢復。他也特別提及中國尚未完全解除的「限韓令」，希望未來韓國電影、電視劇和流行音樂能夠更加自由地進入中國市場，「希望中國人也能盡情欣賞韓國電影、電視劇和歌曲。」

他同時指出，文化交流不應只有韓國文化進入中國。事實上，中國電視劇在韓國也相當受歡迎。「你可能不知道，中國電視劇在韓國真的很有人氣！」宋世永說，Netflix上有不少中國劇集，尤其是《逐玉》在韓國人氣很高，男女演員在韓國亦擁有粉絲群體，身邊也有不少朋友追看中國劇集。

「透過大眾文化的交流，可以消除彼此的一些負面情緒，產生友好的感情。」他認為，流行文化可以拉近兩國民眾的距離。無論是韓國人觀看中國電視劇，還是中國觀眾欣賞韓國電影和音樂，這些看似日常的文化交流，都有助減少彼此的負面印象，增加好感。