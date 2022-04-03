孫春蘭赴滬考察　強調堅持動態清零　提升檢測力　用最短時間遏疫

上海疫情升溫，據官媒《新華社》昨晚（2日）報道，副總理孫春蘭昨日赴上海，強調要堅持「動態清零」總方針不動搖，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。她並強調要盡快提升核酸檢測能力，開展全員核酸篩查，要盡銳出戰，以快制快，用最短時間遏制疫情擴散。



據報道，孫春蘭昨日（2日）上午從吉林趕赴上海調研疫情防控工作，抵滬後即與上海市委和市政府負責人交換意見，並轉達國家主席習近平對幹部群眾的關心和慰問。內地自新冠肺炎爆發以來，孫春蘭都會代表中央前往督導疫情嚴重區。

防疫人員在上海外灘進行消毒工作。（澎湃新聞）

孫春蘭稱，要堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，態度堅決果斷，行動迅速有力，把中共中央、國務院關於疫情防控的決策部署落到實處，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治，有關部門要發揮各自職能和專業優勢，調集檢測能力、醫務人員、防控物資等資源力量，強力支持上海防控工作，同心協力儘快打贏這場大仗硬仗。

3月28日，上海，浦東實施「封控管理」，陸家嘴金融貿易區空無一人。（視覺中國）

她指，在2500萬人口的特大城市應對Omicorn疫情，還要保持核心功能的正常運轉，任務艱巨、挑戰巨大。要盡快提升核酸檢測能力，周密組織開展全員核酸篩查。要改擴建方艙醫院和定點收治醫院，備足隔離房間，快速轉運收治感染者，及時開展流調排查，追蹤管控風險人員，做到日清日結。

她表示，要從嚴從緊加強社區管控，保障好居民基本生活和正常就醫需求，開展區域協查，嚴防疫情外溢。對關鍵行業、重點機構等要實行嚴格的閉環管理，確保核心功能正常運轉、供應鏈産業鏈暢通。

3月28日，上海，奉賢區居民排隊接受核酸篩查。（美聯社）

孫春蘭並聽取國家專家指導組彙報，到上海市疾病預防控制中心調研並主持召開有關專家座談會，實地考察世博展覽中心方艙醫院、長寧區新涇五村，了解流調排查、轉運收治、社區管控等措施的落實情況。

在吉林市期間，孫春蘭每天召開專家座談會分析研判疫情形勢，每晚視像調度各區縣應收盡收、應隔盡隔，推動實施社會面「清零」行動，推進流調排查、「四應四盡」、社區封控、服務保障等綜合防控措施落到實處。

據國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增的本土確診病例中，以吉林省及上海市的個案最多，分別為956宗、438宗；內地新增的無症狀感染，以吉林省及上海市的個案最多，上海市佔7788宗，吉林省佔3499宗。