兩會 | 提案的亮點和槽點：希望代表委員提升參政能力

3月4日至11日中國一年一度的兩會召開，很多人大代表、政協委員的提案、建議再次成為媒體、網絡熱議的焦點。有些提案、建議受到關注是因為它表達了人民的心聲、痛點，受到輿論、網友的廣泛支持；有些提案、建議則因為比較脱離實際、想當然，受到網上輿論的嘲諷與不滿。
這樣的輿論反應每年兩會期間都會上演，因為中國有2,900多名全國人大代表，2,200多名全國政協委員，每年兩會期間他們都會提交很多提案、建議、意見，其中難免有各類引人關注的熱點，引起媒體和網友的議論和批評。
據了解，今年中國全國政協十三屆五次會議共收到提案5,979件。經審查，立案4,979件，併案35件，轉為意見和建議965件。立案的提案中：經濟建設方面提案1,911件，佔38.4%；政治建設方面提案499件，佔10%；文化建設方面提案389件，佔7.8%；社會建設方面提案1,543件，佔31%；生態文明建設方面提案613件，佔12.3%；其他方面提案24件。
人大方面，截止時間3月8日12時，今年十三屆全國人大五次會議共收到代表提出的議案487件，其中絕大多數議案為法律案，共有474件，內容包括突發公共衛生事件應對法、糧食安全保障法、碳達峰碳中和、數字經濟、大數據、學前教育法、社會救助法、反電信網絡詐騙法、托育服務、農村集體經濟組織法、民事強制執行法、修改職業教育法、婦女權益保障法等各方面法律議案。此外，收到全國人大代表對各方面工作提出的建議、批評和意見約8,000件。
面對如此眾多的提案、建議、意見，可以肯定，能夠被媒體報道的還是少數。為什麼這少數提案、建議、意見能夠通過媒體與社會大眾見面？原因應該有三點，一是它們切合社會熱點，容易引起大家共鳴；二是它們說出了人們的心裏話，指出了社會的積弊所在；三是它們足夠有爭議，讓大家忍不住吐槽。
鼓勵生育提案、建議亮點多
由於出生人口大幅下跌，今年中國社會的熱點是鼓勵生育三孩，圍繞此中國全國人大代表和政協委員提了不少建議。如中國民主黨派民進中央提交了《關於加快發展普惠托育服務 構建生育友好型社會的提案》，主張以社區為依託，多元化參與，大力發展普惠性托育服務。另外北海幼兒園園長柳茹、中國民辦教育協會會長劉林、南京航空航天大學副校長施大寧、民進廣東省委會副主委、廣東省廣播電視局原一級巡視員黃玲等全國政協委員，也分別就加強托育服務體系建設，加大財政投入，落實托育服務專項經費，職業院校設立嬰幼兒照護服務相關專業等方面提出建議。
為降低家庭生育、養育、教育成本，保障女性的合法權益，很多代表、委員也紛紛提出建議。全國人大代表、蘇州大學校長熊思東建議，對達到法定結婚年齡的人口進行免費定期體檢，加快人類輔助生殖技術發展和規範應用，探索建立孕育保險制度，將不孕不育診療項目納入基本醫療保險。中國有越來越多的家庭面臨不孕不育難題，熊思東代表的建議有利於讓更多不孕不育家庭減少生育的經濟壓力。
全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰建議，財政部、國家稅務總局將個人所得稅專項附加扣除儘快覆蓋0-3歲嬰幼兒家庭，減輕家庭托育經濟負擔。全國政協委員、首都醫科大學附屬北京天壇醫院神經外科主任醫師張俊廷表示，希望國家能夠給生育三孩的家庭予以一定形式的補貼，降低年輕人的生育成本，比如倡導第三孩免費上託兒所、幼兒園。
全國人大代表、温州大學研究員蔣勝男建議，從國家層面統一制定產假、陪產假、育兒假等生育相關假期規定，將男性的帶薪陪產假增加到30-42天。全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶，針對女性在就業過程中存在的難題，他今年提交了《關於充分保障女性高質量就業的建議》，主張建立女性生育保障和彈性工作制度，形成明確清晰的「生育假」法律規範，同步推出普惠托育服務體系等配套政策。
以上代表、委員圍繞鼓勵生育的各方面政策建議，無疑都具有一定的建設性和前瞻性，指出了人們生育、養育、教育過程中遇到的難點，並提出了解決方法，有利於中國政府吸取各位代表、委員的智慧，在鼓勵生育政策方面做出更實事求是的改進和完善。不過，也有個別代表、委員的建議不太靠譜，如表示給三胎孩子高考加20分，以此來鼓勵人們生育。不過這種建議顯然違背了高考「公平」這一根本原則，不具有現實的可操作性。
熱點建議有亮點有槽點
其他熱點建議也有很多，如很多中國家長十分關注的中考分流問題。全國政協委員、中國僑商聯合會常務副會長洪明基表示，在中國職業教育還不健全的情況下，中考分流這項政策有待商榷，建議有關部門暫緩執行，否則，很容易毀掉一個人的前程。全國人大代表、四川大學華西醫院教授、博士生導師甘華田建議，中國應儘快推進九年制義務教育體制改革，縮短學制、取消中考、普及高中，實行小學到高中的十年制基礎義務教育。同時，取消或減少中等職業教育，大力發展高等職業教育，是打造國家長遠競爭力的基本前提。
再如，受徐州市豐縣八孩女子事件的影響，多位全國人大代表和全國政協委員紛紛提出議案，呼籲通過各種手段杜絕拐賣婦女兒童案件，更好保障婦女兒童權益。另外，全國人大代表肖勝方、全國政協委員朱征夫認為，尋釁滋事這一罪名存在缺陷，含義泛化，極易被濫用，建議適時取消尋釁滋事罪。
以包含公攤面積的建築面積售房一直是廣受中國民眾詬病的問題，因為「公攤哪些面積，公攤多少面積都是一團迷霧，只能由開發商『信口開河』，而業主毫無申辯權力，」嚴重危害了購房者的權益。為推動此一問題解決，全國政協委員洪洋建議，取消公攤面積，讓老百姓明白付費，放心購房。洪洋委員的建議喊出了無數中國民眾的心聲，再次引起輿論廣泛關注，無數網友為此一建議點贊支持。
當然像往年一樣，今年也有一些被大家非議的提案、建議，如「鼓勵年輕人少送外賣多進工廠」的建議一度衝上熱搜，應該說代表提出這一建議是有現實意義的，但這一建議恐怕改變不了在工廠工作底薪、加班、不自由的現實環境，年輕人仍不樂意進工廠工作。另外，有委員代表建議取消醉駕入刑，全面禁止未成年人玩網絡遊戲等也引起一些爭議，似乎這些建議太過脱離實際，還不太能夠被中國社會接受。
應該說，多數代表、委員根據自己對社會問題的了解和理解，都提出了有價值、有參考意義的提案或建議，他們在推動中國政策改進完善方面做出了自己的貢獻。不過同時，也有少數代表、委員的建議不太符合中國社會的現實，他們參政議政的能力還有待持續提高。