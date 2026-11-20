2026年11月18日，中國國家主席習近平打破1980年以來的外交慣例，親赴機場紅毯迎接前來出席亞太經合組織（APEC）峰會的美國總統特朗普（Donald Trump）。兩個月前的9月，習近平抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）時，特朗普同樣打破了自1962年約翰·甘迺迪（John F. Kennedy）以來的美國成例，親自在停機坪迎候。

然而，停機坪上的隆重儀式並未軟化地緣政治的冷峻底色。華盛頓針對中國半導體與人工智能（AI）算力的「小院高牆」仍在加高，圍繞關鍵礦產的「友岸外包」持續推進，西太平洋第一島鏈的海空貼身周旋亦未停歇……

這種「台上禮敬有加、台下步步緊逼」的撕裂感，揭示了當代國際政治的一個核心悖論：高規格外交禮儀從來不是兩國關係的「蜜月期」，它不能說明關係變暖，而是大國關係的「減震器」。當兩個體量龐大、誰也無法一口吃掉誰的強權進入長期僵持與均勢博弈時，極高規格的禮儀往往成為戰略緩衝器。

習近平訪美：中國國家主席習近平2026年9月23日乘專機抵達美國，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）高規格接待，包括特朗普親自接機。（Reuters）

十字路口的「雙層結構」

將深圳峰會放進全球坐標系裏審視，世界正處於冷戰（Cold War）結束以來最動盪的十字路口。俄烏衝突延宕第五年未止，中東戰火與波斯灣航運受阻正推高全球通脹、拖累世界經濟滑向滯脹邊緣，而人工智能軍備競賽與核軍控體系的瓦解，則帶來了全新的系統性失控風險。國際貨幣基金組織（IMF）2026年秋季《世界經濟展望》測算，貿易碎片化已導致全球國內生產總值（GDP）年均潛在增速損失約1.2%至1.8%，但中美雙邊直接貨物貿易額依然維持在每年約5500億至6000億美元的龐大體量。

在既無法徹底剝離、又難以建立互信的糾纏中，當下的中美關係呈現出一種極其罕見的「雙層結構」。

在底層，是不可逆轉的「冷和平」與「熱摩擦」。兩國都已經徹底放棄了「改變對方」的幻想——華盛頓不再相信接觸政策能演變中國體制，北京也清醒地認識到美國絕不會主動讓渡霸權紅利。兩個超大規模工業體系圍繞全球生產力主導權的爭奪已全面展開。

而在頂層，卻是迫在眉睫的「巨無霸協調機制」。全球危機已經大到任何單極霸權都無法獨自收拾的程度：沒有北京的參與，全球供應鏈與AI安全治理無從談起；沒有華盛頓的配合，中東停火、俄烏降溫及美元流動性也難以平穩着陸。

因此，「破格禮遇」的本質，是在底層的「冷和平」與「熱摩擦」不可逆轉的前提下，由最高層強行搭建的一座「應急浮橋」。雙方都在用最高規格的禮儀告訴全世界：我們正在激烈博弈，但方向盤還在我們手裏，車不會衝下懸崖。

這一安排源於外交學中對「對等原則」（Reciprocity）的精密計算。9月美方給予破格禮遇，中方在11月深圳主場以同等級別回應，不僅踐行了「來而不往非禮也」，更宣示了中美在國際舞台上的完全平起平坐。

深圳APEC期間，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同日抵達時由中方高級官員迎接，唯有美國總統享受到最高領導人親迎與戰機編隊致敬。這種刻意拉開的禮賓溫差傳遞出一個明確信號：無論分歧多大，中美關係依然是決定全球格局走向的首要雙邊變量。當兩國是實力接近的守成大國與崛起大國時，禮遇代表承認對方是平起平坐的對手。

同時，這亦是個人化外交與主場敘事的雙向槓桿。特朗普信奉交易型外交，擅長通過與強人領袖建立直接聯繫來繞開官僚體系——9月在中期選舉前夕親赴機場，意在向選民展示其駕馭複雜大國關係的能力。而中國將接待地選在深圳——這座四十六年前尚屬邊陲漁村、如今擁有超過三千家國家級專精特新「小巨人」企業、研發投入佔GDP比重超過6%的科創之都——同樣意在向首位踏足此地的在任美國總統傳遞無聲信號：單邊封鎖與脫鈎無法阻擋中國的現代化進程。

在深圳APEC現場，中俄美三國領導人。（左起：特朗普、習近平、普京）。（Reuters）

歷史的鏡像：儀式的溫情與均勢的冷酷

人類國際關係史上，「邊鋪紅毯、邊築高牆」並非孤例。當守成霸權與崛起強權陷入長期僵持，極致禮儀往往被用作降低誤判成本的潤滑劑，但歷史同樣冷酷地展示了兩種截然不同的結局。

在中國歷史中，北宋與遼朝在1004年簽訂《澶淵之盟》後的百餘年對峙，是中國歷史上最貼切的對照。雙方在條約下互稱「南朝」「北朝」，皇帝以「兄」「弟」相稱，每年互派由宰執領銜的使團賀正旦與生辰，蘇軾、歐陽修等名臣亦曾親自撰書接待。

