台灣疫情敗在外防輸入　梁子超：港府「疫苗氣泡」縮檢疫期不科學

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-18 17:45

除了台灣，遼寧、安徽近日亦爆發新冠肺炎疫情，值得注意的是，三地均未達到疫苗屏障的水平。呼吸系統專科醫生梁子超接受《香港01》採訪時稱，社會必須要透過接種疫苗建立群體免疫，但政府不能以放寬防疫措施去吸引市民接種疫苗；若香港要與內地、澳門通關，則必須要在外防輸入上做到滴水不漏。

梁子超指出，若香港要與內地、澳門通關，必須要在外防輸入上做到滴水不漏。（資料圖片／譚威權攝）

遼寧、安徽近期都有新增本地個案。梁子超表示，遼寧的疫情疑從營口市的港口發生，加上五一假期大批人員流動，令病毒傳入作為內陸城市的安徽。他提到，疫情輸入風險主要來自三個方面，當中以機場為最快、最直接；港口則來自船舶；物傳人則來自於冷凍鏈。

對於如何控制疫情擴散，梁子超指出，各地都有不同的社會制度、環境等，因此疫情受控時間難以統一。他舉例，內地的社會制度容許短時間內大規模隔離、排查，封鎖市民的行動軌跡，令疫情未能達至全國擴散的階段，因此內地控制疫情較香港更有把握；香港則因為環境擠逼，亦沒有社會基建可用於長時間大規模隔離、排查，因此最有利本港的防線只能是外防輸入。

他續稱，過早恢復國際旅運在某程度上會放寬了檢疫措施，包括台灣上月放寬機組人員檢疫措施，疑因此造成防疫缺口，出現華航機師群組，導致疫情爆發。若香港以清零作為目標，要與內地、澳門通關，就一定要在外防輸入上做到滴水不漏，絕不能掉以輕心。

港府自上月起推行疫苗氣泡，對部分來港人士強制檢疫限制放寬，梁子超直言有關決定「真喺要檢討」。他指出，若高中風險地區正受變種病毒威脅，卻因來港人士已接種疫苗而縮短檢疫期，實際上有關做法是毫無科學根據，因為疫苗並不會影響病毒潛伏期，「如果因為咁樣走漏任何一個個案，後果喺可以好嚴重」。

對於民眾接種疫苗是否一勞永逸的辦法，梁子超表示，能達至群體免疫只有兩個方法，其一是接種疫苗，其二則是自然感染，而後者對經濟民生、生命財產的威脅是極大，因此最終都要依靠快速推進全民接種疫苗去建立群體免疫，避免社會要經歷一次嚴重災害。

他續稱，無論用任何方法，建立群體免疫都需要一定時期，而疫苗只是輔助工具，香港仍然要堅守外防輸入，包括禁飛、檢疫等，防止變種病毒輸入，直至成功建立群體免疫才能放寬，而非用放寬防疫措施去吸引市民接種疫苗，「呢啲拔苗助長嘅嘢，唔出事就好，出起事上嚟社會要付出嘅代價喺好沈重」。