上海書記李強的三重重壓

處於仕途上升路徑的上海市委書記李強如今遭遇了從政以來最大的困難，儘管鏡頭前，他仍然從容地履行着自己的職責，物資調配該部署部署，民眾情緒該撫慰撫慰，一切都「有條不紊」。

但是，氣氛顯然是不尋常的。他所面臨的困難遠比人們目力所及的要嚴峻許多，這不是在面對上海老婦指責防疫不足時只能唾面自乾那樣簡單。

其一，4月20日上海市已有兩個區實現社會面清零，但是疫情的轉折點仍未到來，上海每天新增確診人數仍然在兩三千以上，而無症狀感染者則持續在萬人以上。

千萬城市人口處於封控狀態，生活物資配送改善遲緩，民眾長期壓抑情緒難以釋放，在可預見的未來，負面效應有可能還將持續延續若干天。如今，人們幾乎每天都能收到來自上海的一些負面消息，最近上海幾乎每天都在處分基層官員。

這對生活在上海的萬千生命是一個巨大的考驗，同時也是對上海國際形象的考驗——這恐怕是誰都難以負責的。

其二，李強還要面對一個現實，那就是上海是否會就此元氣大傷。

早在1月份，上海市人大會議決定將其年GDP增長目標設定為5.5%，但隨着3月下旬迄今的疫情「突然因素超過預期」，這一目標的實現似乎變得越來越困難。

4月18日，中國國家統計局公布數據顯示，2022年一季度全國增速為4.8%，而目前已經有13省市區公布數據，預計上海要到4月下旬才公布。不過，上海經濟的停滯肉眼可見，因為封控政策，眾多上海企業不得不宣佈停工停產，並且已經引發了市場供應鏈混亂。

儘管上海尚未完全復工復產，但是在企業和經濟形勢壓力下，上海不得不在尚未完全遏制疫情蔓延的情況下允許一部分企業復工復產。4月19日，就在上海金山、崇明首次社會面清零的情況下，特斯拉的上海超級工廠經歷長達22天的停工後宣佈復工復產，並逐漸恢復滿產水平。此外，另有一些被告知需要延期復工復產，可能被納入第二批、第三批……

不過，上海的對外物流尚未重新開啟，一些企業可能在復工復產不久重新面臨零配件庫存不足的難題。

所以，李強必須要爭分奪秒，儘快撲滅這場「火」，恢復對外交通，這對一個全國性經濟中心城市來說至關重要。

其三，李強可能感受到的緊迫感也有部分來自即將到來的中共二十大。

按照以往慣例，新一屆上海黨代會將在5月下旬召開，它不僅要決定未來五年上海的發展藍圖，而且還要選舉出席中共二十大的代表，以及鋪墊中共二十大後對上海的人事佈局。這可能是目前壓在李強身上同樣緊迫的政治任務。

當然，這一切都有一個前提，即儘快結束這場疫情，恢復上海的秩序，撫平來自各方面的不滿聲音，李強能經受住這重考驗嗎？時間已經非常有限。