解讀｜孫春蘭關切香港疫情　釋放重要信號不容低估

據《香港01》記者接獲可靠消息人士透露，排名僅次於國務院副總理韓正、素有「中央抗疫第一猛將」稱號的副總理孫春蘭，連日來針對香港正在急速爆發的第五波疫情「作出重要指示」，且該指示「涉及多個範疇，宏觀微觀都有。」雖然外界無法獲悉孫春蘭「重要指示」的具體內容，但此舉動本身，已經至少對香港社會釋放出不容低估的重要信號。



孫春蘭已經多次在湖北省武漢市防控疫情一線奔走。（新華社）

首先，香港疫情防控不僅是香港的頭等大事，也是中央的重大關切。

在孫春蘭針對香港疫情作出重要指示前，國家主席習近平、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧已經分別作出指示和表態。總體來看，習近平2月中旬圍繞香港穩控疫情的重要指示，屬於總動員令，該動員令發出後，香港社會才真正進入「戰時」狀態。而夏寶龍、駱惠寧的表態屬於港澳系統的份內職責，夏寶龍迄今主持七次協調會，駱惠寧召集香港各界舉行同心抗疫行動會商會等，都在預料之中。

但孫春蘭作為排名僅次於韓正的副總理，今次的重要指示，則意味著這是國務院系統除主管香港事務的韓正之外，迄今最高級別領導人直接針對香港疫情發聲，這不僅透露出中央支援香港穩控疫情思路的重大轉變，也意味着如何應對香港第五波疫情不僅是香港當前的頭等大事，也早已成為中央的重大關切。正在進行的全國兩會上，香港疫情也成為一大備受關注的事項。

其次，中央將進一步加大穩控香港疫情的統籌與協調，內地聯防聯控機制或更直接在港發揮作用。

如前文所言，孫春蘭作為排名僅次於韓正的副總理，自疫情爆發以來始終在疫情防控第一線，有「中央抗疫第一猛將」的稱號，從最初第一時間趕赴武漢坐鎮指導抗疫，到三次實地考察封城的西安，再到天津等地，可以說，每每內地疫情有局部爆發，都有孫春蘭的身影。

2020年2月2日，受習近平委託，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭率中央指導組實地察看火神山醫院設施設備等情況。（新華社）

武漢爆發疫情後，中央應對新型冠狀病毒疫情工作領導小組於2020年1月成立，國務院總理李克強擔任組長，該小組下設7個組，分別為：前方工作組、社區防控基層專家組、疫情應對處置工作專家組、醫療救治組、督查組、軍隊前方指揮協調組、赴西南地區工作組。作為副總理的孫春蘭，不僅是領導小組構成成員，而且是具體統籌協調7個小組工作的總負責人，中央政法委秘書長陳一新擔任其副手。

此外，為應對突發的疫情，由32個部委構成的協調工作機制平台——國務院應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作機制應運而生，國務院聯防聯控機制由國家衛健委牽頭，下設疫情防控、醫療救治、科研攻關、宣傳、外事、後勤保障、前方工作等工作組，分別由相關部委負責人任組長，明確職責，分工協作，形成防控疫情的有效合力 。值得一提的是，該聯防聯控機制的首次會議即由孫春蘭主持。有了這樣的工作機制，尤其是各司其職的多部委聯動，任何一地爆發局部疫情，各方都能很快被動員起來，進入戰時狀態，在最短時間內以最低成本撲滅疫情。

《香港01》曾在 《香港疫情到了最危急時刻 北京會否親自上陣統一指揮？》提出，鑑於特區政府目前無力應對來勢洶洶的第五波疫情，中央在加大人力、物力支援的基礎上，不妨考慮更積極主動地親自上陣統一指揮，而不是被動等待特區政府「所求」，一再失去穩控疫情的窗口期。今次孫春蘭圍繞香港疫情作出指示，意味着中央已經開始轉變思路，強化在穩控香港疫情過程中的統籌與協調；如果特區政府持續乏力，有理由相信多次成功穩住疫情的內地疫情聯防聯控機制或更直接在港發揮作用，真正做到「把儘快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施」。

2月7日，《人民日報》曾針對香港疫情發表評論文章，其中提到，香港應算清楚民生賬、長遠賬、總體賬，絕不能被一時困難遮蔽雙眼。中央的重大關切，以及內地疫情聯防聯控體制因時因勢作用於香港之外，肩負疫情防控主體責任的特區政府，絕不能被一時的困難遮蔽雙眼。當前最緊迫且壓倒一切的任務，便是確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。香港的確有着不錯的家底，但經不起折騰，經不起消耗，正在經歷疫情考驗的香港，唯有迎難而上，再別無他途。