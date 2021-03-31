全球公共產品・三│不問貧富、無分疆界　中國疫苗怎讓世界受惠

撰文： 毛詠琪 最後更新日期： 2021-03-31 20:00

在新冠疫苗今年初開始廣泛接種以來，我們不難看見一些趨勢：西方疫苗技術優越，mRNA新技術疫苗已在以色列取得成效；但在疫苗不足時，美國採取「自家優先」方針，歐盟亦擬加強出口限制；在西方輿論中「有效性存疑」的中國疫苗，卻悄悄地送到世界各地。 不論如何，這些都沒有防礙中國疫苗輸出去。國藥疫苗開始在海外生產，以海灣國家阿聯酋作據點，致力生產更多疫苗供應予中東及非洲地區。

阿聯酋藥廠Julphar周日（28日）宣布跟中國國藥集團（Sinopharm）達成合作協議，4月份起開始啟動生產國藥集團的滅活疫苗，同時也使阿聯酋成為海灣地區內首個擁有疫苗產能的國家。阿聯酋自去年9月開始已為醫護人員接種國藥疫苗，並於12月成為全球首個批准公眾接種國藥疫苗的國家。

國務委員兼外交部長王毅3月28日訪問阿聯酋，與阿聯酋外長阿勒納哈揚展示中國制造的國藥疫苗。（Reuters）

早在去年武漢疫情爆發之初，阿聯酋已率先向中國輸出抗疫物資。當中國展開疫苗研發工作後，阿聯酋也順理成章的成為中國疫苗大規模測試的夥伴。在阿聯酋表示，在該國進行的臨床測試中，國藥疫苗的有效率達86%；阿聯酋衛生部表示，少數接種兩劑後仍然產生抗體不足的人士，已獲安排接種第三劑。而據國藥官方公布，中期數據顯示疫苗有效率為79.34%。

在疫苗還未面世前，阿聯酋早就跟中國合作，在去年6月，國藥疫苗於阿布扎比啟動了第二期臨床試驗，到9 月當地政府批准該款疫苗緊急使用。如今，阿聯酋已是全球接種速度最快的國家之一。根據路透社資料，阿聯酋已接種超過808萬劑新冠疫苗，每人接種兩劑推算下，覆蓋人口達41.4%。而接種的約八成為國藥疫苗，其他還包括輝瑞/BioNTech、牛津/阿斯利康和俄羅斯的衛星V。

委內瑞拉獲得國藥集團捐增500萬劑新冠疫苗，首都卡拉卡斯於3月已可開始接種疫苗工作。（Reuters）

阿聯酋：由受惠到推而廣之

作為一個建國僅50年的年輕國家，阿聯酋沒有太多政治意識形態的包袱，在抗疫以至採購疫苗上都採取務實態度。同時，該國作為一個人口近一千萬的歐亞樞紐國家，在至今的疫情防控上也取得頗佳的成績，染疫死亡人數未足1500人。阿聯酋外長表示，阿聯酋與中國正研究如何合作，協助中東及非洲地區抗疫，包括設立機制放寬跨國旅遊。兩大城巿杜拜與阿布扎比亦充當起航空及海運樞紐，把疫苗運送至世界各地。

中國媒體報道，埃及與非洲島國塞舌爾於今年一月已率先展開疫苗接種，而兩批疫苗均是由阿聯酋送出的。預期阿聯酋展開本地疫苗生產後，生產計劃斷不只以國家實現群體免疫作目標，而是輸出到其他急需疫苗的國家。

中國在疫苗供應及海外製造上與阿聯酋緊密合作，被視為野心勃勃的地緣政治戰略之舉。但事實上，不只富有的阿聯酋及巴林等海灣產油國率先獲得中國疫苗，中東區內經濟較弱勢的國家或地區，也沒有被中國疫苗的「保護網」遺漏。

巴勒斯坦於周一收到10萬劑國藥疫苗。至今，西岸及加沙地帶的520萬人口中僅逾69,000巴人接種了第一劑新冠疫苗，已接種過兩劑的更只有7,600人。早於上周四，巴勒斯坦亦收到阿聯酋捐出的4萬劑俄羅斯衛星V疫苗。

