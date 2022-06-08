國企書記情人揚言50部賓利堵勞斯萊斯　荒誕鬧劇戳痛了誰？

連日來，深圳「賓利大戰勞斯萊斯」的新聞在內地輿論場吵得沸沸揚揚。被線民調侃為賓利姐的涉事女子與一位勞斯萊斯車主因車位糾紛而發生爭吵，大打出手，一句「我家有50台賓利」迅速在網路瘋傳。網上有消息傳出，賓利車主的丈夫疑為深圳國企振業（集團）高管張某某。6月5日，深圳市國資委回應，正在了解核實。

6月6日，深振業董秘對內地媒體第一財經記者表示，「根據公司初步調查，車位糾紛中的國企書記確實是深振業的高管張曉中，不過張曉中目前是離異單身狀態，賓利女車主是張曉中正在交往的對象，不是家屬」，「車位糾紛事件給公司的聲譽造成了一定影響，其他的情況目前還在調查中」。

6月7日，深圳市國資委發佈通報稱，糾紛中涉及的張曉中，「2021年3月任我委所屬企業深圳市振業（集團）股份有限公司黨委委員、紀委書記，2021年5月兼任監事會主席」，「經民政部門核查和個人事項報告核對，張曉中於2017年離異後未再進行婚姻登記」，「經工作專班核查，暫未發現深圳市振業（集團）股份有限公司與涉事張某某（女）及其名下企業有經濟聯繫和業務往來」，「如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公佈」。

但深振業董秘和深圳市國資委的回應仍然未能消除線民的疑問，即涉事賓利車主和深振業的高管張曉中縱使不是法律意義上的婚姻關係，但是否存在事實上的親密關係，而如果真的存在親密關係，涉事賓利車主宣稱「我家有50台賓利」背後，收入來源是否正當。

目前，關於該事情還有待進一步調查。但在最終真相出來之前，不妨思考的是，一起車位糾紛為何在內地輿論場引起那麼大的關注？該事件戳痛了什麼樣的現實？

其一，涉事賓利車主過於盛氣淩人、氣勢熏天，明顯是在以富壓人，暴露了富人群體的下限。本來據傳糾紛車位的確是她所有，但凡事講究對等、恰當，一旦你在爭吵中過於蠻橫，那麼有理也會理虧。就像目前內地輿論更多關心的不是涉事賓利車主和糾紛車位的所屬關係，而是她的胡攪蠻纏、炫富、以富壓人和她的身份。她的一句「把澎湃新聞給我調來，深圳衛視給我調來，請市長到這來」讓人十分驚詫。古人說的「倉廩實而知禮節，衣食足而知榮辱」，顯然沒有在她身上應驗。

對於富人來說，若能在享受成功人生的同時，多去回饋社會，追求一個更加美好和公平的社會，無疑是一種雙贏，是有格局和擔當的體現，自然會受人尊敬。這樣的富人既實現了個人和家庭的生活理想，又充分兼顧了社會理想。這樣的人越多，社會越好。富人如果做不到這點，至少應該為人低調，保持起碼的體面和修養。

但像今次深圳涉事賓利車主如此盛氣淩人，以富壓人，則往往自我孤立，自取其辱。正如前《環球時報》總編胡錫進關於此事的點評所言：「所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人，在外發生爭執不可擺譜撒潑，更不可胡亂顯示『實力』」，否則一定會搞出一地雞毛，付出代價」，「有錢人也一樣，不要顯富，更不要以富壓人，不要以富謀招人恨的特權，否則同樣會積累對自己的潛在危機」。

其二，涉事賓利車主身份所牽涉出來的國企高管，讓公眾懷疑她的收入來源是否正當。胡錫進寫道：「當深圳那個『官太太』叫喊『我家有50輛賓利』時，她基本就是把老公毀了，她的車位被占這點理，遠不足以抵消公眾對她家到底有多少財富以及來源是否合法的質疑。調查已經勢在必行，如果她家確有50輛賓利所對應的財富，他老公能講清楚的幾率很低。即使她家沒那麼富，她老公作為國企高管也將很難避免因此栽個大跟頭。」

的確如此，追求公平正義，反對特權和腐敗一直是中國民眾的樸素正義觀，今天這樣一個移動互聯網時代更是為此提供了監督便利。當一個人宣稱自己的體制內關係，據此壓人，如無意外，都會招致負面效果。不論是曾經的「我爸是李剛」事件，還是兩年多前「女子駕車違規進入故宮」事件，還是最近的「上海兒媳大曬處長婆婆送海鮮」事件，都引來了公眾質疑。當然，任何事情都應該實事求是，對於涉事賓利車主身份及其財產來源情況是否正當，同樣應該以事實為依據。深圳應該調查清楚此事，給公眾一個說法。