但在「兄友弟恭」的宴飲背後，北宋在河北大修「塘泊」水網防線，並嚴禁銅錢、鐵器、硫磺及科技兵法典籍流入遼境——堪稱十一世紀的出口管制；遼國則常年在邊境陳兵施壓。宋遼用最溫情的「家人禮儀」包裹最冰冷的軍事均勢，成功避免了全面戰爭長達118年。

冷戰中後期的美蘇峰會則是另一個範本。1959年赫魯曉夫（Nikita Khrushchev）訪美獲邀入住大衛營（Camp David）；1973年勃列日涅夫（Leonid Brezhnev）訪美獲理尼克遜（Richard Nixon）贈予定製林肯轎車；1985年日內瓦峰會上，列根（Ronald Reagan）與戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）在壁爐邊長談數小時。

然而，就在握手言歡的間隙，美蘇核彈頭總數飆升至六萬餘枚，美國通過《傑克遜-瓦尼克修正案》制裁蘇聯，藉助「巴黎統籌委員會」（COCOM）實施高科技禁運，並聯合沙特壓低油價打擊蘇聯財政。正如冷戰史學家約翰·劉易斯·加迪斯（John Lewis Gaddis）在《長和平》（The Long Peace）中所指出的，核時代的超規格禮遇，核心功能是向市場與軍方釋放「核按鈕仍在理智之人手中」的確定性信號。

但禮儀並非萬能護身符。二十世紀初大英帝國與德意志帝國的互動便是最沉痛的警示。德皇威廉二世（Wilhelm II）是英王喬治五世（George V）的表兄，直至1914年一戰爆發前夕，他仍頻繁身着英國海軍元帥制服赴倫敦接受盛大檢閱。但在王室溫情之下，德國正瘋狂擴建「公海艦隊」挑戰英國海權，英國則聯合法、俄組建「三國協約」實施聯合圍堵。由於缺乏制度化的危機管控，1914年薩拉熱窩（Sarajevo）的槍聲在短短三十七天內便撕碎了王室禮儀，將歐洲拖入深淵。

歷史規律冷峻而清晰：最終決定大國走向的，不取決於紅毯有多長、宴會有多隆重，而取決於雙方能否把「桌子上的禮遇」真正轉化為「桌子底下的行為邊界與危機護欄」。

2026年8月31日，美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo，左）與解放軍東部戰區司令員楊志斌（右），在加拿大維多利亞（Victoria）出席印太地區防長會議期間首次舉行面對面會談。（美軍印太司令部官網）

從紅毯到「護欄」：管控的真正含義

許多觀察者容易把「危機管控」（Guardrails）誤解為「化敵為友」或「停止競爭」。事實上，在國際政治學中，管控的前提恰恰是承認矛盾無法解決。管控不是為了消滅競爭，而是為了給競爭劃定「賽場邊界」和「犯規紅線」，防止戰術層面的擦槍走火演變成戰略層面的全面災難。

最高級別的禮遇不是「和解的終點」，而是「博弈的起點」。它的功能是將兩國關係從「自由落體式的對抗」，拉回到「有邊界、有規則、可預測的競爭」軌道。在工作層級互信極度匱乏的背景下，元首的握手本質上是一種自上而下的「政治授權」，要將其落地為桌子底下的物理邊界，必須在四個層面建立剛性約束。

在軍事層面，第一島鏈海空力量部署高度密集，現代武器反應時間以秒計算。雙方迫切需要恢復並常態化戰區級指揮官——如美軍印太司令部（USINDOPACOM）與解放軍東部、南部戰區——之間的加密熱線，細化《海空相遇安全行為準則》諒解備忘錄（MOU），建立導彈發射與大型演習相互通報機制，為高速行駛的軍事機器裝上防抱死系統。

在前沿科技層面，面對AI自主武器化與網絡攻擊等缺乏先例的新疆域，正如美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）生前所警告的，當算法將決策窗口壓縮至幾分鐘時，雙方必須確立底線共識：人類必須保留對核武器指揮系統的絕對決策權，並將金融清算系統與民用電網劃定為網絡攻擊的「非戰時禁區」。

在經貿與供應鏈層面，企業界最恐懼的是朝令夕改的政策不可預期性。通過雙邊經貿工作組清晰界定「國家安全敏感區」與「安全可貿易區」（如農產品、消費品、綠色低碳與醫療領域），並提供兩到三年的關稅豁免穩定期，才能防止有限脫鈎演變為徹底斷鏈。

而在這一切之上，雙方仍需保留國家安全事務助理或特使級別的秘密後門通道（Backchannel），在沒有輿論壓力的保密環境中坦率交底：哪條線絕對不能退，哪件事只是做給國內看的姿態。

