北京觀察｜中共二十大及中南海裡的會談室

中共官方媒體近日密集報道各地方與各中央部委機關選舉二十大代表的消息。比如中共現任總書記習近平，在4月21日至22日的中共廣西代表選舉會議上全票當選二十大代表。



那麼，在中共五年一屆的官員更替過程中，如何篩選出中央領導機構人選？正在推進各項前期事項流程的中共二十大，相關訊息作為敏感訊息並未被披露。參考此前的換屆流程，或可窺豹一斑。

中共十七大、十八大期間，中共採用的是會議推薦方式來確定中央層面的官員人選。中共十八大後的中共反腐風暴披露的案件訊息顯示，已經落馬的中共中央前政法委書記周永康，中辦前主任令計劃，以及和前任薄熙來一樣——在重慶市委書記任上落馬的孫政才，都曾利用會議推薦，私下拉票，進而成功上位。

所以2017年（中共十九大召開年）從年初開始，習近平和中共中央政治局其他幾位常委開始討論改變新一屆中央領導機構人選產生辦法進行溝通。

中國共產黨全國代表大會閉會後其職權由黨代會轉移到中央委員會，再轉移到中央政治局，最後轉移到中央政治局常委會。圖為2020年12月24日至25日，中共中央政治局召開民主生活會，中共中央總書記習近平主持會議並發表重要講話。 （新華社）

當時中共中央政治局的集體共識是：基於中共十六大、十七大、十八大做法的基礎上，借鑑十九屆「兩委」人選和省級黨委換屆考察工作的做法和經驗，採取談話調研的方式，就中共十八屆中央政治局、常委會、書記處組成人選，中央軍委組成人選，以及需要統籌考慮的中國國務院領導成員人選和中國全國人大、全國政協黨內新提拔人選等，在一定範圍內面對面聽取推薦意見和建議。「談話調研和人選醖釀工作在習近平直接領導下進行。」

五年前，即2017年4月下旬至6月，習近平曾專門安排時間，分別與當時在任的中共黨、政高層、中央軍委委員以及「黨內老同志」談話，前後談了57人。

如果相關流程不變，那麼習近平目前可能正在進行和五年前類似的工作——和相關中央層級的高層以及「黨內老同志」內部溝通，就換屆人選等問題進行談話。這些談話的具體場所在哪裏？官方沒有透露。

2014年11月14日晚間中美領導人的瀛台夜話就在中南海舉行，當時的美國總統奧巴馬問習近平在哪裏辦公？習近平指着身後：在那裏辦公。（新華社）

不過可以確定的是，其他中南海高層召集正省部級以及其他十八屆中央委員的面對面談話地點是中南海。新華社曾報道稱：「2017年5月下旬，一位省部級領導幹部接到通知，來京參加組織談話。談話地點安排在中南海。」

十九大召開前，這部分被召集到京參加中共黨組織談話的官員（軍官）人數達226人。另外，中共中共中央軍委也召集了32名正戰區職軍官直接「談話」。當時官方釋放過一個明確信號：黨和國家領導職務也不是「鐵椅子」「鐵帽子」，符合年齡的也不一定當然繼續提名，要「能留能轉、能上能下。」

新華社透露，中共十九大前夕，有「黨和國家領導同志主動表示退下來」，雖然未提及具體人名，但是讓外界印象深刻的是，中共十九大上，1950年11月出生、時年67歲（中共中央政治局委員一般68歲才退休）的中國國家副主席退出中共中央政治局委員序列，並於次年兩會上卸任退休。中國國家副主席一職由1948年7月出生、中共十九大上已經卸任一切黨內職務的王岐山接任。

除了中央層面領導層人選，2016年2月，中共還成立了「十九大幹部考察領導小組」成立，組長是習近平。該小組曾分批對中國大陸31個省區市和所有中央和國家機關、中央金融企業、在京中央企業等單位進行了考察。

中共中央軍事委員會也曾派出10個考察組，分別對全軍29個大單位和軍委機關戰區級部門進行考察。按照慣例，大概率會有已經低調成立的「二十大幹部考察領導小組」正在對各地方和機構的官員進行考察。

目前，中共二十大代表選舉和各地方黨代會正在陸續進行，二十大召開前夕，要由二十大代表資格審查委員會對代表進行資格審查。另外，除了已經於2021年下半年召開過地方黨代會的14個省份，另外17個省級地方將於2022年6月底之前結束相應屬地黨代會。比如，貴州省黨代表大會於4月25日至28日召開。

2021年11月召開的中共十九屆六中全會宣佈，中共第二十次全國代表大會（即中共二十大）將於2022年下半年在北京召開，並指出這是中國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要時刻召開的一次十分重要的代表大會。

中共二十大會議議程預計是，習近平代表第十九屆中共中央委員會向大會作工作報告，修改《中國共產黨章程》，選舉中共第二十屆中央委員會和第二十屆中央紀委。隨後將召開中共第二十屆中央委員會第一次全體會議，選舉產生中央委員會總書記（最高負責人）、中央政治局、中央政治局常務委員會、中央書記處、中央軍事委員會。

屆時，外界好奇的所有人事佈局以及中國下一個30年國家目標的核心理論等相關問題的答案都將揭曉。