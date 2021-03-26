由數據看中國疫苗如何成為全球公共產品

撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-03-26 08:00

2020年5月18日，國家主席習近平在世界衛生組織（WHO）的世界衛生大會（WHA）上發表演講，提出一系列承諾，其中「中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。」尤其令人關注。

一年即將過去，習近平領導的政府是否兌現了他的承諾？中國疫苗目前已經發送到哪些國家、數量多少、哪些國家獲得捐贈？本文章以數據來分析中國疫苗是否已成為「全球公共產品」。

中國向多少國家提供疫苗？

中國與俄羅斯、印度等其他大型疫苗製造國一起，與世界各國簽訂了疫苗購買和援助協議。

根據01收集到的數據，中國已承諾向全球至少57個國家捐贈或出售疫苗，這些國家主要是拉丁美州、非洲和東南亞國家，還有不少位於中東和東歐地區的國家。

在這57個國家中，當中28個國家購買了中國的疫苗、32個國家通過中國國際疫苗援助計劃免費接受疫苗。（有些國家既接受了捐贈，又購買了中國疫苗。）

哪些公司在提供中國出口的疫苗？

中國多種疫苗分別處於不同研發階段，但目前領先的生產商是北京科興公司（Sinovac）和國藥集團（Sinopharm）。這兩家公司佔了中國目前絕大部分的疫苗生產，也是主要的疫苗出口企業。下圖顯示了哪些國家接收這兩家公司的疫苗。

作為國營企業，國藥集團一直是主要的疫苗捐贈者，而作為私營企業的科興公司則一直傾向與希望購買疫苗的外國達成商業交易。

這些疫苗的售價沒有被公開，而對各國售價不同，但據悉可能介乎於阿斯利康疫苗（一針約4美元）和較昂貴的莫德納疫苗（每針33美元）之間。印尼一家國營企業Bio Farma表示，國藥集團的疫苗在當地價格約為每針20萬盾（13.6美元）。

中國究竟向國外輸送了多少疫苗？

同時，中國已經承諾向國外輸送數億支疫苗：根據諮詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）的數據，中國已承諾出口約5億劑疫苗。下圖展示了中國在全球的疫苗援助和銷售範圍。

然而，這些數字只是承諾。中國到底已生產和出口多少疫苗？

根據英國科學數據分析公司Airfinity的數據，中國生產的疫苗約佔全球所有劑量的33%，於此中國現為全球最大的新冠疫苗生產國。

但中國不僅是世界第一大生產國，也是世界第一大出口國。中國的生產能力和其國內有效的防疫措施，使中國不急於推行國內接種活動，同時又能夠出口大部分的疫苗產量。到目前為止，它已經出口了62%的產量，相當於近8,900萬劑。

中國疫苗出口與其他國家相比又怎樣？

其他疫苗生產國，尤其是美國及西歐國家，由於國內疫情控制不力，所以先集中力量為本國民眾接種疫苗，至今出口的疫苗很少。

與中國相比，美國的新冠疫苗產量雖佔全球27%，但在全球供應量卻佔0%。

專家認為，拜登（Joe Biden）政府將爭取在2021年下半年向外國提供更大量疫苗，部分原因是為了抗衡中國的 「疫苗外交」。美國已與四方安全對話（Quad）合作夥伴日本、澳洲和印度制定「Quad疫苗夥伴計劃」，預期在2022年底前生產至少10億支新冠疫苗。不過，這個計畫的生產和銷售尚未開始。

目前唯一能與中國疫苗出口規模比較的，是世界衛生組織牽頭的「疫苗公平分配計劃」（COVAX）。該計劃於3月1日開始在非洲接種疫苗，目標是到2021年底給全球超過90個最貧窮的國家發放至少20億劑疫苗。

COVAX計劃的最大捐助國大多數是西方富裕國家，而中國也承諾向該計畫提供1000萬劑疫苗。

總括來說，儘管何謂「全球公共產品」沒有明確定義，但從數據角度分析，中國疫苗目前不論在全球的輸出量、地區分配、捐售比例等方面，都在全球抗疫上扮演積極角色，幫助經濟上較弱勢的國家盡早取得所需疫苗。