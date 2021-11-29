蔡卓妍接梁浸浸放學揭隨母親鄭希怡同移居上海　與Jasper為同校生

近年內地經濟發展蓬勃，不少藝人都舉家移居內地，方便工作和照顧家庭，不用中港兩邊走，爭取親子時間。日前，女星蔡卓妍（阿Sa）在IG上載與鄭希怡（Yumiko）女兒「梁浸浸」的合照，表示第一次接契女放學，顯然梁浸浸已隨媽媽移居上海，並入讀當地的國際學校，與陳小春、應采兒的大仔Jasper做同學。



鄭希怡舉家移上海

鄭希怡近年上內地節目《乘風破浪的姐姐》而人氣急升，工作一單接一單，索性舉家搬到上海生活。日前阿Sa在IG貼上和Yumiko女兒梁子柔（梁浸浸）的照片，揭她原來已與媽媽一同移居上海，並在國際學校讀書。有眼利網民指拍攝的背景是「上海耀中國際學校」，而梁浸浸身上的校服印有校章，亦同樣指向該所學校。該校學費不菲，以梁浸浸的年齡推斷，入讀小一的學費約為人民幣284,400元（約港幣340,000元）。

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陳小春、應采兒

近年亦有不少藝人的事業重心北移，陳小春、應采兒早前亦公布已定居上海，日前亦被媒體拍到應采兒接兒子Jasper放學。根據Jasper身穿的校服，亦是「上海耀中國際學校」，相信與梁浸浸為同校同學。而應采兒對兒子的期望甚高，表明想兒子將來入讀名牌大學，不是北大、清華就是耶魯大學。

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🔼🔼🔼🔼圈中好多好爸爸好媽媽想為仔女準備特別嘅生日驚喜，不過今次真係唔知係驚定喜：諸葛紫岐為大仔訂123木頭人蛋糕變崩壞版 兒子：是特意造型嗎？🔼🔼🔼🔼

陳浩民

陳浩民在2011年與內地模特兒蔣麗莎結婚，並先後誕下4名子女。4名子女之前在港讀書亦是選擇出名的星二代名校國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten & Nursery），大女也曾到拔萃女小學面試，但最終沒有入讀，目前不知道4名子女在上海入讀哪所學校。

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蔡少芬

蔡少芬因10年前接指內地劇集《甄環傳》而爆紅，原本和丈夫張晉及子女定居北京，但疫情關係留在上海。早前，她們一家也有參與陳浩民的生日會，亦被認到在上海外灘附近和陳浩民一家聚會。而有網民發現蔡少芬的家中窗外能看到東方明珠塔，估計蔡少芬一家居於上海外灘附近。

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王祖藍、李亞男

王祖藍和李亞男亦曾移居上海，在當地租住約2千呎單位。早前兩夫妻和大女兒現身內地真人騷《做家務的男人》，豪宅內部亦隨之曝光，其後王祖藍返TVB擔任首席創意官，一家亦回港定居。