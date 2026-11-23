深圳APEC已於本月19日落幕，台灣輿論對美國總統特朗普一席「不支持台獨」的表態議論紛紛，反倒是中美雙方同意推動的「建設性戰略穩定關係」，沒有得到相應的關注。此間差異，十分體現台灣慣性的世界觀，在意特朗普的一句話大加解讀，但對更宏觀、對台灣影響顯然更加深遠的中美開始尋求一套彼此都能接受的相處方式，卻蠻不在乎。



日前接受《香港01》專訪的美國得州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中，將中美尋求戰略穩定形容為雙方各取所需的「韜光養晦」，這個觀察有其道理，特朗普需要處理美國內部的政治經濟問題，習近平同樣有中國經濟、軍隊整頓等難題，雙方都有理由避免在此時將矛盾推向失控。但值得台灣思考的是，當中美都想爭取時間、降低衝突，台灣究竟能從中得到什麼？又或者，台灣是否早已習慣中美對抗的政治環境，反而不知道該如何面對中美關係改善？（延伸閱讀：中美俄憑什麼「平分天下」？ 揭大國新秩序野望｜專訪翁履中）

從戰略焦點變成風險管理對象

首先，過去幾年，台灣在中美戰略競爭中的重要性不斷被強調，北京將台灣問題視為核心利益不用多說，華府則從印太安全、第一島鏈及半導體供應鏈的角度看待台灣，而台灣自己也很習慣這套論述，從地緣位置到晶片產業，幾乎所有能夠證明自身重要性的條件，都被拿來反覆說明台灣何以重要到不可或缺。

2026年11月19日，中國廣東省深圳市，中國國家主席習近平（右）在麒麟山莊歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。（Reuters）

這些說法當然有其脈絡，但問題在於，林林總總的台灣重要性始終都建立在中美各自的戰略需要之上，不是台灣說自己重要，大國就必須照單全收。

如今中美尋求穩定，台灣問題不會因此消失，卻可能從雙方戰略競爭的焦點，逐漸成為必須避免失控的風險管理對象。這兩者的差別在於，當華府需要藉由台灣維持印太力量平衡，就有理由強調台灣的戰略價值，但當維持對華關係穩定同樣重要，美國也就有理由關注台灣的哪些政策可能增加中美衝突風險。

回看北京的盤算亦然，習近平在深圳會晤特朗普時，特別要求美方在台灣問題上「做正確的事」，避免中美關係出現重大波折。這句話放在雙方尋求戰略穩定的背景下，意思相當清楚：北京不希望台灣問題干擾中美關係，但這不等於北京願意降低對台灣的政治要求。

在習特今年三會後，台灣問題當然依然重要，但重要的方式可能已經不同，過去是中美都要爭取的戰略位置，往後則更傾向同時成為雙方都希望控制的風險來源，這是台灣不能忽略的政策變化。

特朗普訪華：2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與美國總統特朗普舉行雙邊會晤。（Reuters）

台海和平等於更高的自主權？

其次，論及中美關係改善，對台灣當然不全是壞事，若兩大國能維持溝通、避免軍事誤判，台海發生意外衝突的風險自然有機會降低。簡言之，台灣沒有理由反對中美關係穩定，除非台灣內部有人天真以為只要中美對抗越激烈，台灣就越安全。

這套思路於焉帶出一個問題，台海和平與台灣自主是可以直接畫上等號的兩件事嗎？例如中美可以在台灣最終政治安排上毫無共識，但無礙同時認定現階段不宜讓台灣問題破壞雙邊關係。對華府與北京而言，這不過是危機管理的一環，對台灣而言，要想的是這套管理的機制究竟要管到多大範圍？是管理止於中美軍事衝突的可能，還是連台灣的政治行為也要一併納入？

當然，不能因為中美開始大談穩定，就認定雙方準備私下處置台灣，但反過來說，若台灣只要聽見中美關係穩定，便認為台海和平已有保障，未免同樣天真。尤其台灣長期將和平與安全問題放在美國是否支持台灣的框架下討論，較少追問當美國需要兼顧對華關係時，台灣能否維持原有的政策選擇空間，這才是中美戰略穩定可能帶給台灣的現實考驗。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

