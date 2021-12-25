香港明星屢戰屢敗　直播帶貨這口飯太不易吃？

內地「直播女王」薇婭涉偷稅漏稅，一罰就罰了十多億，這除了反映帶貨直播沒以前那麼「無王管」，也著實透露出這盤生意有多大，動輒就以百億上落，普通人分得個零頭也夠吃飯有餘，小富在望。



香港娛樂圈何嘗不想分一杯羹呢？大機構那一邊，TVB首席創意官王祖藍就表明這是其中一條發出展路向；個人方面，最近視帝黎耀祥和資深演員李國麟都有相關新聞。可是過去幾年以來，這些嘗試不是雷聲大雨點小，就是失敗收場，惹來批評以至訕笑。

67歲李國麟直播帶貨8小時竟無人下單 慘被淪為「最慘帶貨明星」

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首先直播帶貨這一口飯本來就不易吃，可以說是要重新塑造一種演出風格，要懂得貨品資訊不在話下，還要有自己一套個人風格，留得住觀眾的心，讓他們記住你的聲線容貌，才可以長做長有。然後更加複雜的是商業一面，有實力也更加要有人氣，講究社交平台的應用，又要有人脈打進各類平台，有時更要踩進灰色地帶靠出錢「刷單」製造人氣。

【直播帶貨】明星藝人放下身段變Sales 為何卻被「三重嫌棄」？

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理論上明星有先天優勢，但看看由葉璇宣布退出直播圈，到李國麟一件貨也賣不出，實況似乎剛剛相反。明星轉跑道成本看似較低，但由舞台上的表演者，變為名氣較大的推銷員，觀眾慕名而來的不少，不懷好意挑剔看戲的卻有時可能更多，做得出色是合理應份，做得不好則被放大為頭條新聞，甚至受人奚落。

世界天天在變，看香港娛樂圈近十年發展，再看TVB近十年股價走勢，就知道老本可以食很久，過得一年得一年，但回過頭來便發現，要重新適應同樣一年比一年困難，直播帶貨只是個小小的例子。