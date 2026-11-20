深圳APEC峰會期間，中美俄三國元首會晤，中國是無可爭議的贏家。在國際格局高度分化的背景下，能夠將美俄兩國領導人召集到同一張談判桌前舉行會晤，本身就已經說明了問題。三方會晤及合影畫面中，中國最高領導人居於正中主位，特朗普與普京分列兩側，這一視覺呈現，更直觀反映了中國的主導地位。中國的強國地位獲得了國際承認。



2026年11月19日，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在APEC深圳晚宴上見面，互相握手（Reuters）

《南德意志報》在報道中就指出，習近平是這場會談的真正贏家，主導了互動節奏；《法蘭克福匯報》也認為，深圳峰會為中國擴大國際影響力提供了平台。台灣媒體和相關學者亦普遍認為，三大強權同桌協調秩序，標誌着美國獨霸舞台的「一極超強」時代結束，美國實際上讓出了部分主導權。

那麼，中國之外，誰是最大贏家？答案是俄羅斯。俄羅斯作為此次峰會的最大得益者，其「獲利」並非源於俄羅斯自身實力提升，而是其在實力嚴重衰退與國際孤立的背景下，借勢完成了一次低成本政治脱困。

實事求是而言，俄羅斯今天已經不具備與中美兩個超級大國平起平坐的實力基礎，而且已經陷入了實力滑坡與外交孤立的雙重困局。

持續數年的俄烏戰爭將俄羅斯的軍事短板暴露得一清二楚，面對這場高消耗局部戰爭，俄羅斯基本上是靠領導人的意志與國民的韌性犧牲硬撐。在決定未來國力走向的新一輪全球人工智能（AI）與前沿科技競爭中，俄羅斯幾乎沒有參與能力。在戰爭消耗與西方制裁下，俄國內經濟結構進一步失衡、通脹高企，在經濟體量與競爭力上完全和中美不在一個量級。

2026年11月19日，中國國家主席習近平習近平將在在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

除硬實力衰退外，俄羅斯在過去數年間的國際處境也極為被動。由於俄烏戰爭性質引發的爭議，俄羅斯在主要國際多邊場合被邊緣化，在重要舞台上難以立足。普京本人更因揹負國際刑事法院（ICC）的逮捕令，外交活動空間受到嚴格限制。

但是，在俄羅斯傳統的地緣政治認知中，其仍將自己視為一個具有全球影響力的大國強國，無法接受被排擠出核心決策圈的現實。對普京而言，他更迫切需要一個頂級多邊外交舞台，用來維持俄羅斯民眾對俄羅斯仍是大國強國的慣性想象，同時穩固其國內的強人政治形象。

此外，莫斯科也需要藉此向外界釋放「俄羅斯並未被徹底孤立、依然擁有重量級夥伴」的信號，以此向烏克蘭和歐洲陣營施加外交壓力。自2025年8月美俄元首阿拉斯加會晤以來，近一年多的地緣格局也發生顯著變動。當前正值特朗普施壓烏克蘭和歐洲推動和談的關鍵節點，莫斯科急需與特朗普進行面對面的直接溝通，以摸清美方底牌並爭取有利條件。

俄烏戰爭：2026年6月18日，烏克蘭向莫斯科發動大規模的無人機攻擊，莫斯科有煉油廠起火冒濃煙（SOCIAL MEDIA/via REUTERS）

因為，莫斯科急需尋找破局出口。對促成此次三方峰會表現得最為迫切，也是最早對外釋放風聲的一方。媒體報道，早在2026年10月9日普京與特朗普通話時，普京便率先提議在深圳APEC峰會期間舉行中美俄三方會晤；10月中旬，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫公開向媒體表態，稱三國元首在深圳會晤「非常有益」；11月14日，佩斯科夫又率先向外界證實了三方將正式會晤的消息。這一系列提前造勢，清晰反映出俄方急於重返大國談判桌的焦灼心理。

俄羅斯也準確研判了中國的外交戰略需要以及特朗普的執政風格，並充分利用了與中國的特殊外交關係。作為中俄「新時代全面戰略協作夥伴」，中國出於多極化戰略考量，願意在深圳提供這個舞台。而且這個舞台不僅可以為俄羅斯提供便利，也有利於展現中國的國際地位與存在。

2026年11月19日，中國國家主席習近平習近平將在在中國深圳麒麟山莊主持中美俄元首會晤。（Reuters）

最終，藉着中國搭建的平台，俄羅斯順利擠上了這張它原本已經沒有資格坐上的桌子，並實現了所有既定目標。不僅三巨頭會晤成行，美俄元首雙邊會晤也得以實現。在接待規格上，中方給予了普京極高禮遇：除了因禮尚往來由中國最高領導人親自赴機場迎接特朗普這一特殊安排外，普京抵達深圳時，中方派出政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇前往停機坪接機，規格遠高於其他與會國家領導人。官方公布的會晤排序中，俄羅斯也被置於第二位，形成了「中俄美」的表述順序。

峰會後發表的四點《和平宣言》也有兩條直接契合了俄羅斯的現實利益。宣言第二條強調增加精煉石油產品的生產和供應，並重申能源穩定流動的重要性，這為急需打破西方能源制裁、擴大石油出口以緩解財政危機的俄羅斯提供了背書。另一條則針對國際司法機制，明確提出尊重國家同意原則和國家官員豁免權，要求「國際刑事法院以及其他類似機構不得濫用管轄權」。這一條款直接針對了普京所揹負的國際刑事法院（ICC）逮捕令。

國家主席習近平出席APEC工商領導人峰會並發表主旨演講。新聞中心全程直播。（方承恩攝）

對於這一結果，普京在會後難掩滿意之情。在三方會晤結束後的新聞發布會上，普京公開表示：「我認為，這次會晤取得了成功，我再次強調，這主要是因為習近平主席成功營造了輕鬆融洽的氛圍，讓大家能夠暢所欲言，感謝習主席，有一點讓我感到滿意並給我留下非常積極的印象，那就是在正式準備的發言結束後，現場開始了自由討論。」 他同時將此次會晤定性為「歷史性的會晤，是外交史上的新篇章」。

綜合來看，此次三巨頭峰會，中國鞏固了主場外交地位，美國推進了自身交易議程。而綜合國力已明顯掉隊的俄羅斯，憑藉對中俄關系與美俄博弈的精準利用，在實力地位嚴重不對等的前提下實現了政治與外交利益最大化，以極低的外交成本重新擠入了超級大國決策圈，成為此次峰會的最大贏家。