美國政策沒變，台灣分量就沒變？

再者，就以深圳習特會中最受台灣關注的「不支持台獨」為例，這並非美國對台政策的新措辭，但問題是一句話傳到台灣，台灣政治人物和輿論又慣性用美國對台政策「有沒有改變」的思路來回應美台關係變化，好像只要每次的靶心確認了華府重申政策不變，台灣問題就沒有問題一樣。但這總歸是台灣的安心之道而已，與世事走勢不一定有干係，一如美國可以一方面維持既有對台政策，同時調整台灣問題在整體對華戰略中的優先順序，也可以繼續軍售台灣，卻在外交上更重視避免刺激北京。這些選擇只在台灣眼中矛盾，於國際現實未必矛盾。

例如翁履中在專訪中便認為，特朗普對台灣的整體態度，已有更接近北京期待的傾向，這個判斷當然還須透過美國後續的軍售、安全合作與外交行動檢驗，但他所提出的問題核心當是台灣究竟是在觀察美國實際做了什麼，還是只想聽見美國說了什麼？（延伸閱讀：中美兩強夾擊 台灣有辦法走出「益州困境」？｜專訪翁履中）

擱置台灣問題，時間對誰有利？

最後還有一個問題，即中美元首今年三會累積下來，達成所謂的戰略穩定共識，是否有保鮮期的問題需要觀察。就這過程，固然可用「韜光養晦」形容中美現階段的選擇，雙方也確實都需要休息的時間，明擺的是美國需要調整軍事與經濟資源，中國也同樣有內部問題必須處理。既然如此，擱置台灣問題，暫時不去尋求解決，反而可能成為中美雙方都能接受的一種安排。

但作為被動方的台灣，自覺被延後處理，也該明白這不等於自身問題獲得解決，更不能保證時間就一定站在台灣這一邊。

試想北京可以利用這段時間調整軍事部署、經濟結構與對台政策，美國也可以重新配置印太資源。夾處其中的台灣，之所以往往被評價悲觀，不就是因為除了不斷強調美國支持、要求增加國防預算，以及繼續在內部政治攻防中爭論誰比較親中、誰比較親美之外，少有自覺利用時間去改善自身的戰略處境？（延伸閱讀：深圳APEC｜特朗普說「不支持台獨」 大國新秩序下台灣的輕重）

中共總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話，引用江澤民關於「中華民族將在完成祖國統一基礎上實現偉大復興」的展望。（新華社）

這裡就要說到台灣政治有個頗為諷刺的現象，當中美激烈對抗時，台灣擔心自己成為戰場，唯當中美改善關係時，又擔心自己成為被交易對象。這無疑是台灣庸人自擾所致的一套閉環，縱使兩種擔憂都不是毫無根據，但如果無論中美關係好壞，台灣最後都只能等待華府與北京作出決定，那麼問題真的是出在中美兩國嗎？

深圳APEC風光之後，中美建設性戰略穩定關係究竟能走多遠，現在還很難說，至少可以確定，台灣不能再把自己在中美競爭中的重要性，直接當成可以永久兌現的政治保障，不能以台灣很值錢，美國縱然要賣卻沒賣，是因為還捨不得賣來自我價值。因為在中美戮行大國競爭時，台灣無能決定競爭的方向，又一旦中美進入協調傷停時間時，台灣也沒有多大能力可以參與決定協調的條件。

是以，相對過去台灣總在問，美國會不會為台灣與中國大陸開戰，如今更能問的是，當美國與中國都認為沒有必要為台灣發生衝突，台灣還有多少能力讓自己的利益被認真對待？當然，中美關係穩定肯定不是壞事，但如果華府與北京都在利用這段時間為自己爭取更好的條件，而台灣只是慶幸戰爭暫時不會發生，或者擔心自己會不會被出賣，那麼等到下一次中美關係發生變化，台灣恐怕還是只能問同樣的問題。