通關日期一拖再拖　跨境港人料需學楊千嬅舉家北移？

近幾年社會氣氛緊張，大小政策都不時引發爭議，但在無日無之的吵鬧之中，有些看似已有各自定見的議題卻出奇地有共識，至低限度是或多或少有共識，對內地通關就是其中一例。

這個在直覺上會是「立場先行」的議題，在大大小小的民調之中，統計結果都顯示過半受訪者持正面態度，甚至明確認為比對海外通關更為重要。



打針「返鄉下」遊日本是玩笑，防疫對接以促成通關是工作和生活，所以對於民調結果也許不用太意外。講到對內地通關這回事，港府可說是已出盡法寶，尤其是在本地未出現新一波疫情的情況下，防疫措施反而愈收愈緊，「谷針」的繼續「谷針」，限聚的更加限聚，豁免入境隔離的人數則持續減少，官方理由正是為了通關，做得就盡做。

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至於成果呢，港康碼一面世就有數以十萬計人士登記，驗證了統計結果所顯示的民情，但通關這終極目標就由聖誕前講到聖誕後，最新「消息」又推遲到了1月，還因有Omicron輸入個案而不知道能否落實。

找防疫漏洞本身不是壞事，問題在於能否達成通關目標而已，而一心要找漏洞，那怎樣都找得到，封了城也能找得到。實情是港府已找過內地專家視察，到過北京陳情，防疫措施是受認可的，若要進一步「絕對清零」，完全禁止海外人員交通可以是選項，但這是會影響民生的極端措施，也不是符合內地「動態清零」、反對「層層加碼」那一套，畢竟北京上海在疫情高峰也沒做到這地步。

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幸好這種事情不是零和遊戲，相信縮短隔離期之類有條件和有限度的寬限措施，港府還是有望爭取到，但全面通關要看病毒變異情況、全國疫情變化、國家防疫政策等因素，這不是一個城市就決定得了。

山不轉路轉，路不轉人轉，不少兩地穿梭的港人本來就在內地工作做生意，這兩年便索性留在內地定居，已交社保費的Twins、舉家遷往上海的楊千嬅只是最出名的例子。不是所有問題都是政府的問題，但眼前是對外不通關，一堆人在罵，對內想通關也通不到，也是一堆人在罵，官員只好繼續想辦法，而跨境港人就自己找適應辦法了。

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