中國在芯片領域遭遇西方掣肘，但中國決心打通芯片全鏈條。（VCG）

核心利益的碰撞：誰在尊重誰？

更深層次的追問在於：大國之間能否通過相互尊重彼此的「核心利益」（Core Interests），從而一勞永逸地化解對抗？

答案是冷酷的：中美雙方的「核心利益」在客觀上存在結構性重疊與衝突，不可能指望對方「無條件尊重」，而只能通過實力博弈逼出一條「動態邊界」。如果從字面意義上理解「完全尊重、互不挑戰」，答案是：在短期內幾乎不可能，因為雙方的核心利益在物理空間和產業邏輯上存在天然重疊與碰撞。

中國的核心利益集中在政治制度與政權安全、國家主權與領土完整（特別是台灣問題），以及經濟社會持續發展的權利。台灣問題是中國政治合法性與民族復興敘事的基石，沒有任何一屆中國政府能在此退讓；而對華盛頓而言，台灣處於第一島鏈樞紐，是檢驗美國對日本、韓國、菲律賓等亞太盟友「安全保護傘」信譽的試金石。因此，美國在口頭上重申「不支持台獨」以避免觸碰熱戰紅線，但在行動上絕不會放棄打「台灣牌」來制衡中國。

經濟發展權利的碰撞則更為直接。十四億人口的現代化意味着中國必然向半導體、AI、大飛機與新能源等價值鏈頂端攀升；而在華盛頓看來，維持在前沿科技、經貿規則與美元金融體系上的代際優勢（Generational Lead），正是美國最核心的國家利益。澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）最新關鍵技術追蹤報告（Critical Technology Tracker）顯示，在涵蓋國防、太空、AI及生物技術等追蹤的74項關鍵技術中，中國已在高影響力科研產出上領先69項（佔比逾九成）。中國追求正當的「發展權」，在華盛頓眼裏客觀上就是對美國科技與規則霸權的「結構性挑戰」。

反觀美國，歷屆《國家安全戰略》（NSS）的地緣鐵律一貫清晰：防止歐亞大陸出現單一主導性霸權，維護本土絕對安全與核威懾優勢——這也是美方在深圳APEC期間推動中美俄三邊核軍控對話的深層動因——以及維繫美元儲備貨幣地位與全球海洋控制權。

儘管北京多次表態「無意挑戰和取代美國」，但從物理規律看，超大規模經濟體的產業升級必然重塑利益分配：中國新能源汽車與鋰電池佔據全球主導份額，打破了歐美日工業巨頭的壟斷；人民幣跨境支付系統（CIPS）的擴大分流了美元霸權紅利；解放軍在西太平洋「反介入/區域拒止」（A2/AD）能力的增強，削弱了美軍在該海域的絕對行動自由。這不是主觀意願的問題，而是實力消長帶來的客觀物理反應。

中國解放軍的實力已經令美國十分忌憚，在制空、海域和陸戰實力很多方面已經開始超越美軍。圖為2025年抗戰勝利80周年閱兵，殲擊機等軍機及導彈等戰略武器通過天安門廣場。（新華社）

在「帶病生存」中尋找動態平衡

大國之間很少因為「道德上的相互尊重」而和平共處，更多是因為「誰也承受不起毀滅對方的代價」而達成某種冷酷的默契。既然結構性矛盾無法在短期內消弭，二十一世紀大國博弈的終極命題，就不是追求烏托邦式的「永世友好」，而是學會如何在「帶病生存」的狀態下實現動態平衡。

這一平衡建立在冷峻的實力邏輯之上：用「實力對等」換取「真正的尊重」。國際政治中，凡是靠談判桌求來的「尊重」都是脆弱的；只有當你擁有讓對方付出無法承受代價的能力——如中國的工業全產業鏈能力、反介入/區域拒止軍力、稀土與關鍵礦產反制力——對方才會坐下來認真聽你劃紅線。正如美國國際關係學者約翰·米爾斯海默（John Mearsheimer）與羅伯特·傑維斯（Robert Jervis）在論述「威懾穩定性」時所揭示的，只有當衝突的預期成本遠高於潛在收益時，霸權國才會收斂單邊冒險的衝動。

與此同時，雙方都在學習如何在不掀翻桌子的前提下博弈。無論是深圳機場的破格禮遇，還是多邊峰會期間的大國三邊同框，都表明華盛頓與北京正在形成一種默契：在科技上精準設防與精準反制，在經貿上斗而不破，在第三方地區衝突中尋找利益交換與危機共管的籌碼。

未來十年，中美關係將不斷重複「施壓—反制—危機—元首峰會（禮遇降溫）—劃定新邊界—再博弈」的螺旋周期。每一次像華盛頓、深圳這樣的破格禮遇，都是在為上一輪的激烈摩擦做階段性結算，並為下一輪的競爭重新校準安全閥。

歸根結底，大國之間的最高智慧，不是追求烏托邦式的「永世友好」，而是在彼此都看清對方底牌的情況下，依然有能力控制住局勢不走向毀滅性的攤牌。深圳的紅毯終會捲起，儀仗隊的禮炮聲也會散去，但只要紅毯兩端的大國依然懂得為何必須鋪開這條紅毯，世界就依然保有遠離深淵的理性邊界。