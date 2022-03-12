兩會 | 提案的亮點和槽點：希望代表委員提升參政能力

3月4日至11日中國一年一度的兩會召開，很多人大代表、政協委員的提案、建議再次成為媒體、網絡熱議的焦點。有些提案、建議受到關注是因為它表達了人民的心聲、痛點，受到輿論、網友的廣泛支持；有些提案、建議則因為比較脱離實際、想當然，受到網上輿論的嘲諷與不滿。

這樣的輿論反應每年兩會期間都會上演，因為中國有2,900多名全國人大代表，2,200多名全國政協委員，每年兩會期間他們都會提交很多提案、建議、意見，其中難免有各類引人關注的熱點，引起媒體和網友的議論和批評。

據了解，今年中國全國政協十三屆五次會議共收到提案5,979件。經審查，立案4,979件，併案35件，轉為意見和建議965件。立案的提案中：經濟建設方面提案1,911件，佔38.4%；政治建設方面提案499件，佔10%；文化建設方面提案389件，佔7.8%；社會建設方面提案1,543件，佔31%；生態文明建設方面提案613件，佔12.3%；其他方面提案24件。

人大方面，截止時間3月8日12時，今年十三屆全國人大五次會議共收到代表提出的議案487件，其中絕大多數議案為法律案，共有474件，內容包括突發公共衛生事件應對法、糧食安全保障法、碳達峰碳中和、數字經濟、大數據、學前教育法、社會救助法、反電信網絡詐騙法、托育服務、農村集體經濟組織法、民事強制執行法、修改職業教育法、婦女權益保障法等各方面法律議案。此外，收到全國人大代表對各方面工作提出的建議、批評和意見約8,000件。

面對如此眾多的提案、建議、意見，可以肯定，能夠被媒體報道的還是少數。為什麼這少數提案、建議、意見能夠通過媒體與社會大眾見面？原因應該有三點，一是它們切合社會熱點，容易引起大家共鳴；二是它們說出了人們的心裏話，指出了社會的積弊所在；三是它們足夠有爭議，讓大家忍不住吐槽。

2022年3月7日，中國全國政協十三屆五次會議第二次全體會議在北京人民大會堂舉行。(VCG)

鼓勵生育提案、建議亮點多

由於出生人口大幅下跌，今年中國社會的熱點是鼓勵生育三孩，圍繞此中國全國人大代表和政協委員提了不少建議。如中國民主黨派民進中央提交了《關於加快發展普惠托育服務 構建生育友好型社會的提案》，主張以社區為依託，多元化參與，大力發展普惠性托育服務。另外北海幼兒園園長柳茹、中國民辦教育協會會長劉林、南京航空航天大學副校長施大寧、民進廣東省委會副主委、廣東省廣播電視局原一級巡視員黃玲等全國政協委員，也分別就加強托育服務體系建設，加大財政投入，落實托育服務專項經費，職業院校設立嬰幼兒照護服務相關專業等方面提出建議。

為降低家庭生育、養育、教育成本，保障女性的合法權益，很多代表、委員也紛紛提出建議。全國人大代表、蘇州大學校長熊思東建議，對達到法定結婚年齡的人口進行免費定期體檢，加快人類輔助生殖技術發展和規範應用，探索建立孕育保險制度，將不孕不育診療項目納入基本醫療保險。中國有越來越多的家庭面臨不孕不育難題，熊思東代表的建議有利於讓更多不孕不育家庭減少生育的經濟壓力。

全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰建議，財政部、國家稅務總局將個人所得稅專項附加扣除儘快覆蓋0-3歲嬰幼兒家庭，減輕家庭托育經濟負擔。全國政協委員、首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師張俊廷表示，希望國家能夠給生育三孩的家庭予以一定形式的補貼，降低年輕人的生育成本，比如倡導第三孩免費上託兒所、幼兒園。

全國人大代表、温州大學研究員蔣勝男建議，從國家層面統一制定產假、陪產假、育兒假等生育相關假期規定，將男性的帶薪陪產假增加到30-42天。全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶，針對女性在就業過程中存在的難題，他今年提交了《關於充分保障女性高質量就業的建議》，主張建立女性生育保障和彈性工作制度，形成明確清晰的「生育假」法律規範，同步推出普惠托育服務體系等配套政策。

近幾年中國出生人口大幅下降，中國社會面臨提高生育率的現實壓力。（美聯社）

以上代表、委員圍繞鼓勵生育的各方面政策建議，無疑都具有一定的建設性和前瞻性，指出了人們生育、養育、教育過程中遇到的難點，並提出了解決方法，有利於中國政府吸取各位代表、委員的智慧，在鼓勵生育政策方面做出更實事求是的改進和完善。不過，也有個別代表、委員的建議不太靠譜，如表示給三胎孩子高考加20分，以此來鼓勵人們生育。不過這種建議顯然違背了高考「公平」這一根本原則，不具有現實的可操作性。

熱點建議有亮點有槽點

其他熱點建議也有很多，如很多中國家長十分關注的中考分流問題。全國政協委員、中國僑商聯合會常務副會長洪明基表示，在中國職業教育還不健全的情況下，中考分流這項政策有待商榷，建議有關部門暫緩執行，否則，很容易毀掉一個人的前程。全國人大代表、四川大學華西醫院教授、博士生導師甘華田建議，中國應儘快推進九年制義務教育體制改革，縮短學制、取消中考、普及高中，實行小學到高中的十年制基礎義務教育。同時，取消或減少中等職業教育，大力發展高等職業教育，是打造國家長遠競爭力的基本前提。

再如，受徐州市豐縣八孩女子事件的影響，多位全國人大代表和全國政協委員紛紛提出議案，呼籲通過各種手段杜絕拐賣婦女兒童案件，更好保障婦女兒童權益。另外，全國人大代表肖勝方、全國政協委員朱征夫認為，尋釁滋事這一罪名存在缺陷，含義泛化，極易被濫用，建議適時取消尋釁滋事罪。

以建築面積（包含說不清的公攤面積）銷售樓房，一直被中國民眾廣為詬病，而世界其他地區基本都以使用面積計價售樓。（新華社）

以包含公攤面積的建築面積售房一直是廣受中國民眾詬病的問題，因為「公攤哪些面積，公攤多少面積都是一團迷霧，只能由開發商『信口開河』，而業主毫無申辯權力，」嚴重危害了購房者的權益。為推動此一問題解決，全國政協委員洪洋建議，取消公攤面積，讓老百姓明白付費，放心購房。洪洋委員的建議喊出了無數中國民眾的心聲，再次引起輿論廣泛關注，無數網友為此一建議點贊支持。

當然像往年一樣，今年也有一些被大家非議的提案、建議，如「鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」的建議一度衝上熱搜，應該說代表提出這一建議是有現實意義的，但這一建議恐怕改變不了在工廠工作底薪、加班、不自由的現實環境，年輕人仍不樂意進工廠工作。另外，有委員代表建議取消醉駕入刑，全面禁止未成年人玩網絡遊戲等也引起一些爭議，似乎這些建議太過脱離實際，還不太能夠被中國社會接受。

應該說，多數代表、委員根據自己對社會問題的了解和理解，都提出了有價值、有參考意義的提案或建議，他們在推動中國政策改進完善方面做出了自己的貢獻。不過同時，也有少數代表、委員的建議不太符合中國社會的現實，他們參政議政的能力還有待持續提高。