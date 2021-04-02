全球公共產品・五｜運輸物流要求苛刻　國產疫苗如何才能無遠弗屆

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-02 20:00

新冠肺炎全球大流行，病毒至今已幾乎不可能消失，疫苗就成為各國對抗疫情的靈丹妙藥。中國國家主席習近平2020年5月承諾，中國疫苗將會作為「全球公共產品」。時至今日，國產新冠疫苗已惠及全球至少57個國家，數量多達約5億劑。 疫苗並非一般貨品，其運輸物流方面有苛刻要求，實際上中國政府或企業在提供新冠疫苗的同時，亦有特別針對疫苗運輸下功夫。 姑勿論國產疫苗作為「全球公共產品」背後是否中國的「疫苗外交」，但中國各方在使疫苗暢順送抵全球各地的努力是值得讚賞及借鑑，有意見更認為疫苗運輸是使疫情下受重創航空業的一次巨大經濟影響，不但可重建航線網路，更能開拓新的市場。

全球需求逾百億劑疫苗

根據世界最大運輸公司之一DHL與美國著名管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Co）聯合發表的報告，全球範圍內的疫苗需求將超過100億劑，共需要約20萬次託盤裝運、約1,500萬次冷卻箱運送以及約1.5萬架次滿載的波音747全貨機行動起來。

而按照世界衛生組織（WHO）的指引，在全球大規模生產和分配疫苗的過程中，需要應對三大挑戰，分別是貿易限制、國內審批流程，以及有限的物流選擇。世衛更特別強調疫苗運輸及儲存條件的重要性，諸如轉運時的冷鏈要求、重新包裝、運輸儲存時候的溫度、光照條件等，都需要予以高度關注。

在中國，目前能夠出口的國產新冠疫苗主要為滅活疫苗。有內地傳媒引述航空業人士介紹，疫苗是一種特殊的醫藥產品，作為一種生物製品，為保持其活性，必須全程在既定的溫度環境中儲運，滅活疫苗需要保持在攝氏2度至8度的低溫環境。一般而言，裝有疫苗和乾冰的專用冷凍盒，會由物流公司用貨車運往機場，經分揀機在高速傳送帶傳送，並根據目的地不同，被送上不同的貨機發貨，過程中最大的挑戰是確保溫度不出現偏差。

國產疫苗具有明顯優勢

上海國際問題研究院早前舉行《健康絲綢之路2020——通往人類共同健康的未來》報告發布會暨視像研討會，副院長楊劍在會上指出，中國以「全球公共產品」的方式為世界各地提供新冠疫苗，在全球疫苗開發和分配中展現出不可或缺的作用。他更提到，中國有關注「疫苗鴻溝」的問題，有國家施行「疫苗民族主義」，令部分發展中國家難以獲得疫苗，需求被忽略。此外，部分新冠疫苗需要超低溫冷鏈運輸和儲存，中低收入國家不具備如此嚴苛的條件。相比之下，國產疫苗自一開始便設計成可在常規低溫下運輸，為中低收入國家提供合理的解決方案。

官方媒體《環球時報》在去年11月的評論亦有提到，外國疫苗限制較多，例如美國輝瑞疫苗需要保存在攝氏-70度或以下，這是連美國最先進醫院都難以做到的事，對疫苗運輸和分配構成巨大挑戰，更意味農村和貧困國家等資源短缺地區可能無法公平獲得疫苗。評論稱，就將疫苗運送到世界最貧困地區的難度而言，國產疫苗具有明顯優勢。國產疫苗均可在攝氏2度至8度保存一定時間，長期保存需要冷凍也只是攝氏-20度至-18度的常規低溫。

深圳機場是中國向各國配送疫苗中樞

從內地傳媒的報道中，可以見到中國政府在確保疫苗運輸所作出的努力。其中最重要之處是深圳寶安國際機場，其在去年11月獲得國際航空運輸協會的新冠疫苗國際運輸資格認證。機場方面特別為此新建350平方米的冷凍倉庫，專門用於儲存病毒檢測試劑盒及疫苗等溫度控制藥品，打造成為中國向各國配送疫苗的中樞。

菜鳥網絡與埃塞俄比亞航空已於去年底在深圳寶安國際機場，開通中非首條溫控藥品出口冷鏈專線。（民航資源網）

中國的民營企業亦有出台措施配合疫苗運輸，例如有阿里巴巴集團旗下的「菜鳥網絡」。據介紹，為確保疫苗運輸程中的安全性和品質穩定性，菜鳥網絡選用國際先進的醫藥冷鏈保溫箱設備，可保存溫控需求在攝氏2度至8度的新冠疫苗長達216個小時。國產疫苗從藥廠冷庫取貨封箱、機場冷庫轉存、機艙內溫控調節到冷藏卡車運輸等各個環節，都將能無縫銜接，並且全程配備專人看護，實現其在全球範圍內安全、便捷的多程多式聯運。

中非已開通首條醫藥冷鏈跨境空運專線

實際上，埃塞俄比亞航空去年底就有與菜鳥網絡在深圳寶安國際機場開通溫控藥品出口冷鏈專線，是中國與非洲首條常態化運行的醫藥冷鏈跨境空運專線。今後，包括新冠疫苗等在內的溫控藥品，都將從深圳機場出口，經杜拜到達埃塞俄比亞首都阿的斯阿貝巴，助力非洲和全球抗疫。

國產疫苗抵達埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴。（新華社）

菜鳥網絡國際供應鏈全球貨運部副總經理毛靈可認為，在不久的將來，新冠疫苗跨境運輸的需求將會非常高。公司在深圳寶安國際機場設置專線，一方面是深圳機場已經取得認證，另一方面是其區位優勢明顯，比較有利於向中東、非洲，包括周邊地區進行醫藥物資配送。

此外，順豐航空亦表明，公司密切關注新冠疫苗運輸業務，並根據國家出台的相關要求進行準備。硬件方面，順豐控股旗下順豐醫藥新增70輛醫藥專用冷藏車，同時新增可用於疫苗儲存的符合「良好藥品供應規範」（GSP）要求的倉庫。軟件方面，順豐醫藥自主獨立開發「豐溯資訊系統」，可實現疫苗運輸配送資料、溫度資料、行程軌跡全程可追溯，且與國家藥品監管平台對接，提供優質的倉儲、運輸和全程品質追溯等醫藥冷鏈服務。

總括而言，疫苗運輸對全球抗擊新冠肺炎疫情意義非凡，雖然中國正面對「疫苗外交」的質疑，但不論官方或民間都仍致力為疫苗運輸暢通出盡一分力。目的就正如外交部發言人多次在記者會上所強調，「中國堅定秉持疫苗公共產品的『第一屬性』。我們承諾疫苗研發後作為全球公共產品，特別是努力提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性。我們是這麼說的，也是這麼做的」。