除了獲中國及阿聯酋捐贈疫苗，巴勒斯坦亦透過世衛COVAX計劃取得阿斯利康疫苗。3月25日，西岸一名巴人老翁接種阿斯利康疫苗。（Reuters）

巴勒斯坦自治政府衛生部Mai al-Kaila感謝中國政府的「慷慨支持」，這些疫苗大大加速了巴勒斯坦的疫苗接種進度。由此可見，阿聯酋除了透過中國疫苗有望盡早實現群體免疫，在現階段更可推而廣之，捐出一部分的疫苗給其他有需要的國家，更能把疫苗產能輸出外地。莫論說阿聯酋此舉「具政治動機」還是實踐「區域野心」，在疫苗嚴重不足的今天，增加區內疫苗產能對貧窮的中東及非洲國家皆受裨益。

至今，雖然兩支主力中國疫苗——國藥與科興兩款疫苗在各地第三期臨床測試的有效率數據，還存在多達10-20個百分點的落差，但卻無可否認均落在國際標準的50%以上，在廣泛接種以來，各地都未有顯示疫苗安全上存在不尋常的地方。同時，相較輝瑞及莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗，冷藏要求較低的兩款中國疫苗對於南方世界（Global South）仍是較佳選擇。

在疫苗供不應求的大環境下，各地都以自保為優先。又以歐洲邊陲的巴爾幹半島為例，塞爾維亞憑着中國國藥及俄羅斯衛星V疫苗，成為歐盟及歐州大陸疫苗接種率最高的國家。目前，塞爾維亞民眾已接種逾200萬劑疫苗，覆蓋該國人口一半，當中大多數為中國及俄羅斯疫苗。該國疫苗接種計劃亦深入全國鄉郊地區，包括派出醫護團隊到村內為民眾打針（下圖）。

塞爾維亞新冠疫苗接種計劃深入各地城鄉，在東部城巿尼什（Niš）附近一條村落，一名婦女獲接種國藥疫苗。（Reuters）

然而，基於歐盟擬限制出口，該國部分所訂購的輝瑞/BioNTech與牛津/阿斯利康恐怕到貨無期。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）批評歐盟擬加強出口限制的計劃「醜惡」。「他們怎可以這樣做？我不認為會這樣，真是難以置信。塞爾維亞所有人都會震怒。」在三月中，該國宣布與中方已達成協議，設廠生產國藥疫苗，。

同時，塞爾維亞亦允當起「區域疫苗中心」，允許為外國人接種疫苗。美國有線電視新聞網（CNN）報道，近日區內民眾湧往塞爾維亞接種疫苗。Ana Brnabic重申，讓國不把疫苗視作地緣政治或政治事件，早前已向波斯尼亞捐出一萬劑阿斯利康疫苗。「我們重視支援區內其他國家，包括我們的鄰居北馬其頓、黑山共和國、波斯尼亞。」

撇開「疫苗外交」標籤 互惠有何不可？

不論中國疫苗是銷售，還是捐增至世界各國，都免不了付上「疫苗外交」之標籤，但疫苗本身就終結這場世紀大流行的「唯一武器」，不論在美國國內、歐盟之內，抑或國際之上，都難免被政治化。

縱使多數西方媒傾向對中、俄疫苗保持警惕，但隨着中國與俄羅斯疫苗在全球認受性加強，輿論風向亦有所轉變。《紐約時報》於2月初以《是時候相信中國及俄羅斯疫苗》（It’s Time to Trust China’s and Russia’s Vaccines）為題發表評論文章。

塞爾維亞先後向國藥訂購350萬劑疫苗，協助該國成為歐洲大陸疫苗接種覆蓋率最高的國家。（Reuters）

文章指出，中、俄疫苗起初受到西方及全球媒體否定，其中一部分原因是基於兩國疫苗比起莫德納、輝瑞、阿斯利康等西方大藥廠的出品，感覺上較為低等，此外是基於中國及俄羅斯是專制國家的印象。但是，越來越多的證據證明兩國出品的疫苗在各地運作良好。這些國家通過購買及使用這些疫苗，在安全性及有效性方面都是參考過《刺針》（The Lancet）、《美國醫學會雜誌》（JAMA）所刊登經過同行評審的數據，又或者自行進行獨立測試。否定這些就等於質疑這些政府的能力與公正。

中國本着互助互惠的原則，向世界各地輸出疫苗——不分國界、不論貧富、不問種族，以科學方法去協助全球戰勝疫情，也是兌現把疫苗作為「公共產品」之承諾。